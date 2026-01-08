Licuado de guayaba, pera y semillas de girasol: refuerza tus defensas con cada vaso

Un vaso de licuado cremoso, perfecto para fortalecer defensas y empezar el día. (Gemini)

El licuado es parte fundamental de las mañanas mexicanas, pero pocas veces nos animamos a combinar frutas y semillas fuera de lo común.

¿Cuáles son los beneficios de este licuado?

El licuado de guayaba, pera y semillas de girasol es una propuesta original, rica en vitamina C, fibra y grasas saludables.

Su textura es cremosa, su sabor suave y su aporte nutricional realmente destacado: la guayaba protege las defensas, la pera aporta frescura y dulzor natural, y las semillas de girasol suman proteína vegetal, vitamina E y una ligera crocancia.

Esta bebida es perfecta para quienes desean cuidar la salud, fortalecer el sistema inmunológico y disfrutar un desayuno o snack diferente y completo.

Además, es apta para niños, adultos o personas mayores, y puede adaptarse fácilmente con leche vegetal o de vaca, según las preferencias familiares.

Frutas frescas y semillas, la combinación ideal para un desayuno saludable. (Gemini)

Receta de licuado de guayaba, pera y semillas de girasol

El licuado de guayaba, pera y semillas de girasol se prepara en menos de 10 minutos y resulta ideal para quienes buscan opciones sin azúcar añadida, pero con todo el sabor y la energía natural de las frutas de temporada.

Tiempo de preparación

Preparar este licuado toma aproximadamente 7 minutos:

3 minutos para lavar y cortar las frutas.

2 minutos para licuar y mezclar.

2 minutos para servir y disfrutar.

Ingredientes

4 guayabas maduras 1 pera grande 2 cucharadas de semillas de girasol (peladas y sin sal) 1 taza de leche (puede ser de vaca, almendra, soya o avena) ½ taza de agua fría (opcional, para ajustar la consistencia) 1 cucharadita de miel o endulzante al gusto (opcional) Hielo al gusto (opcional)

Una bebida diferente y deliciosa para sumar variedad a tus mañanas. (Gemini)

Cómo hacer licuado de guayaba, pera y semillas de girasol, paso a paso

Lava las guayabas y la pera. Corta las guayabas en mitades y retira las semillas centrales si lo prefieres. Corta la pera en trozos, sin corazón. Coloca en la licuadora las guayabas, la pera, las semillas de girasol, la leche y el agua. Si quieres una bebida más fría, agrega hielo. Licúa durante 1-2 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. Prueba y ajusta el dulzor con miel si lo deseas. Sirve de inmediato y disfruta, espolvorea encima unas semillas de girasol para decorar si quieres un toque extra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes se obtienen 2 vasos grandes de licuado, ideales para desayuno o snack.

Licuado de guayaba, pera y semillas de girasol: original, nutritivo y refrescante. (Gemini)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada vaso grande contiene aproximadamente:

Calorías: 130

Grasas: 5 g

Grasas saturadas: 0.5 g

Carbohidratos: 23 g

Azúcares: 13 g (naturales de la fruta)

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda consumir el licuado inmediatamente para aprovechar su frescura y nutrientes. Puede conservarse en refrigerador hasta 8 horas, bien tapado, aunque puede cambiar ligeramente la textura.