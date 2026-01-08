México

Sheinbaum marca distancia de Ang Hernández, morenista retenida con 800 mil pesos en frontera de EEUU

La diputada del congreso de Baja California Sur negó que su arresto se derivara de actividades ilícitas

Guardar
La presidenta reaccionó al caso
La presidenta reaccionó al caso de Ang Hernández, retenida por violar norma sobre el ingreso de efectivo a EEUU. (Gobierno de México, Ang Hernández / Facebook)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marcó distancia de Alejandra Ang Hernández, legisladora morenista de Baja California Sur retenida el 5 de enero por agentes fronterizos en Calexico por intentar ingresar 800 mil pesos en efectivo (más de 44 mil dólares) a territorio estadounidense.

Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo estableció una postura neutral sobre el caso: “Tiene que dar explicaciones ella y que se haga la investigación”.

La mandataria, quien en reiteradas ocasiones ha destacado que la honestidad y la austeridad son valores de Morena, aprovechó la coyuntura para enviar un mensaje a funcionarios públicos, a quienes pidió “que se comporten como debe ser”.

“Lo he dicho muchas veces y es un mensaje a todos, no solamente a los que pertenecen a nuestro movimiento: el poder es humildad y uno debe comportarse siempre sirviendo al pueblo y manteniendo una vida honesta y en la justa medianía como debe ser”, indicó Claudia Sheinbaum.

Respecto a las investigaciones, mencionó que el caso es analizado para determinar si las indagatorias competirán a la Fiscalía de Baja California o será la Fiscalía General de la República (FGR) quien atraiga el proceso.

Ang Hernández es miembro fundador
Ang Hernández es miembro fundador de Morena en Mexicali, Baja California. (Alejandra Ang Hernández / Facebook)

A tres días de ser detenida por agentes de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), Ang Hernández emitió un comunicado donde negó haber incurrido en un ilícito. La morenista subrayó que su arresto se derivó de un descuido: “por error no resguardé en mi casa el dinero en efectivo, que se destinará para la compra de un vehículo”.

Añadió que el recurso incautado eran los ahorros conjuntos con su pareja: “Quiero ser absolutamente clara: son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil; estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad”.

Mientras Ang Hernández se mantiene fuera del ojo público, su versión choca con las limitaciones de la Ley Antilavado en México, conjunto de normas que busca impedir que el dinero de origen ilegal (narcotráfico, corrupción, etc.) se infiltre y se “limpie” dentro de la economía formal.

Esto lo hace obligando a negocios y profesionales de sectores vulnerables a identificar clientes y reportar operaciones sospechosas al SAT, como la compraventa de inmuebles, autos de lujo, joyas y servicios financieros, para que el crimen no pueda usar estos recursos en efectivo.

Ang Hernández confirmó la detención
Ang Hernández confirmó la detención realizada el 5 de enero, pero aclaró que el incidente fue un descuido. (Alejandra Ang Hernández / Facebook)

Ang Hernández es miembro fundador de Morena en Mexicali, Baja California, y cuenta con una trayectoria política ligada al partido desde su conformación en la entidad. Fue regidora del XXII Ayuntamiento de Mexicali entre 2016 y 2019, donde coordinó la Comisión de Desarrollo y Asistencia Social, además de fungir como secretaria en comisiones de Desarrollo Urbano, Ecología, Obras y Servicios Públicos.

En el ámbito académico, es egresada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California, y ha cursado diplomados en administración pública, paridad de género, transparencia y sistemas anticorrupción, formación que ha destacado en su perfil político.

Temas Relacionados

Alejandra Ang HernándezClaudia SheinbaumBaja California SurLavado de dineroPolíticaMorenamexico-noticias

Más Noticias

Así puedes mantener tus nochebuenas saludables durante todo el año

Llevar la planta a centros de recolección permite aprovechar sus restos y mejorar los suelos urbanos

Así puedes mantener tus nochebuenas

¿Qué es la enfermedad de Lyme, diagnóstico que recibió Yolanda Andrade antes del ELA?

La conductora reveló que sus síntomas fueron relacionados con este padecimiento retrasando su diagnóstico por más de un año

¿Qué es la enfermedad de

Christian Nodal anunció concierto en la Plaza de Toros “La México” de CDMX: esta será la fecha

El cantautor sonorense regresará por segunda ocasión al recinto con un show masivo en 2026

Christian Nodal anunció concierto en

Sheinbaum llama a revisar amparos otorgados a Uriel Carmona, exfiscal de Morelos acusado de intentar cubrir feminicidio en CDMX

La mandataria indicó que desconoce si las autoridades tienen la localización del exfiscal estatal

Sheinbaum llama a revisar amparos

Una taza diaria de avena con manzana puede controlar tu peso, mejorar la salud del corazón y fortalecer tus huesos

Esta combinación, recomendada por expertos, se consolida como una opción efectiva y accesible para mejorar la salud integral

Una taza diaria de avena
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Adictiva veta de su

La Adictiva veta de su repertorio el narcocorrido dedicado al Chapo Guzmán y se deslinda de esa música: “Nos abstenemos”

Operativos de 2025: Gobierno destacó captura del “Delta 1, líder de una célula del CJNG en Jalisco

Harfuch niega participación de México en la detención de integrantes del Cártel de Sinaloa en España

Harfuch comparte avances en caso Carlos Manzo: detalla detenciones y operativos tras el homicidio del edil en Uruapan

Cómo fue la operación Cisne Negro que permitió la captura definitiva de El Chapo Guzmán hace 10 años

ENTRETENIMIENTO

La Adictiva veta de su

La Adictiva veta de su repertorio el narcocorrido dedicado al Chapo Guzmán y se deslinda de esa música: “Nos abstenemos”

Carlos Villagrán divide opiniones tras saludar a un niño que lo reconoció por ser ‘Quico’: “¿Tú eres Ñoño?”

Ana Brenda Contreras revela detalles de su crisis de salud en NY: “Me dijeron estás en peligro de colapsar”

¿Por qué Belinda terminó su romance con Gonzalo Hevia Baillères?

“No voy a estar dando papeles venezolanos”: La Divaza provoca la furia de mexicanos que le piden regrese a su país

DEPORTES

Mexicanos buscan consolidar su hegemonía

Mexicanos buscan consolidar su hegemonía en el deporte mundial: calendario y protagonistas de 2026

Boletos para la UFC México 2026: precios para ver a Brandon Moreno en la Arena CDMX

Quién es Regina Martínez, la doctora que representará a México en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026

Se retira un histórico de los Xolos de Tijuana, así será el adiós Joe Corona

Este es el origen del curioso festejo de Raúl Jiménez tras su gol con el Fulham