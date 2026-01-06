Quién es Alejandra Ang Hernández, legisladora morenista retenida por agentes fronterizos en EEUU con 800 mil pesos sin declarar

Ang Hernández confirmó la detención realizada el 5 de enero, pero aclaró que el incidente fue un descuido. (Alejandra Ang Hernández / Facebook)

La escena política nacional se agitó tras la confirmación de la retención temporal de la diputada morenista Alejandra Ang Hernández por autoridades estadounidenses en un punto fronterizo de Baja California Sur.

Según reportes de medios locales difundidos la tarde del lunes, agentes de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron a la legisladora en la aduana nueva de Calexico.

Tras una inspección, agentes descubrieron que Ang Hernández pretendía ingresar al país con 800 mil pesos en efectivo distribuidos en dos partes dentro de su automóvil. La cifra superaba el límite de 10,000 dólares establecido por autoridades.

Ang Hernández reconoce retención

Mediante un comunicado público, Ang Hernández confirmó la detención, la cual definió como una omisión y no un acto de ilegalidad.

“Quiero ser absolutamente clara: son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil; estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad”, expresó.

El episodio derivó en un proceso activo que, hasta el momento, no ha afectado su estatus migratorio: “Preciso también que mis documentos no fueron retirados ni revocados. Estoy cooperando plenamente y entregaré toda la información requerida para cerrar este trámite con puntualidad”, señaló la morenista.

Ang Hernández fue detenida la tarde del lunes 5 de enero, cuando cruzaba hacia Estados Unidos. (Alejandra Ang Hernández / Facebook)

Origen y formación de Alejandra Ang Hernández

Alejandra María Ang Hernández nació el 26 de noviembre de 1983 en Mexicali, Baja California. Es licenciada en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Baja California, donde cursó sus estudios entre 2004 y 2008.

Cuenta con diversos diplomados enfocados en administración pública, paridad de género, transparencia y combate a la corrupción, así como dominio del idioma inglés en un 80%, de acuerdo con su información curricular oficial.

Antes de su carrera política, colaboró en el sector privado en áreas de construcción, avalúos y elaboración de proyectos arquitectónicos, experiencia que posteriormente vinculó con su labor pública.

Trayectoria política dentro de Morena

Ang Hernández es miembro fundador de Morena en Mexicali y ha ocupado distintos cargos partidistas desde 2013, entre ellos la Secretaría de Arte y Cultura a nivel municipal y estatal, así como funciones de organización electoral en procesos federales y locales.

Entre 2016 y 2019 fue regidora del XXII Ayuntamiento de Mexicali, donde coordinó la Comisión de Desarrollo y Asistencia Social y participó en comisiones de desarrollo urbano y servicios públicos.

Posteriormente, de 2019 a 2021, se desempeñó como directora de Desarrollo Social Municipal (DESOM) en el XXIII Ayuntamiento de Mexicali, cargo desde el cual encabezó programas sociales y de atención comunitaria.

Actualmente es diputada local por el Distrito III de Mexicali, electa por el principio de mayoría relativa e integrante del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Baja California.

Ang Hernández es miembro fundador de Morena en Mexicali, Baja California. (Alejandra Ang Hernández / Facebook)

Un episodio bajo escrutinio público

La retención en la frontera ocurre en un contexto de alta sensibilidad política, donde el manejo de recursos y la transparencia de los servidores públicos son temas centrales. Aunque la diputada sostiene que el dinero tiene un origen lícito y personal, el caso permanece bajo revisión administrativa por parte de las autoridades estadounidenses.

Mientras el proceso continúa, Alejandra Ang Hernández enfrenta el mayor escrutinio público de su carrera, en un episodio que ha puesto bajo los reflectores no sólo el incidente fronterizo, sino también su trayectoria política y perfil como legisladora de Morena.