Licuado de guayaba, pera y semillas de girasol: refuerza tus defensas con cada vaso

El licuado es parte fundamental de las mañanas mexicanas, pero pocas veces nos animamos a combinar frutas y semillas fuera de lo común.
¿Cuáles son los beneficios de este licuado?
El licuado de guayaba, pera y semillas de girasol es una propuesta original, rica en vitamina C, fibra y grasas saludables.
Su textura es cremosa, su sabor suave y su aporte nutricional realmente destacado: la guayaba protege las defensas, la pera aporta frescura y dulzor natural, y las semillas de girasol suman proteína vegetal, vitamina E y una ligera crocancia.
Esta bebida es perfecta para quienes desean cuidar la salud, fortalecer el sistema inmunológico y disfrutar un desayuno o snack diferente y completo.
Además, es apta para niños, adultos o personas mayores, y puede adaptarse fácilmente con leche vegetal o de vaca, según las preferencias familiares.
Receta de licuado de guayaba, pera y semillas de girasol
El licuado de guayaba, pera y semillas de girasol se prepara en menos de 10 minutos y resulta ideal para quienes buscan opciones sin azúcar añadida, pero con todo el sabor y la energía natural de las frutas de temporada.
Tiempo de preparación
Preparar este licuado toma aproximadamente 7 minutos:
- 3 minutos para lavar y cortar las frutas.
- 2 minutos para licuar y mezclar.
- 2 minutos para servir y disfrutar.
Ingredientes
- 4 guayabas maduras
- 1 pera grande
- 2 cucharadas de semillas de girasol (peladas y sin sal)
- 1 taza de leche (puede ser de vaca, almendra, soya o avena)
- ½ taza de agua fría (opcional, para ajustar la consistencia)
- 1 cucharadita de miel o endulzante al gusto (opcional)
- Hielo al gusto (opcional)
Cómo hacer licuado de guayaba, pera y semillas de girasol, paso a paso
- Lava las guayabas y la pera. Corta las guayabas en mitades y retira las semillas centrales si lo prefieres. Corta la pera en trozos, sin corazón.
- Coloca en la licuadora las guayabas, la pera, las semillas de girasol, la leche y el agua. Si quieres una bebida más fría, agrega hielo.
- Licúa durante 1-2 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.
- Prueba y ajusta el dulzor con miel si lo deseas.
- Sirve de inmediato y disfruta, espolvorea encima unas semillas de girasol para decorar si quieres un toque extra.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes se obtienen 2 vasos grandes de licuado, ideales para desayuno o snack.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada vaso grande contiene aproximadamente:
- Calorías: 130
- Grasas: 5 g
- Grasas saturadas: 0.5 g
- Carbohidratos: 23 g
- Azúcares: 13 g (naturales de la fruta)
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se recomienda consumir el licuado inmediatamente para aprovechar su frescura y nutrientes. Puede conservarse en refrigerador hasta 8 horas, bien tapado, aunque puede cambiar ligeramente la textura.