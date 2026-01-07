México

Muere interno del Centro Penitenciario de Puebla tras riña: fue herido con un objeto punzocortante

El conflicto provocó acciones institucionales orientadas a proteger la integridad de quienes permanecen en custodia

Las autoridades confirmaron la muerte de uno de los involucrados. (imagen ilustrativa) Crédito: Cuartoscuro/Isaac Esquivel Monroy

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla reportó este martes 6 de enero de 2025 que una riña entre dos hombres privados de la libertad al interior del Centro Penitenciario de Puebla, también conocido como el Penal de San Miguel, derivó en la muerte de uno de los involucrados.

De acuerdo con la información oficial difundida por la SSP, los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado 5 de enero.

En el reporte oficial se ha señalado que el incidente estaría vinculado a conflictos previos entre grupos delictivos dentro del penal.

Tras los hechos, las autoridades reportaron que se activaron los protocolos de seguridad para contener la situación y proteger tanto a la población penitenciaria como al personal del centro.

Traslado de interno y fallecimiento

La autoridad estatal informó que derivado del altercado, uno de los internos fue trasladado de inmediato a un hospital, pero falleció en el trayecto a causa de las lesiones que, según los primeros reportes, habrían sido producidas por un objeto punzocortante.

De acuerdo con el reporte oficial, al detectar la gravedad de las heridas, se solicitó apoyo médico externo y se procedió al traslado del interno lesionado, en un intento por preservar su vida. Sin embargo, la magnitud de las lesiones impidió que llegara con vida al centro hospitalario.

El otro participante en la riña permanece bajo resguardo de las autoridades penitenciarias, mientras se recaban datos y testimonios que permitan esclarecer el origen del enfrentamiento.

Líneas de investigación apuntan a conflictos previos

Las primeras investigaciones apuntan a que el incidente estaría vinculado con conflictos previos entre grupos delictivos dentro del penal. La Secretaría de Seguridad Pública detalló que ya se notificó del caso a la Fiscalía General del Estado de Puebla, instancia que se encargará de determinar las causas y responsabilidades relacionadas con estos hechos.

A pesar de lo sucedido, la dependencia subrayó que el Centro Penitenciario de Puebla continúa operando con normalidad y bajo estricto control institucional.

Además, se reforzaron las medidas de supervisión y seguridad al interior del penal para evitar nuevos incidentes y preservar la gobernabilidad en el recinto.

La SSP anunció que la seguridad de los internos no se encuentra en peligro. (Imagen ilustrativa). Crédito: SSP Puebla.

Hasta el momento las autoridades no han informado cuáles serían los grupos criminales que estuvieron inmersos en el conflicto, sin embargo, diversos reportes de medios han señalado extraoficialmente que la persona fallecida presuntamente formaba parte de una agrupación criminal conocida como “Los Sinaloa”.

Compromiso con derechos humanos

En el comunicado, el Gobierno del Estado de Puebla reiteró el compromiso con el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad e insistió en la política de cero tolerancia ante conductas que representen un riesgo para la seguridad o la vida dentro de los centros penitenciarios.

La situación permanece bajo seguimiento por parte de las autoridades, mientras la Fiscalía General del Estado realiza las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

