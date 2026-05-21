México

Una vez más, activistas intentan desplegar lona en el Zócalo: ahora con imágenes de “narco-gobernantes”

A través de un video denunciaron que se les quiso negar el acceso: “Nos quieren callar”, aseguraron

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Miembros del colectivo Mexicanos al Grito de Paz intentan desplegar una lona de gran tamaño en el Zócalo de la Ciudad de México. El material blanco se observa sobre el pavimento de la plaza, mientras personas y elementos de seguridad con vallas metálicas restringen el paso. El intento de protesta pacífica se realiza frente a edificios históricos, con una estructura de andamios visible. La lona, según contexto, contendría mensajes contra la impunidad y menciones a figuras políticas.

El colectivo Mexicanos al Grito de Paz volvió a la plancha del Zócalo para desplegar una nueva lona con imágenes de “narco-gobernantes”.

“Claudia por si aún no sabes quienes son tus narcogobernantes, te hicimos la chamba. Sal, te estamos esperando”, escribió la organización desde su cuenta oficial en X.

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Además, a través de un video denunciaron que se les quiso negar el acceso: “Nos quieren callar”, aseguraron.

A principios de este mes, lograron colocar una lona con el mensaje: Claudia Sheinbaum protege narcogobernantes. Presidenta: rompa el pacto de impunidad”, acompañada de fotografías de la mandataria junto al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

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¿Intentaron quitar la lona la primera vez?

En videos difundidos en redes sociales se observa a personas forcejeando con la lona e intentando retirarla. Los integrantes de Mexicanos al Grito de Paz denunciaron que un grupo de “reventadores” les impidió colocarla. El episodio no tardó en generar especulaciones en redes: usuarios y comentaristas cuestionaron quién financió y movilizó a quienes intentaron bloquear la protesta, sin que hasta el momento exista una respuesta oficial.

con información en desarrollo...

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