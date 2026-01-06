Retienen a diputada de Morena con 800 mil pesos que intentaba ingresar a EEUU; asegura que son ahorros

Ang Hernández fue detenida la tarde del lunes 5 de enero, cuando cruzaba hacia Estados Unidos. (Alejandra Ang Hernández / Facebook)

Alejandra Ang Hernández, diputada morenista, fue detenida por autoridades de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) cuando intentaba ingresar al país con 800 mil pesos mexicanos en efectivo sin declarar.

Según Semanario Zeta, los hechos ocurrieron la tarde del lunes 5 de enero, cuando la legisladora cruzaba hacia Estados Unidos por la garita nueva de Calexico, a bordo de una camioneta GMC Yukon blanca, modelo reciente, de su propiedad.

Durante una inspección de rutina, agentes de la CBP localizaron el dinero, cuya cantidad supera el umbral permitido para el cruce sin declaración.

Diputada reconoce el hecho y aclara el origen del dinero

Horas después del aseguramiento, en un diálogo con La Jornada Baja California, Ang Hernández reconoció lo ocurrido y negó cualquier irregularidad en el origen de los recursos.

“Previo al cruzar por la Garita de Calexico, por error no resguardé en mi casa el dinero en efectivo, que se destinará para la compra de un vehículo. Dicha cantidad está por encima del umbral que en Estados Unidos debe declararse al ingresar o salir del país”, expresó.

La diputada subrayó que se trata de dinero de carácter personal y familiar, y detalló su procedencia: “Quiero ser absolutamente clara: son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil; estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad”.

Autoridades de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos retuvieron a la legisladora morenista . FOTO: OMAR MARTÍNEZ/CUARTOSCURO.COM

Niega afectaciones a su estatus migratorio

En el mismo comunicado, la legisladora de Morena rechazó que el incidente haya tenido consecuencias migratorias. “Preciso también que mis documentos no fueron retirados ni revocados. Estoy cooperando plenamente y entregaré toda la información requerida para cerrar este trámite con puntualidad”, aseguró.

Finalmente, Hernández afirmó que mantendrá una postura de apertura ante las autoridades estadounidenses y mexicanas. “Mi compromiso es el de siempre: actuar con legalidad y transparencia”, concluyó.

Ang Hernández es miembro fundador de Morena en Mexicali, Baja California. (Alejandra Ang Hernández / Facebook)

¿Quién es Ang Hernández?

Ang Hernández es miembro fundador de Morena en Mexicali, Baja California, y cuenta con una trayectoria política ligada al partido desde su conformación en la entidad. Fue regidora del XXII Ayuntamiento de Mexicali entre 2016 y 2019, donde coordinó la Comisión de Desarrollo y Asistencia Social, además de fungir como secretaria en comisiones de Desarrollo Urbano, Ecología, Obras y Servicios Públicos.

En el ámbito académico, es egresada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California, y ha cursado diplomados en administración pública, paridad de género, transparencia y sistemas anticorrupción, formación que ha destacado en su perfil político.

El caso permanece en un proceso administrativo ante la CBP, mientras la diputada busca acreditar el origen del dinero y recuperar los recursos asegurados.