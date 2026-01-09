Sheinbaum “regaña” a morenista que dijo que no se puede acabar con el narco porque “genera miles de empleos”

Sheinbaum consideró desafortunadas las declaraciones de la vocera de Morena en el Congreso de CDMX. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró “muy desafortunadas” las declaraciones de Adriana Marín, responsable de Comunicación Digital del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quien en un debate afirmó que combatir al crimen organizado en el país es complicado debido a la gran cantidad de empleos que genera.

En su conferencia mañanera de hoy, que realizó desde Guerrero, Sheinbaum descalificó los datos presentados por la morenista, afirmando que su gobierno trabaja de forma permanente en contra del crimen organizado y para evitar que los jóvenes consideren el delito como una opción de vida.

“Primero, muy desafortunadas las declaraciones de esta joven, la verdad, segundo no es el dato, por supuesto que hay trabajo sobre todo del Centro Nacional de Inteligencia en este tema.

“Y tercero, no es deseable. Nosotros lo que hacemos es trabajar para que eso no ocurra, para que ningún joven se acerque a la delincuencia suponiendo que es una opción de vida, cuando en realidad es una opción de muerte o de encarcelamiento, por que ese es el destino de cualquiera que entre a un grupo delincuencial”, dijo.

La mandataria destacó el trabajo que realiza la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en el combate a la desaparición de personas en México, reconociendo la atención a los colectivos de madres y padres buscadores.

Asimismo reiteró que pronto se presentará un informe sobre el avance en esta materia y resaltó que ya está en operación la alerta para la búsqueda de personas desaparecidas, la cual tiene el objetivo de hallar a las posibles víctimas en las primeras 48 horas.

“Pronto vamos a dar la información del tema de desapariciones. Quiero destacar en este tema el gran trabajo que ha hecho la Secretaría de Gobernación de cercanía con los colectivos de familiares de desaparecidos, la gran mayoría de ellos, si hay alguno que no ha sido atendido no es por la Secretaría de Gobernación, ha sido por que no han querido acercarse, ella personalmente las atiende cada semana, conjuntamente se hicieron las modificaciones a las leyes y estamos trabajando”, insistió.

Mencionó que a esto se suma que “hay un trabajo muy importante” que también presentarán próximamente, con el cual se buscará fortalecer las acciones para “evitar algún reclutamiento forzado o algún joven que de manera voluntaria sea atraído a uno de estos grupos”.

¿Qué dijo Adriana Marín, vocera de Morena en el Congreso de CDMX?

Adriana Marín, encargada de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, generó controversia al afirmar en un debate que combatir al crimen organizado es complejo porque los cárteles generan empleo. Sus declaraciones, realizadas en noviembre de 2025 y viralizadas en enero de 2026, se difundieron en un contexto político tenso y previo a reformas importantes.

Durante su intervención, Marín señaló que el narcotráfico representa la única opción laboral en varias regiones del país.

Argumentó que los cárteles reclutan entre 160 mil y 180 mil personas al año y que requieren incorporar unas 350 personas por semana para reemplazar a quienes son detenidos o asesinados.

Marín cuestionó la legitimidad de una marcha de la Generación Z contra la violencia, señalando que es difícil erradicar el narcotráfico cuando hay falta de oportunidades laborales.

Las reacciones en redes sociales fueron mayormente negativas, acusando a Marín de justificar al crimen organizado.

Algunos usuarios consideraron que intentó describir una realidad social, aunque sus palabras fueron mal expresadas.

Morena se deslindó de las declaraciones, subrayando que fueron a título personal y pidió frenar el acoso digital contra su colaboradora.