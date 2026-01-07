Este es el yogur natural con menos azúcar y más barato según Profeco

Profeco analizó 18 productos naturales, endulzados y deslactosados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio más reciente del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 18 marcas de yogur sólido y batido en México para identificar cuál es el yogur natural con menos azúcar y más barato. El laboratorio evaluó contenido nutrimental, precios y cumplimiento de normativas, revelando diferencias importantes entre marcas y presentaciones.

Entre los productos comparados, los yogures naturales sin azúcar añadida mostraron las menores cantidades de azúcares por cada 100 gramos. Destacan el Bové Yogurt natural sin azúcar orgánico con 4.9 gramos de azúcares y el Lala Yogurt natural sin azúcar con 5.1 gramos, ambos sin edulcorantes ni sellos de advertencia, en línea con la normativa que prohíbe estos elementos en la categoría natural.

Los yogures naturales están sujetos a los mismos requisitos que el resto de los productos similares, con la excepción de que no deben mostrar sellos ni advertencias en su etiqueta, ya que no contienen nutrimentos críticos, edulcorantes ni cafeína añadidos. (AdobeStock)

En cuanto a precios, el yogur natural más económico según el estudio de Profeco corresponde a la presentación de Lala Yogurt natural sin azúcar con un precio de 6 pesos por cada 100 gramos y un costo de 52 pesos por el envase de 900 gramos. El yogur Bové se ubicó ligeramente arriba, con 7 pesos por cada 100 gramos y 66 pesos por el envase de 1 kilogramo.

Estas marcas cumplen con los estándares de calidad exigidos por la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018, incluyendo el contenido neto, tipo de grasa y cantidad mínima de microorganismos benéficos. Por otro lado, los productos con endulzantes o deslactosados presentan variaciones tanto en contenido de azúcar como en precio.

Alpura Yogurt natural con endulzantes, deslactosado y sin grasa ofrece 4.7 gramos de azúcares por 100 gramos, con un precio equivalente al de Lala (6 pesos por cada 100 gramos), pero incorpora edulcorantes artificiales. El listado de los yogures con menos azúcar y más baratos, ordenado por cantidad de azúcares, precio por 100 gramos y sin edulcorantes añadidos, es el siguiente

El yogur natural más económico según el estudio de Profeco corresponde a la presentación de Lala Yogurt natural. (@profeco)

Bové Yogurt natural sin azúcar orgánico

- Azúcares: 4.9 g/100 g - Precio: 7 pesos/100 g

- Precio por envase: 66 pesos

Lala Yogurt natural sin azúcar

- Azúcares: 5.1 g/100 g- Precio: 6 pesos/100 g

- Precio por envase: 52 pesos

Alpura Yogurt natural con endulzantes, deslactosado, sin grasa

- Azúcares: 4.7 g/100 g

- Precio: 6 pesos/100 g

- Precio por envase: 52 pesos

- Incluye edulcorantes

Otros productos, como Danone Yogurt natural con edulcorantes y Lala Yogurt natural endulzado, contienen más de 10 gramos de azúcares por cada 100 gramos y precios similares, aunque su contenido de azúcares es superior al de los yogures naturales sin azúcar. Profeco enfatiza la importancia de revisar etiquetas y comparar tanto el contenido de azúcar como el precio, ya que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es mantener el consumo de azúcares libres por debajo de 25 gramos diarios.