Cuando uno quiere terminar y el otro no acepta, recomendaciones para manejar la ruptura

La transparencia en las razones de la ruptura permite que quien no acepta la separación procese mejor la información (Imagen Ilustrativa Infobae)

Afrontar el final de una relación de pareja puede convertirse en un proceso especialmente complejo cuando uno de sus integrantes rechaza la decisión de terminar.

Según investigaciones publicadas por SAGE Publications, la recomendación central de los expertos en psicología es establecer una comunicación directa y honesta, presentando de manera clara la decisión de poner fin al vínculo. Este enfoque busca reducir la ambigüedad y proporciona una base sólida para que ambas partes comprendan la situación.

En declaraciones recogidas por Frontiers in Psychology, especialistas sugieren que la claridad y el respeto en el mensaje ayudan a evitar malentendidos y a disminuir el sufrimiento emocional en ambas direcciones.

Romper el vínculo poco a poco sólo se recomienda si existe un consenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transparencia en las razones de la ruptura, sin recurrir a culpabilizaciones, permite que quien no acepta la separación procese mejor la información y afronte el duelo de manera más saludable.

Diversos estudios académicos identifican varias estrategias utilizadas en estos escenarios. Una de ellas es el uso de la “estrategia de tono positivo”, que implica destacar los aspectos valiosos de la relación y mostrar aprecio por lo vivido, incluso al momento de cerrar el ciclo. Este método puede suavizar el impacto emocional y favorecer el respeto mutuo durante la transición.

Otra táctica reconocida es la “estrategia de justificación”, que consiste en exponer con precisión los motivos que llevan a la decisión de finalizar la relación. De acuerdo con los análisis publicados por Frontiers in Psychology, la explicación de los factores y circunstancias que motivan la ruptura facilita la aceptación y ayuda a evitar falsas expectativas en la persona que desea continuar.

Algunos terapeutas recomiendan, en casos puntuales, una “estrategia de desescalada”, que puede incluir una separación temporal o la reducción gradual de la interacción. Sin embargo, los académicos advierten que esta alternativa solo resulta adecuada cuando existe consenso y no se utiliza como mecanismo evasivo. SAGE Publications advierte que “el retiro progresivo de la comunicación, sin explicaciones claras, tiende a generar confusión y prolongar el malestar”.

Los expertos subrayan la importancia del autocuidado durante el proceso. El acompañamiento profesional, tanto individual como en pareja, suele ser clave para tramitar el duelo y prevenir consecuencias emocionales negativas. Los estilos de apego influyen en la manera en que cada persona reacciona ante una ruptura: quienes presentan un apego seguro logran adaptarse mejor, mientras que aquellos con apegos ansiosos o evitativos pueden experimentar mayores dificultades.

La comunicación directa y establecer límites claros ayudan a enfrentar el proceso de ruptura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la resistencia a aceptar el final de la relación, los especialistas recomiendan sostener límites firmes y evitar mensajes ambiguos.

Fuentes académicas insisten en que el bienestar de ambas partes debe guiar el manejo de la situación.

En resumen, qué deberías hacer si deseas terminar la relación y tu pareja no quiere

Comunicación directa y honesta: Es fundamental expresar la decisión de terminar la relación de manera clara y respetuosa, evitando ambigüedades y culpabilizaciones. Explicación transparente de motivos: Exponer las razones de la ruptura ayuda a que la otra persona comprenda la situación y disminuye la posibilidad de falsas expectativas. Estrategia de tono positivo: Reconocer los aspectos valiosos de la relación y mostrar aprecio por lo vivido facilita una transición más respetuosa y menos dolorosa. Evitar la desescalada evasiva: Reducir progresivamente el contacto solo es recomendable si existe consenso; de lo contrario, puede generar confusión y prolongar el malestar emocional. Establecimiento de límites claros: Mantener coherencia en el mensaje y en las acciones contribuye a reducir la dependencia emocional y ayuda a que la otra persona inicie su proceso de aceptación. Apoyo profesional: Buscar acompañamiento psicológico, ya sea individual o en pareja , permite tramitar el duelo de manera saludable y prevenir consecuencias negativas. Autocuidado: Priorizar el propio bienestar físico y emocional es clave durante el proceso de separación. Comprender los estilos de apego: Identificar el estilo de apego propio y de la pareja ayuda a anticipar reacciones y a gestionar mejor la separación.