Licuado de mango, zanahoria y linaza con ralladura de naranja: la receta que ayuda a tu piel y salud intestinal

Cuida tu salud intestinal y disfruta un desayuno diferente con esta bebida

Con solo unos ingredientes fáciles
Con solo unos ingredientes fáciles de conseguir, tendrás un licuado que te ayuda a sentirte ligero y satisfecho.

El licuado es una de las bebidas favoritas para empezar el día en México, y con buenas razones: es práctico, puedes aprovechar frutas de temporada y sumar superalimentos de forma sencilla.

¿Por qué es bueno este licuado?

El licuado de mango, zanahoria y linaza con ralladura de naranja es una combinación original, colorida y deliciosa que aporta betacarotenos, omega 3, fibra y vitamina C.

Su textura es suave, su sabor ligeramente dulce y cítrico, y su aporte nutricional te ayuda a sentirte satisfecho y lleno de energía.

Este licuado es ideal para quienes desean fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud intestinal y consentirse con una bebida natural, sin azúcares añadidos.

La zanahoria y el mango aportan antioxidantes y dulzor natural, la linaza suma ácidos grasos esenciales y la ralladura de naranja da un toque fresco y aromático que lo hace único.

La ralladura de naranja le
La ralladura de naranja le da un toque único a este licuado, perfecto para depurar y sumar nutrientes.

Receta de licuado de mango, zanahoria y linaza con ralladura de naranja

Este licuado se prepara en minutos, es accesible y puede adaptarse fácilmente a cualquier dieta. Puedes usar leche, agua o jugo natural como base, y ajustar la textura agregando más o menos líquido.

Tiempo de preparación

Preparar este licuado toma aproximadamente 7 minutos:

  • 3 minutos para lavar, pelar y cortar los ingredientes.
  • 2 minutos para licuar y mezclar.
  • 2 minutos para servir y disfrutar.

Ingredientes

  1. 1 mango maduro, pelado y picado
  2. 1 zanahoria mediana, pelada y cortada en trozos
  3. 1 cucharada de semillas de linaza molida
  4. Ralladura de 1 naranja (lavada y desinfectada)
  5. 1 taza de agua fría, jugo de naranja o leche (animal o vegetal, al gusto)
  6. 1 cucharadita de miel o endulzante al gusto (opcional)
  7. Hielo al gusto (opcional)
Este licuado es tu mejor
Este licuado es tu mejor aliado para cuidar la digestión, fortalecer defensas y consentirte naturalmente.

Cómo hacer licuado de mango, zanahoria y linaza con ralladura de naranja, paso a paso

  1. Lava, pela y corta el mango y la zanahoria en trozos pequeños.
  2. Coloca en la licuadora el mango, la zanahoria, la linaza, la ralladura de naranja y el líquido de tu elección.
  3. Agrega miel y hielo si lo deseas.
  4. Licúa durante 1-2 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.
  5. Sirve de inmediato y disfruta, espolvoreando un poco más de ralladura de naranja si quieres realzar el aroma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes se obtienen 2 vasos medianos de licuado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada vaso contiene aproximadamente:

  • Calorías: 110
  • Grasas: 2 g
  • Grasas saturadas: 0.2 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Azúcares: 16 g (naturales de la fruta)
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda consumirlo inmediatamente para aprovechar su frescura y nutrientes. Puede conservarse en refrigerador hasta 8 horas, bien tapado, aunque la textura puede cambiar ligeramente.

