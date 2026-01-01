México

Qué es el ideal del amor romántico y por qué podría afectar tus relaciones de pareja

Narrativas como la de la “media naranja”, la exclusividad y el sacrificio personal continúan condicionando las relaciones de pareja

La idea del amor romántico
La idea del amor romántico sigue influenciando a miles de personas que buscan cumplirlo en sus relaciones de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocurría en los cuentos de hadas cuando el príncipe y la princesa sellaban su amor con un beso y aparecía la frase “y fueron felices por siempre”, también en las películas románticas donde la pareja protagonista parecía estar destinada a reunirse y sólo el amor era necesario para construir un vínculo, y así miles de personas creyeron que lo mismo pasaría en la vida real.

Pero la fantasía de películas y cuentos poco tiene qué ver con los vínculos donde no sólo el amor basta y construir una relación sana requiere de compromiso y esfuerzo. Sin embargo la influencia del ideal del amor romántico aún permea en la sociedad generando debate y también frustración.

Especialistas advierten que estos esquemas tradicionales fomentan relaciones desiguales y pueden derivar, incluso, en conductas violentas.

Durante una charla organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2022, psicoterapeutas y académicas analizaron el peso de los mitos románticos en la formación de vínculos afectivos.

En aquel conversatorio, la psicoterapeuta Jessica Ortega señaló que el mito de la media naranja crea “codependencia porque pensamos que sin él o ella no podemos vivir”, una premisa que excluye la diversidad sexogenérica y refuerza la cisheteronormatividad.

Los cuentos de hadas
Los cuentos de hadas perpetúan la idea de que la felicidad femenina solo se alcanza a través del matrimonio (Imágen Illustrativa Infobae)

Por su parte, la literata Arely Pantoja indicó que la asignación de roles de género comienza antes del nacimiento y determina las expectativas culturales y sociales que cada persona debe cumplir, lo que refuerza la idea del hombre proveedor y la mujer relegada al cuidado y la emocionalidad.

Las expertas advirtieron que la preeminencia de relatos como los cuentos de hadas perpetúa la idea de que la felicidad femenina solo se alcanza a través del matrimonio y la monogamia heterosexual.

Este ideal se acompaña de exigencias como el mandato de la virginidad y la subordinación de la sexualidad femenina al placer masculino.

Las investigaciones académicas en Estados Unidos abordan el amor romántico como un fenómeno multidimensional que combina pasión, intimidad y compromis. Este modelo tripartito, ampliamente citado en la literatura psicológica, reconoce el papel de la atracción física, la cercanía emocional y la decisión de mantener una relación a largo plazo.

Las relaciones de pareja pueden
Las relaciones de pareja pueden generar dependencia y malestar psicológico si surgen conflictos o dinámicas de control VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Journal of Clinical Psychology and Neurology, las relaciones románticas pueden aportar beneficios como apoyo emocional y reducción del estrés, pero también pueden generar dependencia y malestar psicológico si surgen conflictos o dinámicas de control.

Características principales del ideal del amor romántico

  • Creencia en la existencia de una pareja predestinada o “media naranja”
  • Vinculación de la felicidad y realización personal a la vida en pareja
  • Asignación de roles de género estrictos: hombre como proveedor, mujer como cuidadora y emocional
  • Exclusividad y monogamia como exigencias centrales
  • Restricción de la sexualidad femenina y mandato de la virginidad
  • Normalización de posesividad, celos y sacrificio como pruebas de afecto
  • Reforzamiento de la cisheteronormatividad y exclusión de otras formas de amor
Revisar las ideas acerca de
Revisar las ideas acerca de lo que creemos que debe ser una relación de pareja puede ayudarnos a forjar vínculos sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ideal del amor romántico y los problemas de pareja

De acuerdo con investigaciones académicas mexicanas publicadas en las revistas Cuicuilco e ISEO Journal, los mitos románticos condicionan las expectativas y normas en las relaciones de pareja, legitimando el control, la sumisión y la desigualdad.

El análisis de cartas, postales y cultura popular demuestra que los modelos tradicionales siguen presentes en el imaginario social y continúan moldeando las dinámicas afectivas.

La imposición de estos cánones románticos puede propiciar vínculos caracterizados por la posesividad, el abuso de poder y la violencia.

  • Fomenta la codependencia emocional, al instalar la idea de que la felicidad y el bienestar personal dependen de una pareja.
  • Propicia relaciones asimétricas, donde uno de los miembros asume el rol de proveedor y el otro de cuidador o dependiente.
  • Refuerza expectativas rígidas sobre la masculinidad y la feminidad, dificultando la expresión individual y la diversidad de género.
  • Promueve la tolerancia hacia conductas de control, celos y posesividad, justificadas como muestras de amor.
  • Facilita la normalización del sacrificio personal y la renuncia a proyectos individuales en función de la relación.
  • Limita la exploración sexual, sobre todo en las mujeres, al exigir la monogamia y el mandato de la virginidad.
  • Excluye y estigmatiza otras formas de vinculación afectiva fuera de la cisheteronormatividad.
  • Aumenta el riesgo de violencia psicológica, física y simbólica, al perpetuar la idealización y la justificación de conductas abusivas.
  • Puede desencadenar problemas de salud mental, como ansiedad, baja autoestima o depresión, cuando la relación no cumple con los ideales románticos.
  • Dificulta la separación y el duelo, ya que la ruptura suele percibirse como un fracaso personal o vital.

El ideal del amor romántico sigue influyendo en la vida cotidiana y su revisión crítica es clave para transformar las relaciones personales y sociales.

