México

¿Cómo sanar emocionalmente tras el final de una relación? Esto recomiendan los expertos

Reconocer las emociones y practicar la autocompasión pueden ayudar en el proceso

Guardar
Enfrentar el fin de una
Enfrentar el fin de una relación requiere tiempo para sanar emocinalmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ruptura de una pareja puede tener un impacto profundo en la salud emocional y física. Especialistas de Estados Unidos han identificado diversas estrategias respaldadas por investigaciones clínicas que facilitan el proceso de recuperación.

Según información de la American University Counseling Center, entender y procesar el duelo resulta tan relevante como en otras pérdidas significativas. La aceptación del dolor constituye el primer paso recomendado por los expertos.

Expresar y reconocer las emociones, en vez de reprimirlas, acelera la recuperación. Escribir sobre la experiencia o hablar con un círculo de confianza permite comprender mejor las emociones y minimizar el aislamiento. Psychology Todayha documentado que la validación emocional ayuda a evitar que el dolor se transforme en problemas crónicos de salud mental.

El tiempo para sanar depende
El tiempo para sanar depende de diversos factores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer tras terminar una relación

  1. Reconocer y procesar las emociones Aceptar y expresar el dolor, la tristeza o el enojo facilita el duelo y acelera la recuperación. Actividades como escribir un diario o hablar con personas de confianza ayudan a comprender y liberar emociones.
  2. Practicar la autocompasión Tratarse con amabilidad y evitar el autosabotaje resulta clave en el proceso de sanación. La autocompasión implica entender el dolor propio sin juzgarse, utilizando técnicas de mindfulness y autocuidado.
  3. Mantener una red de apoyo Buscar el respaldo de amigos, familia o grupos de apoyo previene el aislamiento y permite compartir experiencias, lo que contribuye a la resiliencia emocional.
  4. Cuidar la salud física y la rutina Mantener hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, ejercicio y buen descanso, promueve el bienestar general y ayuda a manejar el estrés emocional.
  5. Evitar mecanismos de afrontamiento poco saludables El consumo de alcohol o drogas puede agravar el malestar. Optar por estrategias saludables como la meditación, el deporte o desarrollar hobbies ayuda a restablecer el equilibrio emocional.
  6. Reflexionar y aprender de la experiencia Analizar la relación y los motivos de la ruptura permite identificar patrones y fomentar el crecimiento personal para futuras relaciones.

Qué pasa si no logro sentirme mejor tras una ruptura amorosa

Cuando los síntomas de tristeza, ansiedad o depresión se mantienen durante un periodo prolongado, los especialistas recomiendan buscar ayuda profesional. El acompañamiento psicológico facilita la gestión adaptativa del duelo y previene la aparición de trastornos emocionales más severos.

Aceptar las emociones y tener
Aceptar las emociones y tener una red de apoyo también pueden ayudar a superar la ruptura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto tiempo se considera necesario para superar el fin de un vínculo

Según psicólogos y estudios clínicos, el tiempo necesario para superar una ruptura varía según la duración de la relación, el tipo de vínculo, la personalidad y los recursos de afrontamiento de cada persona. No existe un plazo universal, pero varias investigaciones han identificado rangos aproximados:

  • Un estudio de la Universidad de Binghamton, publicado en la revista Evolutionary Behavioral Sciences, halló que la mayoría de las personas reporta una mejora significativa en su bienestar emocional a los tres meses de la ruptura de una relación seria.
  • La American Psychological Association indica que el proceso puede tomar desde semanas hasta más de un año, dependiendo de factores individuales y contextuales. Las rupturas de relaciones de larga duración suelen requerir más tiempo para sanar completamente.
  • Expertos de la Cleveland Clinic señalan que, en promedio, un periodo de tres a seis meses es habitual para que las personas experimenten una recuperación emocional parcial, aunque el duelo completo puede extenderse si existen factores como convivencia, hijos o dependencia emocional.

Los profesionales coinciden en que el proceso de duelo es personal y no debe apresurarse. Buscar apoyo psicológico puede ser útil si los síntomas de tristeza o ansiedad persisten más allá de los plazos habituales o interfieren con la vida cotidiana.

Temas Relacionados

Psicologíabienestarrelaciones de parejarupturamexico-noticias

Más Noticias

¿Sin plan para vacaciones? Secretaría de Cultura da recomendaciones para turistear en CDMX

La dependencia indicó que hay una serie de actividades culturales y deportivas disponibles en la capital del país

¿Sin plan para vacaciones? Secretaría

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

Los primeros reportes de la FGJCDMX y las fuentes consultadas por la periodista Anabel Hernández precisan que fue un “ataque preciso y quirúrgico” contra las fuerzas de Los Chapitos

Dos muertos, 27 tiros y

En México se registraron más de 492 mil llamadas para reportar violencia familiar en 2025: estos son los estados con más casos

El Secretariado Ejecutivo informó que el 42.9% de las llamadas se concentran en cinco entidades

En México se registraron más

Desaparecen seis adolescentes en Tabasco mientras estaban bajo custodia del INM

eis adolescentes originarios de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila desaparecieron en Villahermosa, Tabasco, lo que activó la Alerta Amber este 24 de diciembre

Desaparecen seis adolescentes en Tabasco

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 26 de diciembre: carga vehicular en la autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas del Valle de México en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos muertos, 27 tiros y

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

Marina y Guardia Nacional se suman a operativo de seguridad especial en Ecatepec para las fiestas decembrinas

“El Chapo Isidro” habría pagado 200 mil dólares para ubicar a “El Panu” en CDMX, reveló Anabel Hernández

Carlos Tafolla, diputado independiente de Uruapan, pedirá a EEUU investigar el asesinato de Carlos Manzo

Agencias de seguridad de 14 países y EEUU operan en territorio mexicano, según Relaciones Exteriores

ENTRETENIMIENTO

Stranger Things 5 rompe un

Stranger Things 5 rompe un récord mundial en México por prender veladoras

Los Tigres del Norte llegan a Los Simpson: así será su histórico corrido para la serie animada

Hermano de las Ha*Ash sufre aparatoso accidente cuando colocaba las luces de Navidad en su hogar

Frankenstein de Guillermo del Toro: cuándo y dónde se podrán ver las escenas eliminadas

Mamá de Selena vive duro duelo tras la muerte de Abraham Quintanilla: “Perdió a su hija y a su compañero de vida”

DEPORTES

El Clásico Looney Tunes llega

El Clásico Looney Tunes llega al futbol mexicano: estos son los equipos que lo protagonizarán

Navidad con lucha libre: Arena México se prepara para una noche llena de emociones

Moisés Solana: a 90 años de su natalicio, el legado de un pionero del automovilismo mexicano

Alberto Del Río confirma contacto con WWE y AAA y aviva rumores de regreso: “Claro que quiero volver”

León presenta a sus fichajes del Clausura 2026 al estilo de Frankenstein