La SEP organiza Copa Nacional de Fútbol: la final se jugará en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria

El torneo contempla la participación de estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad

El Estadio de CU será el escenario de la gran final.

En el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2026, México se propone transformar este evento en una plataforma para promover la actividad física y los hábitos saludables entre la población escolar.

La Secretaría de Educación Pública anunció el lanzamiento de la Copa Escolar Nacional de Fútbol “Vive saludable, juega feliz”, una iniciativa que, según el secretario Mario Delgado Carrillo, aspira a dejar un impacto formativo y social en niñas, niños y jóvenes de todo el país.

La iniciativa contempla la participación de estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad

El secretario convocó a las comunidades educativas a prepararse para su participación e inscripción, una vez que la convocatoria oficial de la SEP sea publicada.

Delgado Carrillo subrayó la importancia del deporte escolar como “plataforma de aprendizaje, identidad y bienestar que dejará un legado duradero”.

Este llamado refuerza el objetivo de extender los beneficios del fútbol mucho más allá de la competencia.

Una característica central de la Copa Escolar será su enfoque incluyente.

El titular de Educación Pública precisó que el torneo se realizará anualmente y que el protagonismo recaerá en las y los estudiantes, sin distinción de experiencia previa.

Desde quienes ya practican fútbol hasta quienes deseen iniciarse, todos tendrán cabida.

El propósito, enfatizó Delgado Carrillo, no radica en identificar al mejor futbolista, sino en “promover la convivencia, la amistad y la formación de valores dentro y fuera de la cancha”, según informó la Secretaría de Educación Pública.

Cómo se jugará el torneo escolar

Habrá una fase escolar, seguida de etapas regionales y nacionales, hasta culminar en la Gran Final, que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, reconocido como uno de los recintos más emblemáticos del país.

Esta estructura promete “una convivencia sin precedentes en todo el territorio nacional”, de acuerdo con los lineamientos presentados por la SEP.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

Delgado Carrillo remarcó que el fútbol actúa como una poderosa herramienta de integración social, ya que fomenta habilidades como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto.

Añadió que cada cancha escolar constituye un espacio para que los estudiantes fortalezcan su autoestima y vivan experiencias formativas y lúdicas.

El esfuerzo implica la cooperación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Rommel Pacheco, con el propósito de impulsar un “ecosistema nacional de formación futbolística con alcance histórico”.

Esta coordinación busca alinear el proyecto con la visión del Gobierno de México de construir una educación integral y comunidades más activas.

Las bases del torneo y los detalles sobre la inscripción estarán disponibles próximamente en los canales oficiales de la SEP.

