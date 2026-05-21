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Cómo tomar jengibre correctamente para aprovechar sus beneficios, según especialistas

Especialistas explican cuál es la mejor forma de consumirlo, qué dosis son seguras y qué personas deben tener precaución

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El jengibre, conocido científicamente como Zingiber officinale, se ha convertido en uno de los remedios naturales más populares debido a sus posibles beneficios para la salud.

Desde aliviar náuseas hasta reducir molestias musculares y digestivas, esta raíz aromática ha sido objeto de múltiples investigaciones científicas gracias a sus compuestos activos, principalmente el gingerol y el shogaol.

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Aunque muchas personas acostumbran consumirlo en infusiones rápidas o añadirlo directamente a bebidas, especialistas señalan que la forma de preparación puede influir en la liberación de sus compuestos bioactivos.

La forma correcta de preparar jengibre

De acuerdo con expertos en fitoterapia y nutrición, la técnica más recomendada para aprovechar mejor sus propiedades consiste en realizar una decocción controlada.

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Para ello, se recomienda rallar o cortar finamente un trozo de jengibre fresco y colocarlo en agua fría antes de llevarlo al fuego. Posteriormente, debe hervirse y mantenerse a fuego lento durante aproximadamente 10 minutos.

Ilustración científica de una raíz de jengibre fresca en el centro, rodeada por visualizaciones translúcidas iluminadas del corazón, sistema digestivo y cerebro humano.
El jengibre puede consumirse en infusión, decocción o como complemento en bebidas naturales para aprovechar sus propiedades digestivas y antiinflamatorias

Este método permite liberar gingeroles y favorecer la transformación de parte de estos compuestos en shogaoles, sustancias que se generan con el calor y que podrían tener una acción antiinflamatoria más potente.

Además, rallar el jengibre aumenta la superficie de contacto con el agua, lo que facilita la extracción de sus componentes naturales.

Cómo consumir jengibre según el objetivo

El uso del jengibre puede variar dependiendo de las necesidades de cada persona.

Para aliviar náuseas y mareos

Especialistas indican que el jengibre puede ayudar a disminuir el mareo por movimiento y algunas molestias digestivas. En estos casos, suele recomendarse consumir entre 1 gramo de jengibre seco o de 2 a 3 centímetros de raíz fresca aproximadamente 30 minutos antes de viajar.

Para mejorar la digestión

Otra de las formas más comunes de tomarlo es antes de las comidas principales. Algunas personas optan por consumir un “shot” preparado con jengibre y limón para estimular la digestión y favorecer la producción de bilis.

Para recuperación muscular

Investigaciones han encontrado que el consumo constante de jengibre podría contribuir a disminuir molestias musculares después del ejercicio. En algunos estudios, los participantes consumieron cerca de 2 gramos diarios de manera continua.

La combinación con otros ingredientes

Algunos especialistas sugieren combinar el jengibre con grasas saludables como aguacate o aceite de coco. También suele mezclarse con pimienta negra, debido a que esta contiene piperina, un compuesto que puede favorecer la absorción de ciertos nutrientes y sustancias vegetales.

Aunque la evidencia científica sobre esta combinación específica aún continúa en estudio, muchas preparaciones naturales utilizan estos ingredientes como complemento.

Ilustración de una olla hirviendo con rodajas de limón, trozos de jengibre, una naranja entera y dos ramas de canela, con vapor y burbujas.
El jengibre puede consumirse en infusión, decocción o como complemento en bebidas naturales para aprovechar sus propiedades digestivas y antiinflamatorias

Cuál es la dosis segura de jengibre

A pesar de tratarse de un ingrediente natural, expertos advierten que esto no significa que pueda consumirse sin límites.

La evidencia clínica suele establecer como referencia un máximo aproximado de 4 gramos diarios en adultos sanos. Superar esta cantidad podría provocar efectos secundarios como acidez, irritación estomacal, diarrea o molestias en la boca.

Asimismo, las personas que toman medicamentos anticoagulantes, como warfarina o aspirina, deben consultar a un médico antes de consumir grandes cantidades de jengibre, ya que posee un ligero efecto antiagregante plaquetario que podría incrementar el riesgo de hemorragias.

También se recomienda precaución en personas con cálculos biliares, debido a que el jengibre puede estimular la actividad de la vesícula.

Un ingrediente con respaldo científico

El jengibre continúa siendo uno de los ingredientes más estudiados dentro de la fitoterapia moderna. Sus propiedades digestivas y antiinflamatorias han despertado el interés de investigadores y especialistas en salud natural.

Sin embargo, los expertos coinciden en que la clave para obtener beneficios no está en consumir grandes cantidades, sino en mantener una ingesta moderada, constante y adaptada a las necesidades de cada persona.

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