Licuado de mango, zanahoria y linaza con ralladura de naranja: la receta que ayuda a tu piel y salud intestinal

El licuado es una de las bebidas favoritas para empezar el día en México, y con buenas razones: es práctico, puedes aprovechar frutas de temporada y sumar superalimentos de forma sencilla.
¿Por qué es bueno este licuado?
El licuado de mango, zanahoria y linaza con ralladura de naranja es una combinación original, colorida y deliciosa que aporta betacarotenos, omega 3, fibra y vitamina C.
Su textura es suave, su sabor ligeramente dulce y cítrico, y su aporte nutricional te ayuda a sentirte satisfecho y lleno de energía.
Este licuado es ideal para quienes desean fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud intestinal y consentirse con una bebida natural, sin azúcares añadidos.
La zanahoria y el mango aportan antioxidantes y dulzor natural, la linaza suma ácidos grasos esenciales y la ralladura de naranja da un toque fresco y aromático que lo hace único.
Receta de licuado de mango, zanahoria y linaza con ralladura de naranja
Este licuado se prepara en minutos, es accesible y puede adaptarse fácilmente a cualquier dieta. Puedes usar leche, agua o jugo natural como base, y ajustar la textura agregando más o menos líquido.
Tiempo de preparación
Preparar este licuado toma aproximadamente 7 minutos:
- 3 minutos para lavar, pelar y cortar los ingredientes.
- 2 minutos para licuar y mezclar.
- 2 minutos para servir y disfrutar.
Ingredientes
- 1 mango maduro, pelado y picado
- 1 zanahoria mediana, pelada y cortada en trozos
- 1 cucharada de semillas de linaza molida
- Ralladura de 1 naranja (lavada y desinfectada)
- 1 taza de agua fría, jugo de naranja o leche (animal o vegetal, al gusto)
- 1 cucharadita de miel o endulzante al gusto (opcional)
- Hielo al gusto (opcional)
Cómo hacer licuado de mango, zanahoria y linaza con ralladura de naranja, paso a paso
- Lava, pela y corta el mango y la zanahoria en trozos pequeños.
- Coloca en la licuadora el mango, la zanahoria, la linaza, la ralladura de naranja y el líquido de tu elección.
- Agrega miel y hielo si lo deseas.
- Licúa durante 1-2 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.
- Sirve de inmediato y disfruta, espolvoreando un poco más de ralladura de naranja si quieres realzar el aroma.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes se obtienen 2 vasos medianos de licuado.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada vaso contiene aproximadamente:
- Calorías: 110
- Grasas: 2 g
- Grasas saturadas: 0.2 g
- Carbohidratos: 22 g
- Azúcares: 16 g (naturales de la fruta)
- Proteínas: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se recomienda consumirlo inmediatamente para aprovechar su frescura y nutrientes. Puede conservarse en refrigerador hasta 8 horas, bien tapado, aunque la textura puede cambiar ligeramente.