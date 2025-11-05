México

La Operativa Barredora se adjudica ataque contra policías de Puebla que dejó tres muertos

En el material audiovisual aparecen las letras CJNG

El video fuer compartido en redes sociales (Especial)

Un grupo de sujetos armados, identificados como presunto integrantes de La Operativa Barredora, se grabaron mientras accionaban sus armas de fuego en contra de elementos policiacos en Puebla.

Durante el video que fue compartido en redes sociales el 4 de octubre puede verse el ataque armado, además de una imagen en la que aparecen la letras CJNG, las cuales aluden al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cabe destacar que los agentes de seguridad fueron agredidos en el municipio de Huixcolotla. El material muestra vehículos de los que salen sujetos armados para realizar el ataque contra los efectivos.

La agresión ocurrida la madrugada del 3 de noviembre resultó en la muerte de los agentes Yusami Monterrosas Apolinar, Roberto Pérez Trinidad y Arturo Jiménez Ortigosa.

La agresión dejó tres elementos muertos Crédito: Facebook/Valor por Tecamachalco

Por su parte, reportes periodísticos señalan que las unidades que aparecen en la grabación son similares a los usados durante el ataque contra los uniformados

Alcalde de Huixcolotla asegura que no solicitó apoyo a autoridades

Ante los hechos violentos, Manuel Alejandro Porras Florentino, quien se desempeña como alcalde de Huixcolotla, publicó un video en el que lamentó los homicidios y aseguró que las no han pedido apoyo o intervención de las autoridades.

“No se había pedido seguridad ni personal, así como algunos medios lo comunican, porque había estabilidad social”, comentó el funcionario.

Renuncia masiva tras el ataque armado

De igual manera, tras la agresión armada, la Secretaría de Seguridad de Puebla y Ejército asumieron el control del municipio, pues diversos agentes renunciaron luego del ataque armado. Los agresores huyeron del lugar en las camionetas y se dirigieron a rumbo a Cuapiaxtla de Madero, sin que hata el momento haya informes sobre su detención.

Por su parte, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) levantaron los cuerpos y comenzaron con la recolección de indicios balísticos en el lugar.

El CJNG en Puebla

Fue capturado junto con otros
Fue capturado junto con otros dos sujetos tras un operativo en Guadalajara. (X/@OHarfuch/)

Por su parte, en la entidad gobernada por Alejandro Armenta Mier han sido detectadas actividades ligadas CJNG. El pasado 27 de octubre fue vinculado a proceso Nazario R. R. por su presunta responsabilidad en los delitos de delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

Información de inteligencia indica que dicho hombre estaría relacionado con el CJNG y al parecer operaba en dos estados: Jalisco y Puebla. Además, el sujeto fungía como secretario del Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y fue asegurado junto con otras personas.

PueblaHuixcolotlaCJNGOperativa BarredoraNarco en Méxicomexico-noticias

