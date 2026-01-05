México

Tabla de quesos y charcutería, una entrada clásica con mucho sabor

Una propuesta culinaria con carnes curadas, lácteos y frutas pensada para compartir en familia

Una entrada perfecta para comer
Una entrada perfecta para comer con la familia y amigos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tabla de quesos y charcutería se presenta como un gesto simple con impacto inmediato, ya que no requiere calentar cosas en la estufa, ni técnicas complejas, pero sí una selección cuidadosa que combine texturas, aromas y contrastes naturales. Cada elemento ocupa un lugar preciso para invitar a la persona a explorar y degustar sin prisa.

La fuerza de esta propuesta está en su diversidad, carnes curadas conviven con quesos de carácter, frutas frescas y secas, semillas y panes crujientes.

El resultado no busca llenar, sino equilibrar, creando una experiencia que se construye bocado a bocado.

Receta de tabla de quesos y charcutería

Es una alternativa, fresca y
Es una alternativa, fresca y ligera para amenizar cualquier momento del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta opción la puedes encontrar disponible dentro del portal web de Larousse Cocina. Su elaboración es rápida y fácil ya que solo tardarás 20 minutos en hacerla. El rendimiento final será de de ocho porciones.

Ingredientes

  • 80 g de lomo embuchado
  • 80 g de chorizo de Pamplona
  • 80 g de salami
  • 100 g de queso Chihuahua, en cubos
  • 100 g de queso cotija, en trozos
  • 100 g de queso de cabra fresco
  • 80 g de ate de guayaba, en cubos
  • 100 g de fresas, partidas por la mitad
  • 100 g de manzana verde, en rebanadas
  • 50 g de arándanos deshidratados
  • 50 g de nuez pecana
  • 50 g de nuez de la India
  • 100 g de galletas integrales
  • 1 baguette, tostada y rebanada
  • 50 g de miel de abeja

Preparación

  • Acomode todos los elementos en una tabla de madera y sirva

¿Cuáles son los beneficios de la manzana?

La manzana es una fruta
La manzana es una fruta que contiene mucha vitamina C - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzana destaca por su perfil fresco y su aporte natural de fibra. Consumida en rebanadas, suma ligereza y ayuda a equilibrar alimentos más intensos dentro de la tabla.

Su sabor ligeramente ácido limpia el paladar entre quesos y embutidos. Esta cualidad la convierte en un recurso útil para mantener la experiencia dinámica y evitar la saturación gustativa.

En cuanto a sus beneficios de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, “la manzana contiene agua, el 85% de su composición es agua, por lo que resulta una fruta muy refrescante e hidratante. Además tiene proteínas y grasas, en cantidades pequeñas, poco importantes respecto a su contenido en otros nutrientes”.

¿Para qué sirve la nuez pecana?

La nuez pecana es un
La nuez pecana es un ingrediente esencial dentro de la cocina - (Crédito Wikipedia)

La nuez pecana cumple una función estructural dentro de la tabla. Su consistencia firme aporta masticación y prolonga la experiencia sensorial en cada bocado.

Desde el punto de vista nutricional, es valorada por su contenido de grasas naturales y su capacidad para brindar saciedad. Según menciona el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), “la nuez pecana es una fuente rica en ácidos grasos insaturados, fibra, fitoesteroles y antioxidantes como la vitamina E y polifenoles”.

Además señala que “aunque son bastante bien conocidos los efectos de reducción del colesterol y triglicéridos en sangre, atribuidos particularmente al contenido en aceites de buena calidad, se ha pasado por alto el poder antioxidante de los polifenoles presentes en el fruto”.

Esto la vuelve un complemento que equilibra carnes y quesos sin desplazar su protagonismo.

