México

Este es el yogur natural con menos azúcar y más barato según Profeco

Profeco analizó 18 productos naturales, endulzados y deslactosados

Guardar
Profeco analizó 18 productos naturales,
Profeco analizó 18 productos naturales, endulzados y deslactosados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio más reciente del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 18 marcas de yogur sólido y batido en México para identificar cuál es el yogur natural con menos azúcar y más barato. El laboratorio evaluó contenido nutrimental, precios y cumplimiento de normativas, revelando diferencias importantes entre marcas y presentaciones.

Entre los productos comparados, los yogures naturales sin azúcar añadida mostraron las menores cantidades de azúcares por cada 100 gramos. Destacan el Bové Yogurt natural sin azúcar orgánico con 4.9 gramos de azúcares y el Lala Yogurt natural sin azúcar con 5.1 gramos, ambos sin edulcorantes ni sellos de advertencia, en línea con la normativa que prohíbe estos elementos en la categoría natural.

Los yogures naturales están sujetos
Los yogures naturales están sujetos a los mismos requisitos que el resto de los productos similares, con la excepción de que no deben mostrar sellos ni advertencias en su etiqueta, ya que no contienen nutrimentos críticos, edulcorantes ni cafeína añadidos. (AdobeStock)

En cuanto a precios, el yogur natural más económico según el estudio de Profeco corresponde a la presentación de Lala Yogurt natural sin azúcar con un precio de 6 pesos por cada 100 gramos y un costo de 52 pesos por el envase de 900 gramos. El yogur Bové se ubicó ligeramente arriba, con 7 pesos por cada 100 gramos y 66 pesos por el envase de 1 kilogramo.

Estas marcas cumplen con los estándares de calidad exigidos por la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018, incluyendo el contenido neto, tipo de grasa y cantidad mínima de microorganismos benéficos. Por otro lado, los productos con endulzantes o deslactosados presentan variaciones tanto en contenido de azúcar como en precio.

Alpura Yogurt natural con endulzantes, deslactosado y sin grasa ofrece 4.7 gramos de azúcares por 100 gramos, con un precio equivalente al de Lala (6 pesos por cada 100 gramos), pero incorpora edulcorantes artificiales. El listado de los yogures con menos azúcar y más baratos, ordenado por cantidad de azúcares, precio por 100 gramos y sin edulcorantes añadidos, es el siguiente

El yogur natural más económico
El yogur natural más económico según el estudio de Profeco corresponde a la presentación de Lala Yogurt natural. (@profeco)
  • Bové Yogurt natural sin azúcar orgánico

- Azúcares: 4.9 g/100 g - Precio: 7 pesos/100 g

- Precio por envase: 66 pesos

  • Lala Yogurt natural sin azúcar

- Azúcares: 5.1 g/100 g- Precio: 6 pesos/100 g

- Precio por envase: 52 pesos

  • Alpura Yogurt natural con endulzantes, deslactosado, sin grasa

- Azúcares: 4.7 g/100 g

- Precio: 6 pesos/100 g

- Precio por envase: 52 pesos

- Incluye edulcorantes

Otros productos, como Danone Yogurt natural con edulcorantes y Lala Yogurt natural endulzado, contienen más de 10 gramos de azúcares por cada 100 gramos y precios similares, aunque su contenido de azúcares es superior al de los yogures naturales sin azúcar. Profeco enfatiza la importancia de revisar etiquetas y comparar tanto el contenido de azúcar como el precio, ya que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es mantener el consumo de azúcares libres por debajo de 25 gramos diarios.

Temas Relacionados

profecoyogurnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Cofepris inicia consulta pública para actualizar normas de medicamentos y salud ambiental

Las propuestas de nuevas regulaciones abarcan medicamentos, remedios herbolarios, mezclas estériles y concentraciones seguras de plomo en sangre

Cofepris inicia consulta pública para

Cómo preparar agua de avena con nuez para mejorar la digestión

Esta bebida es una alternativa sin lactosa que aporta fibra, antioxidantes y grasas saludables

Cómo preparar agua de avena

Motociclista arrastrado en Iztapalapa: cuántos años de cárcel podría enfrentar la mujer que lo atropelló

La presunta responsable, Gaby “N”, permanece prófuga mientras familiares exigen reclasificar el delito a homicidio doloso

Motociclista arrastrado en Iztapalapa: cuántos

Rescatan a lobo marino atrapado en red en el puerto de San Carlos, Sonora

Usuarios en redes habían reportado al animal en situación de riesgo en la zona costera de el Arco de la Lágrima

Rescatan a lobo marino atrapado

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

El gobernador de Jalisco aseguró que Alberto Prieto Valencia no era empresario y tenía antecedentes penales

Asesinato de “El Prieto”: Pablo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinato de “El Prieto”: Pablo

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

ENTRETENIMIENTO

¿No fue Cazzu? Ángela Aguilar

¿No fue Cazzu? Ángela Aguilar habría inspirado su look de los Grammy Celebration en Sabrina Carpenter

Cuándo inicia la Feria León 2026 y cómo conseguir boletos gratis para el Foro Mazda

Tunden en redes a Nodal por sus propósitos para el 2026: “¿La de ser papá no te la sabes?”

Tunden a Andrés Johnson por aplaudir una hipotética invasión estadounidense a México

Muere Gerson Leos, tecladista de la Banda MS, mientras jugaba béisbol

DEPORTES

México suma a los hermanos

México suma a los hermanos Urías para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Erick Gutiérrez regresaría a Pachuca para el Clausura 2026; qué se sabe de su salida de Chivas

Robert Morales se convertiría en el nuevo refuerzo de Pumas: este es el acuerdo que tienen con Toluca

Carlos Hermosillo se despide de Nacho Rivero tras salir de Cruz Azul: “Gracias por todo lo que hiciste por este club”

Marcelo Flores se aleja de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; Canadá convocó al jugador de Tigres