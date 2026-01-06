México

INAH actualiza las tarifas de entrada a museos y zonas arqueológicas: así quedan los costos

Estas tarifas aplican a los recintos bajo resguardo del INAH

Estas tarifas aplican a los
Estas tarifas aplican a los recintos bajo resguardo del INAH. Foto: (Aarón González)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que, desde el 1 de enero de 2026, rigen las nuevas tarifas de acceso a los Museos INAH y Zonas Arqueológicas para el ejercicio 2026.

La medida impactará a quienes deseen explorar el extenso patrimonio cultural de México, resultado de la herencia de civilizaciones como los aztecas, mayas, mixtecos y olmecas.

La nueva estructura tarifaria establece cuatro categorías. La Categoría I, que incluye sitios emblemáticos como Teotihuacan, Tulum, Monte Albán, Palenque y Calakmul, así como museos de relevancia nacional como el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Historia, tendrá un costo de entrada de 150 pesos.

En la Categoría II, que abarca zonas arqueológicas como Tlatelolco, Malinalco, Toniná y Dzibanché, junto con museos como el Museo de El Carmen y el Museo de la Cultura Huasteca, el precio será de 85 pesos.

Tulum forma parte de la
Tulum forma parte de la categoría I. Foto: Sectur

Por su parte, la Categoría III, con sitios como Tenam Puente, Tingambato y Tres Zapotes, así como museos como el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y el Museo Virreinal de Acolman, tendrá un costo de 80 pesos. Además, la Categoría IV contempla espacios como Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún y el Museo del Pueblo Maya, con un precio de 105 pesos.

Estas tarifas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y aplican a los recintos bajo resguardo del INAH. La medida regula el acceso a 165 museos, 193 zonas arqueológicas y una zona paleontológica en todo el país.

El INAH mantiene un esquema de gratuidad para ciertos sectores. Los domingos, el acceso será gratuito para personas mexicanas y extranjeras residentes con documento probatorio. También tienen acceso libre menores de 13 años, estudiantes y profesores con credencial vigente, adultos mayores con credencial del Inapam y personas con discapacidad.

El INAH señaló que para
El INAH señaló que para la aplicación de las cuotas y beneficios vigentes, es indispensable presentar identificación oficial o comprobante de residencia al momento del ingreso. (INAH)

Se incluyen exenciones para pasantes e investigadores con autorización del INAH y para integrantes de comunidades originarias que residan en municipios colindantes a zonas arqueológicas, presentando identificación oficial vigente. Los guías de turistas acreditados por la Secretaría de Turismo Federal podrán realizar su labor sin costo, aunque el instituto aclara que solo ofrece visitas guiadas mediante su programa de Paseos Culturales.

Nuevas tarifas de acceso a los Museos INAH y Zonas Arqueológicas 2026

  • Categoría I

Nacionales y extranjeros con residencia en México: 105 pesos.

Extranjeros: 210 pesos.

  • Categoría II

Nacionales y extranjeros con residencia en México: 85 pesos.

Extranjeros: 155 pesos.

  • Categoría III

Nacionales y extranjeros con residencia en México: 85 pesos.

Extranjeros: 155 pesos.

  • Categoría IV

Nacionales y extranjeros con residencia en México: 80 pesos.

Extranjeros: 140 pesos.

