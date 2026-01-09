¿Cómo funcionan los riñones y por qué es importante cuidarlos?

Cambios simples marcan una diferencia sustancial en la prevención de problemas relacionados con estos órganos esenciales. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Los riñones son órganos vitales para el correcto funcionamiento del cuerpo humano, ya que cumplen funciones esenciales relacionadas con la eliminación de desechos, el equilibrio de líquidos y la regulación de diversos procesos metabólicos. A pesar de su importancia, muchas personas desconocen cómo funcionan y qué hábitos pueden ayudar a mantenerlos sanos a lo largo de la vida.

El cuerpo humano cuenta con dos riñones, ubicados a ambos lados de la columna vertebral, debajo de las costillas. Su principal función es filtrar la sangre para eliminar sustancias de desecho y el exceso de líquidos, los cuales se expulsan en forma de orina. Cada riñón contiene alrededor de un millón de nefronas, que son las unidades microscópicas encargadas de realizar este proceso de filtración.

Además de depurar la sangre, los riñones cumplen otras funciones clave. Regulan el equilibrio de electrolitos como sodio, potasio y calcio; ayudan a mantener estable la presión arterial mediante la producción de hormonas; participan en la activación de la vitamina D, necesaria para la salud ósea; y estimulan la producción de glóbulos rojos a través de la hormona eritropoyetina. Cuando los riñones no funcionan adecuadamente, estos procesos se ven alterados y pueden desencadenar problemas graves de salud.

Entre las principales medidas para mantener unos riñones sanos destaca una correcta hidratación. (Infobae México)

Las enfermedades renales suelen desarrollarse de manera silenciosa, sin síntomas evidentes en etapas iniciales. Con el tiempo, pueden manifestarse señales como fatiga constante, hinchazón en pies o tobillos, cambios en la frecuencia o apariencia de la orina, dificultad para concentrarse y presión arterial elevada.

Entre los principales factores de riesgo para el daño renal se encuentran la diabetes, la hipertensión, el consumo excesivo de sal, la obesidad, el tabaquismo y el uso indiscriminado de medicamentos, especialmente analgésicos.

El cuidado de los riñones comienza con hábitos diarios sencillos pero efectivos. Mantener una adecuada hidratación es fundamental, ya que el agua ayuda a los riñones a eliminar toxinas de forma eficiente. Aunque las necesidades varían según la persona, se recomienda beber líquidos de manera regular a lo largo del día, especialmente en climas calurosos o durante la actividad física.

Los riñones cumplen funciones indispensables dentro del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alimentación equilibrada también es clave para la salud renal. Reducir el consumo de sal, alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas contribuye a controlar la presión arterial y disminuir la carga sobre los riñones. Incluir frutas, verduras, cereales integrales y proteínas de calidad ayuda a mantener un buen funcionamiento del organismo.

El control de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión es otro aspecto esencial. Medir periódicamente la presión arterial y los niveles de glucosa, así como seguir las indicaciones médicas, puede prevenir el deterioro progresivo de los riñones. Asimismo, se recomienda evitar la automedicación y consultar a un profesional de la salud antes de consumir fármacos de manera prolongada.

Finalmente, realizar actividad física de forma regular, evitar el consumo de tabaco y alcohol en exceso, y acudir a revisiones médicas periódicas son medidas que fortalecen la salud renal. Cuidar los riñones es fundamental para mantener el equilibrio interno del cuerpo y preservar una buena calidad de vida a largo plazo.