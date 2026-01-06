Cómo dejo de idealizar a mi expareja: recomendaciones de especialistas ante una reciente ruptura

Recordar sólo lo bueno de una expareja dificulta la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una historia de amor termina, la mente puede recurrir a mecanismos de defensa para evitar el dolor y uno de los más comunes es la idealización: recordar sólo las cualidades de la expareja sin tomar en cuenta los defectos o las razones por las que la relación terminó.

El problema con la idealización, que afecta a personas de distintas edades y antecedentes culturales, es que puede dificultar el proceso de duelo y prolongar el malestar emocional. La buena noticia, existen terapias, técnicas y actividades para salir de ese ciclo de dolor y dar un paso adelante.

¿Qué es la idealización de la pareja?

Según la revista Caleidoscopio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la idealización funciona como un mecanismo de defensa en el que se atribuyen cualidades exageradamente positivas a la expareja, lo que dificulta la aceptación de la ruptura y el avance en el proceso de duelo.

La publicación académica Dialnet explica que, desde el enfoque psicoanalítico, la idealización protege contra la ansiedad y angustia provocadas por la pérdida, aunque su persistencia puede impedir una elaboración saludable del duelo amoroso.

Caleidoscopio relacionan la tendencia a idealizar a la expareja con estilos de apego inseguros , lo que puede generar Investigaciones presentadas enrelacionan la tendencia a idealizar a la expareja con, lo que puede generar mayor dependencia emocional y resistencia a aceptar la separación.

Un análisis de la Fundación ICEES sostiene que las narrativas culturales sobre el amor romántico refuerzan la idealización, provocando expectativas poco realistas y mayor sufrimiento tras la ruptura.

Caleidoscopio se señala que la incapacidad para percibir a la expareja de manera realista, favorecida por la idealización, puede prolongar el malestar emocional y Ense señala que la incapacidad para percibir a la expareja de manera realista, favorecida por la idealización, puede prolongar el malestar emocional y dificultar el cierre de la relación

Qué hacer para dejar de idealizar a la expareja

Diferentes enfoques académicos han señalado intervenciones prácticas para afrontar este fenómeno psicológico:

autocompasión constituye uno de los pilares recomendados por especialistas. Tratarse con amabilidad y comprensión, lejos de caer en la autocrítica, facilita el tránsito por el duelo y reduce la aparición de pensamientos intrusivos. Una revisión de la Revista de Psicología indica que aprender a Laconstituye uno de los pilares recomendados por especialistas. Tratarse con amabilidad y comprensión, lejos de caer en la autocrítica, facilita el tránsito por el duelo y reduce la aparición de pensamientos intrusivos. Una revisión de laindica que aprender a reconocer y aceptar las propias emociones ayuda a disminuir la tendencia a idealizar aspectos positivos de la expareja, promoviendo una visión más realista de la relación finalizada.

En México, la terapia breve centrada en soluciones (TBCS) ha sido objeto de estudio en universidades y clínicas, donde se ha comprobado que alienta a las personas a identificar recursos propios y a aceptar la realidad de la ruptura. Según la Revista Alternativas en Psicología , este enfoque fomenta la toma de conciencia sobre las dinámicas reales de la relación , evitando la idealización y favoreciendo el desapego emocional.

En Estados Unidos, diversos estudios han puesto el foco en el establecimiento de límites de contacto con la expareja . Mantener comunicación, incluso en redes sociales, puede fortalecer la imagen idealizada y entorpecer el proceso de recuperación. El corte de contacto permite que la persona reorganice sus emociones y construya una nueva narrativa sobre su experiencia.

Otra técnica sugerida por expertos europeos y estadounidenses es la reflexión objetiva sobre la relación. Analizar la historia de pareja, reconociendo tanto los aspectos positivos como los negativos, ayuda a desmontar la imagen idealizada y a recuperar una perspectiva equilibrada. El portal de la psicóloga Christine Lebriez recomienda escribir una lista con características reales de la expareja y de la relación, incluyendo aquellas que generaron malestar o insatisfacción. Este ejercicio contribuye a que la persona observe la relación desde un lugar menos emocional y más racional.

El apoyo social y profesional también se destaca entre las recomendaciones internacionales. Buscar respaldo en amistades, familiares o profesionales permite acceder a una mirada externa que cuestiona la idealización y ofrece contención emocional. El acompañamiento facilita el procesamiento de las emociones y ayuda a resignificar la experiencia.

Diversos especialistas subrayan la importancia de evitar la autoexigencia excesiva y de respetar los tiempos personales.

Las técnicas mencionadas muestran resultados positivos en investigaciones recientes, pero advierten que en casos de duelo prolongado o síntomas intensos, la intervención profesional resulta necesaria para prevenir complicaciones emocionales.