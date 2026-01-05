Por qué mi hijo ya no quiere estudiar

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de tratarse de pereza o rebeldía en adolescentes, la pérdida de interés por el aprendizaje o el rechazo a las tareas escolares representa un síntoma que requiere ser atendido, y no una causa en sí misma.

Para comprender por qué aparecen estos síntomas, el análisis deMétodo Divergentesdetalla que, en la adolescencia, la motivación académica puede verse alterada principalmente por la ausencia de sentido en los contenidos que se imparten, la falta de una conexión clara entre lo aprendido y su utilidad en la vida cotidiana.

Esta desconexión se intensifica cuando existendificultades de aprendizaje no diagnosticadas, como dislexia o TDAH, pues la frustración constante mina cualquier esfuerzo.

Causas comunes de desinterés escolar

Falta de motivación intrínseca. La ausencia de deseo interno para aprender afecta el rendimiento académico y el interés por los estudios. Estrés y presión académica. El aumento de la competitividad y la presión por las calificaciones genera altos niveles de estrés, especialmente en bachillerato. Influencia de redes sociales y distracciones digitales. El uso excesivo de dispositivos y redes sociales afecta la concentración y el desempeño académico. Problemas familiares y personales. Conflictos en el hogar o falta de apoyo familiar inciden de forma negativa sobre el interés y el rendimiento escolar. Desconexión entre el currículo y la realidad. Cuando los estudiantes no ven relación entre lo aprendido y su vida cotidiana o intereses personales, disminuye su motivación. Acoso escolar y rechazo social. Situaciones de acoso o exclusión social afectan el bienestar emocional y el interés académico. Falta de orientación vocacional. La ausencia de asesoramiento sobre intereses y habilidades genera incertidumbre y desinterés en la trayectoria educativa. Factores económicos. Las dificultades económicas obligan a muchos adolescentes a priorizar el trabajo sobre la educación, lo que puede llevar al abandono escolar.

(Cuartoscuro/Adriana Álvarez)

Qué hacer si un adolescente no quiere estudiar

Escuchar sin juzgar Acércate a tu hijo para conocer sus razones. Pregunta cómo se siente respecto al estudio y la escuela y permite que se exprese sin interrumpirlo ni emitir juicios. Detectar posibles causas La desmotivación puede tener diferentes orígenes: dificultades de aprendizaje, problemas emocionales, exceso de exigencia, conflictos sociales o falta de interés en los contenidos. Observa si hay cambios en el comportamiento o señales de ansiedad, tristeza o estrés. Evitar amenazas o castigos Los castigos y amenazas suelen aumentar la resistencia y el rechazo. Opta por el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas. Mostrar interés genuino Interésate por sus actividades, amistades y gustos. El apoyo emocional y la cercanía fortalecen el vínculo y pueden ayudar a recuperar la motivación. Fomentar la autonomía Permite que participe en la toma de decisiones relacionadas con sus estudios y rutinas. La autonomía favorece la responsabilidad y el compromiso. Establecer rutinas claras Ayuda a organizar su tiempo, pero sin imponer horarios estrictos. Las rutinas predecibles brindan seguridad y orden. Reconocer logros y esfuerzos Valora los progresos, aunque sean pequeños. El reconocimiento sincero refuerza la autoestima y la disposición al esfuerzo. Buscar ayuda profesional si es necesario Si el desinterés persiste o existen señales de problemas emocionales, consulta con un orientador escolar, psicólogo o profesional de la salud mental. Evitar comparar Las comparaciones con hermanos, compañeros o amigos pueden aumentar la frustración y el desánimo. Transmitir expectativas realistas Anima a tu hijo a esforzarse, pero reconoce sus capacidades y limitaciones. Enfócate en el proceso y no solo en los resultados.