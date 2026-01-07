Juan Gabriel regresa en 2026: cuándo se estrena la edición especial de “Los Dúo” con comentarios del Divo de Juárez

Este 7 de enero se conmemora el natalicio de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel o El Divo de Juárez.
Como parte de la celebración, en sus redes sociales oficiales se anunció el lanzamiento de una edición especial de su disco “Los Dúo”.
El material incluirá 16 canciones con comentarios de viva voz del ícono mexicano.
¿Cuándo se estrenará “Los Dúo” de Juan Gabriel?
De acuerdo con la información disponible en las redes sociales del Divo de Juárez, el disco se estrenará el próximo 16 de enero en todas las plataformas digitales.
Además, el 8 de enero se publicará un adelanto en el canal oficial de YouTube del cantautor.
¿Qué canciones incluye la nueva edición del disco “Los Dúo” de Juan Gabriel?
En Spotify -plataforma de música vía streaming- ya se encuentra disponible el disco para “pre guardarlo”. Gracias a ello, se sabe que el material está conformado por 16 temas icónicos que el cantautor mexicano grabó en colaboración con artistas de talla internacional.
Estas son:
- Querida - Juan Gabriel & Juanes
- Se me olvidó otra vez - Juan Gabriel & Marco Antonio Solís
- Hasta que te conocí - Juan Gabriel & Joy
- La diferencia - Juan Gabriel & Vicente Fernández
- Si quieres - Juan Gabriel & Natalia Jiménez
- Así fue - Juan Gabriel e Isabel Pantoja
- Yo te bendigo - Juan Gabriel & David Bisbal
- Caray - Juan Gabriel & Alejandra Guzmán
- Siempre en mi mente - Juan Gabriel & Espinoza Paz
- Abrázame muy fuerte - Juan Gabriel & Laura Pausini
- Te lo pido por favor - Juan Gabriel & Luis Fonsi
- Verás - Juan Gabriel & José María Napoleón
- Amor es amor - Juan Gabriel & Antonio Orozco
- Pero qué necesidad - Juan Gabriel & Emmanuel
- Ya no vivo por vivir - Juan Gabriel & Natalia Lafourcade
- Vienes o voy - Juan Gabriel & Fifth Harmony
Cabe mencionar que “Así fue” y “Vienes o voy” no incluyen comentarios del Divo de Juárez.
Hijo de Juan Gabriel reacciona a video viral del “doble” del Divo de Juárez
En septiembre de 2025 se viralizó el video de un hombre desayunando en una cafetería de París, Francia. Este llamó la atención de los internautas mexicanos por el supuesto parecido físico del señor con Juanga.
Tras el escándalo que se desató, Jean Aguilera -hijo del fallecido cantautor- compartió su opinión al respecto.
"Pues primero, nos están faltando el respeto dos veces, porque uno, el señor está muy feo y dos, están diciendo que está vivo. Entonces, por favor”, dijo en entrevista para “Venga la Alegría”.
Y mandó un mensaje a quienes aseguran que Juan Gabriel está vivo y hasta han hablado con él.
“Me gustaría tener ese número para también hablar, pero no, pues yo creo que hay motivos, o sea, se extraña mucho, entonces entiendo el sentimiento, entiendo que quieran que esté vivo, pero también tienen que dejar eso en paz", agregó.