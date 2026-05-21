México

¡Oficial! Confirman la fecha del primer pago de la Beca Rita Cetina y el día límite para recoger la tarjeta del Bienestar

La política se ha ido implementando de manera gradual, primero se pudieron integrar alumnos de secundaria, mientras que este año incorporó a alumnos de primaria

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Los registros a la Beca Rita Cetina terminarán el próximo 19 de marzo (Gobierno de México)
Los registros a la Beca Rita Cetina terminarán el próximo 19 de marzo (Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el gobierno de México desde el año pasado que busca ayudar a todos los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que estudien en alguna institución pública con un apoyo económico.

La política se ha ido implementando de manera gradual, primero se pudieron integrar alumnos de secundaria, mientras que este año incorporó a alumnos de primaria. Posteriormente, se podrán integrar los niños de preescolar.

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El programa forma parte de las Becas del Bienestar y tiene el objetivo de contribuir con este recurso monetario para que los beneficiarios continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

Fecha del primer pago de la Beca Rita Cetina

Durante la Mañanera del Pueblo de este jueves 21 de mayo, Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó que el primer pago de la Beca Rita Cetina para los alumnos de primaria registrados en marzo será depositado en agosto, antes de que inicie el próximo ciclo escolar.

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Cada padre de familia o tutor recibirá un recurso económico de 2 mil 500 pesos de manera anual, además, obtendrán la misma cantidad por cada alumno extra que tengan registrado en el programa.

  • 1 alumnos | 2,500 pesos.
  • 2 alumnos | 5,000 pesos.
  • 3 alumnos | 7,500 pesos.

La meta para este año es alcanzar a más de 12 millones de estudiantes de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina beneficie a más de 20 millones de personas en total.

A comienzos de 2026, más de 8.4 millones de alumnos de primaria ya reciben este apoyo, junto a más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria que también integran el programa.

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Día límite para recoger la tarjeta del Bienestar para la Beca Rita Cetina

Por otra parte, la dispersión de tarjetas Bienestar para estos beneficiarios comenzó a realizarse desde el pasado 18 de mayo de forma ordenada. Cada plantel convoca a los padres de familia o tutores para realizar la entrega del plástico, ahí es indispensable acudir con la siguiente documentación para realizar el proceso de manera correcta.

Documentos de la padre, madre o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)
  • Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)
Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)
Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)

De la o el estudiantes

18 de mayo al 31 de julio

  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)

Finalmente, para resolver cualquier inquietud sobre el procedimiento o los resultados, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) mantiene canales de atención en redes sociales y mediante la línea telefónica 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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