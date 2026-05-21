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Cómo moverse en CDMX durante el Mundial 2026: metro, metrobús, Uber y todas las opciones de transporte

El transporte público será una de las principales alternativas para moverse durante el Mundial 2026 en la capital, especialmente para llegar al Estadio Azteca y evitar el intenso tráfico de la Ciudad de México

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Nueve personas sonriendo dentro de un vagón del Metro de CDMX. Visten playeras de fútbol de Colombia y México; una mujer usa un tocado sudafricano.
(Imagen Ilustrativa - Infobae México)

La Ciudad de México se prepara para recibir a miles de aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que pondrá a prueba la movilidad de la capital debido a la alta afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

Ante el incremento esperado en la demanda de transporte, opciones como el Metro, Metrobús, Tren Ligero, bicicletas públicas y aplicaciones de movilidad se perfilan como las principales alternativas para trasladarse entre estadios, Fan Fest y puntos turísticos de la ciudad.

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Metro, Metrobús y Tren Ligero serán claves para evitar el tráfico

Metro CDMX estación Tacubaya
(Foto: Jorge Contreras / Infobae México)

El sistema de transporte público será una de las opciones más accesibles para los aficionados durante el Mundial 2026, especialmente por los problemas de tráfico que suelen registrarse en la capital.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro mantiene una tarifa de cinco pesos por viaje y conecta zonas turísticas y de alta afluencia como el Centro Histórico, Bellas Artes y Polanco.

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Por su parte, el Metrobús opera sobre algunas de las principales avenidas de la ciudad, entre ellas Insurgentes, con un costo de seis pesos por trayecto.

Ambos sistemas utilizan la Tarjeta de Movilidad Integrada, que también funciona para otros medios de transporte públicos de la capital y puede recargarse en estaciones y máquinas automáticas.

Para llegar al Estadio Azteca, sede mundialista que actualmente opera bajo el nombre de Estadio Ciudad de México, la principal recomendación es utilizar el Tren Ligero desde la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro.

Apps de movilidad y bicicletas también serán alternativas para aficionados

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Las aplicaciones de transporte privado como Uber, DiDi y Cabify serán otra alternativa para quienes busquen mayor comodidad, especialmente durante la noche o en traslados grupales.

Sin embargo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México existen restricciones para el ascenso de pasajeros mediante plataformas digitales dentro de las terminales, por lo que los usuarios deberán caminar a zonas permitidas o utilizar taxis autorizados.

Además, aplicaciones como Google Maps y Citymapper ayudarán a los visitantes a planear rutas y combinar distintos sistemas de transporte público.

Otra de las opciones disponibles será Ecobici, el sistema de bicicletas compartidas que opera en distintas zonas de la capital y que puede utilizarse para recorridos cortos entre hoteles, zonas turísticas y espacios relacionados con el Mundial.

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