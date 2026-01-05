México

Vincularon a proceso a Aurea “N” por presunta extorsión a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación en la CDMX

La investigación de la Fiscalía capitalina reveló que una cuenta bancaria a nombre la imputada fue utilizada para recibir cobros de extorsión

Aurea "N" fue detenida el pasado 29 de diciembre de 2025. Crédito: Fiscalía General de Justicia de la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este lunes 5 de enero la aprehensión y vinculación a proceso de Aurea “N”, mujer señalada por su probable participación en un caso de extorsión a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cometido contra el propietario de un bar en la alcaldía Cuauhtémoc.

La detención fue realizada por agentes gentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en la colonia Los Reyes Buenavista, municipio de Tultitlán, Estado de México.

Extorsión telefónica y amenazas

Según la investigación, en marzo de 2019, la víctima, identificada como el dueño de un bar en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, comenzó a recibir llamadas telefónicas de personas que se identificaron como integrantes del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante estas comunicaciones, los presuntos responsables exigieron dinero a cambio de supuesta protección y advirtieron que, de no acceder a las demandas, causarían daño al afectado.

Ante las amenazas, la víctima realizó depósitos a diversas cuentas bancarias por una suma total aproximada de 700 mil pesos, según los reportes de la FGJCDMX.

Mediante labores de inteligencia, las autoridades identificaron que una de las cuentas receptoras estaba a nombre de Aurea “N”, lo que permitió establecer su probable participación en los hechos investigados.

Orden de aprehensión y captura

Con los elementos de prueba, la FGJCDMX solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión contra Aurea “N”.

La detención fue realizada el 29 de diciembre de 2025.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orden se ejecutó el pasado 29 de diciembre de 2025 por parte de agentes de la PDI, en coordinación con la FGJEM, quienes ubicaron a la imputada en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

Audiencia inicial y prisión preventiva

En la audiencia inicial, celebrada el pasado 30 de diciembre de 2025, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Aurea “N” por el delito de extorsión agravada.

Según reportes oficiales, la imputada permanecerá en prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras transcurre el plazo de tres meses fijado para el cierre de la investigación complementaria.

En comunicado, la Fiscalía de la Ciudad de México reiteró su compromiso de combatir el delito de extorsión, apoyada en investigaciones sólidas y en la coordinación interinstitucional.

Además, recordó que, en cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y bajo el principio de presunción de inocencia, Aurea “N” será considerada inocente en todas las etapas del procedimiento, en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Casos similares en el país

En el país existen antecedentes recientes de casos que comparten características con el de Aurea “N”.

Uno de ellos es el de Dashia Rocío “N”, una joven de 19 años detenida y vinculada a proceso en el Estado de México por presunta extorsión a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al igual que en el caso de Aurea “N”, las autoridades señalaron a Dashia como receptora de depósitos en una cuenta bancaria utilizada supuestamente para exigir pagos a cambio de protección, bajo amenazas de daño.

Ambos casos coinciden en la utilización de cuentas bancarias asociadas a mujeres, la acusación de extorsión agravada y la referencia al CJNG como grupo delictivo involucrado en las amenazas.

En el caso de Dashia, la víctima habría sido un comerciante mexiquense, mientras que en el de Aurea “N” el afectado sería el dueño de un bar en la Ciudad de México.

Dashia Rocío "N" fue imputada por la extorsión realizada a un comerciante en el Edomex. Crédito: Fiscalía General de Justicia del Edomex

Una diferencia clave es que, tras el señalamiento de los medios de comunicación, específicamente del periodista Ignacio Villaseñor, el caso de Dashia dio un giro, al presentarse pruebas de una presunta venganza contra la joven por no haber querido callar un intento de abuso sexual de su propio padre. La exposición del caso generó que la Secretaría de las Mujeres y la La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) intercedieran en el caso, señalando la violación a los derechos humanos.

Dashia obtuvo un cambio en la medida cautelar y actualmente lleva su proceso en libertad, luego de haber estado recluida en el Penal de Barrientos. En contraste, Aurea “N” permanece en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria.

