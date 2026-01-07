México

Morenista desata polémica por afirmar que el narco es difícil de enfrentar porque genera empleos

Las expresiones de Adriana Marín, encargada de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la CDMX, abrieron un intenso debate en redes sociales

Adriana Marín, encargada de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. (La razón / YouTube)

Adriana Marín, encargada de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, desató un intenso debate en plataformas digitales al afirmar que la lucha del Estado contra el crimen organizado es compleja debido a la generación de empleo derivada de las múltiples actividades de los cárteles en el país.

Las expresiones de Marín, surgidas durante su participación en una mesa de debate en noviembre de 2025, se viralizaron en las últimas horas en medio de un clima político tenso, de cara a un año electoral y a la aprobación de importantes reformas.

Las expresiones de Marín, surgidas durante su participación en una mesa de debate en noviembre de 2025, se viralizaron en las últimas horas. (Captura de pantalla / X)

Adriana Marín: “El narco genera empleo”

Durante su intervención, la morenista cuestionó la postura del oficialismo respecto a la marcha de la Generación Z realizada en noviembre pasado, surgida como una expresión de hastío ante la ola de violencia generada por el crimen organizado, en el contexto del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Edson Andrade, convocante de la marcha, reprochó que el gobierno destinara recursos y tiempo a desestimar las causas de la movilización en lugar de garantizar la seguridad en el país.

Adriana Marín insistió en que la marcha no era legítima y que erradicar el narcotráfico no era una tarea sencilla, debido a que en muchas localidades del país representaba la única opción de empleo para sus habitantes.

“Es complejo atender la situación del narcotráfico porque no solo tiene ayuda por parte de Estados Unidos, sino que también genera empleo; empleo que muchos privados, y que el Estado, tampoco se han encargado de generar. Entonces, ¿qué vas a hacer con esas personas a las que les prometieron dinero y fama y que, igualmente, no tienen ningún tipo de esperanza, porque el sistema ha provocado que no la tengan?”, indicó.

La morenista subrayó el impacto laboral de los cárteles al afirmar que las organizaciones criminales reclutan entre 160 mil y 180 mil personas al año y que necesitan incorporar alrededor de 350 personas por semana para sustituir a quienes son detenidos o asesinados.

Imágenes de la marcha convocada por la "Generación z" que fue desde el +angel de Independencia al Palacio de Bellas Artes Crédito: Diego Alva/Infobae México

Reacciones en redes sociales

A dos meses de distancia, las expresiones de Adriana Marín reavivaron un debate que la colocó bajo los reflectores. Usuarios de X —antes Twitter— calificaron sus declaraciones como desafortunadas. “Este razonamiento es de lo más estúpido que he escuchado. Justificar a los criminales porque son empleadores. Es un trabajo asaltar, meterse a casas y oficinas, llevarse carros; ¿eso es un trabajo?”, escribió un usuario.

Algunos internautas consideraron que la morenista intentó ilustrar una realidad, aunque su idea fue mal articulada.

Hasta el momento, Morena no ha emitido una postura oficial respecto a la controversia generada por las declaraciones de su militante.

