México

Retienen a diputada de Morena con 800 mil pesos que intentaba ingresar a EEUU; asegura que son ahorros

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 5 de enero, cuando la legisladora cruzaba hacia Estados Unidos

Guardar
Ang Hernández fue detenida la
Ang Hernández fue detenida la tarde del lunes 5 de enero, cuando cruzaba hacia Estados Unidos. (Alejandra Ang Hernández / Facebook)

Alejandra Ang Hernández, diputada morenista, fue detenida por autoridades de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) cuando intentaba ingresar al país con 800 mil pesos mexicanos en efectivo sin declarar.

Según Semanario Zeta, los hechos ocurrieron la tarde del lunes 5 de enero, cuando la legisladora cruzaba hacia Estados Unidos por la garita nueva de Calexico, a bordo de una camioneta GMC Yukon blanca, modelo reciente, de su propiedad.

Durante una inspección de rutina, agentes de la CBP localizaron el dinero, cuya cantidad supera el umbral permitido para el cruce sin declaración.

Diputada reconoce el hecho y aclara el origen del dinero

Horas después del aseguramiento, en un diálogo con La Jornada Baja California, Ang Hernández reconoció lo ocurrido y negó cualquier irregularidad en el origen de los recursos.

“Previo al cruzar por la Garita de Calexico, por error no resguardé en mi casa el dinero en efectivo, que se destinará para la compra de un vehículo. Dicha cantidad está por encima del umbral que en Estados Unidos debe declararse al ingresar o salir del país”, expresó.

La diputada subrayó que se trata de dinero de carácter personal y familiar, y detalló su procedencia: “Quiero ser absolutamente clara: son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil; estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad”.

Autoridades de Aduana y Protección
Autoridades de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos retuvieron a la legisladora morenista . FOTO: OMAR MARTÍNEZ/CUARTOSCURO.COM

Niega afectaciones a su estatus migratorio

En el mismo comunicado, la legisladora de Morena rechazó que el incidente haya tenido consecuencias migratorias. “Preciso también que mis documentos no fueron retirados ni revocados. Estoy cooperando plenamente y entregaré toda la información requerida para cerrar este trámite con puntualidad”, aseguró.

Finalmente, Hernández afirmó que mantendrá una postura de apertura ante las autoridades estadounidenses y mexicanas. “Mi compromiso es el de siempre: actuar con legalidad y transparencia”, concluyó.

Ang Hernández es miembro fundador
Ang Hernández es miembro fundador de Morena en Mexicali, Baja California. (Alejandra Ang Hernández / Facebook)

¿Quién es Ang Hernández?

Ang Hernández es miembro fundador de Morena en Mexicali, Baja California, y cuenta con una trayectoria política ligada al partido desde su conformación en la entidad. Fue regidora del XXII Ayuntamiento de Mexicali entre 2016 y 2019, donde coordinó la Comisión de Desarrollo y Asistencia Social, además de fungir como secretaria en comisiones de Desarrollo Urbano, Ecología, Obras y Servicios Públicos.

En el ámbito académico, es egresada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California, y ha cursado diplomados en administración pública, paridad de género, transparencia y sistemas anticorrupción, formación que ha destacado en su perfil político.

El caso permanece en un proceso administrativo ante la CBP, mientras la diputada busca acreditar el origen del dinero y recuperar los recursos asegurados.

Temas Relacionados

Alejandra Ang HernándezMorenaEEUUMéxicoPolíticaÚltimas noticiasmexico-noticias

Más Noticias

Rams vs Panthers: dónde y cuándo ver el juego de la Ronda de Comodín 2026

Los Angeles Rams y Carolina Panthers abrirán la Ronda de Comodín de los Playoffs

Infobae

Dónde está la cascada de tres caídas en México que enloqueció a los fans de “Stranger Things”

Los admiradores mexicanos de la serie echaron a volar su imaginación con la descripción de “Mike” en el último capítulo

Dónde está la cascada de

“Merecías enviar tu cartita”: El dolor de Fernanda Moreno en Día de Reyes, tras la muerte de su bebé Atlas

La exintegrante de ‘Acapulco Shore’ conmovió a sus seguidores al mostrar el homenaje dedicado a su pequeño en una tradición especial

“Merecías enviar tu cartita”: El

Pumas vs Querétaro: dónde y cuándo ver el arranque del Clausura 2026

El partido marcará el debut oficial de los proyectos encabezados por Efraín Juárez y Esteban González al frente de sus respectivos equipos

Pumas vs Querétaro: dónde y

¿Cuándo te toca verificar en 2026? Este es el calendario vehicular de la CDMX

Para evitar multas y restricciones de circulación es importante por cumplir a tiempo con la verificación vehicular

¿Cuándo te toca verificar en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Amenazas del crimen organizado desplazan al padre Filiberto Velázquez de Guerrero

Desaparecen cinco menores en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco: qué se sabe hasta el momento

El corrido oculto de ‘El Sagitario’ que revela su alianza criminal con ‘El Chapo Isidro’ y ‘El Músico’

Asesinato de Adrián Corona en Jalisco: el empresario habría sido interceptado al azar en carretera

ENTRETENIMIENTO

Dónde está la cascada de

Dónde está la cascada de tres caídas en México que enloqueció a los fans de “Stranger Things”

“Merecías enviar tu cartita”: El dolor de Fernanda Moreno en Día de Reyes, tras la muerte de su bebé Atlas

Briggitte Bozzo desea volver a Venezuela tras caída de Nicolás Maduro: “Lloré al enterarme”

“Tal vez nada vuelva a ser como antes”: Aislinn Derbez recuerda los momentos que marcaron su 2025

‘Las Guerreras K-pop’ conquistan este Día de Reyes 2026 con peluches, toallas y todo tipo de producto para niños

DEPORTES

Infobae

Rams vs Panthers: dónde y cuándo ver el juego de la Ronda de Comodín 2026

Eugénie Le Sommer anota hat-trick y se convierte en la figura del encuentro para darle la victoria al Toluca Femenil

Pumas vs Querétaro: dónde y cuándo ver el arranque del Clausura 2026

Steelers vs Texans: a qué hora y dónde ver en México el Juego de Comodines de la Liga Americana de la NFL

Philadelphia Eagles vs San Francisco 49ers: así puedes ver en vivo en México el partido de comodines NFL 2026