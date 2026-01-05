Iba a recoger a su pareja pero nunca llegó: Roberto Hernández murió atropellado y arrastrado en Iztapalapa

De acuerdo con reportes extraoficial, el incidente ocurrió en Periférico y Eje 6, en Iztapalapa. (@@Traviesoeh / X)

Tras el accidente ocurrido la noche del 3 diciembre en la alcaldía Iztapalapa, donde un motociclista fue arrollado y arrastrado debajo de un vehículo hasta perder la vida, han surgido nuevos detalles sobre quién sería la víctima y cuál era su destino, luego de que en un principio fuera victimizado en redes sociales y señalado como un ratero.

Según información revelada por diversos periodistas, la víctima fue identificada como Roberto Hernández, un hombre de aproximadamente 40 años que trabajaba como repartidor para una empresa de lácteos reconocida a nivel nacional.

Además, trascendió la versión de que Roberto se dirigía a recoger a su esposa cuando perdió la vida.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó el suceso, afirmando que actualmente se encuentran en proceso de revisión de cámaras para esclarecer la muerte.

Autoridades confirmaron los hechos

Según la versión de las autoridades, operadores del Centro de Comando y Control Oriente (C2 Oriente) alertaron a los servicios de emergencia sobre una persona herida en la intersección de Francisco Múgica y Félix Palavicini, colonia Constitución de 1917.

Al llegar, los oficiales localizaron a un hombre de aproximadamente 40 años, con manchas hemáticas en el cuerpo.

La muerte de Roberto trascendió tras viralizarse el video donde está siendo arrastrado por un vehículo marca Honda. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y se notificó al Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

El reporte oficial detalló que vecinos del lugar indicaron a los uniformados que el incidente comenzó en Eje 6 Sur y el Anillo Periférico, donde un automóvil azul atropelló a la víctima y la arrastró hasta la esquina donde fue hallada sin vida.

El conductor del vehículo se dio a la fuga tras dejar el cuerpo en el sitio.

Iba a recoger a su pareja

De acuerdo con información difundida por el periodista C4 Jiménez, la víctima fue identificada como Roberto Hernández, quien presuntamente era repartidor de la empresa Lala.

Además, el comunicador señaló que Roberto se dirigía a recoger a su pareja cuando ocurrió el percance.

Las autoridades informaron que se analiza el material de las cámaras de videovigilancia para ubicar al probable responsable del atropellamiento.

La muerte de Roberto Hernández generó consternación entre vecinos y motociclistas, quienes exigieron justicia y la pronta captura del responsable.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención del conductor involucrado.

Manifestación por la muerte de Roberto

A través de redes sociales se compartió una convocatoria para realizar movilizaciones y cierres viales este domingo en calles de la capital, en demanda de justicia por la muerte de Roberto Hernández.

De acuerdo con los mensajes difundidos, las concentraciones estaban programadas a partir de las 15:00 horas. Las vialidades donde se anunciaron cierres incluyeron Eje 6 y Periférico, así como Periférico y avenida Ermita.

Alrededor de las 4 de la tarde, la SSC reportó un bloqueo sobre Calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Constitución de 1917, sitio cercano a donde sucedió el accidente donde perdió la vida Roberto Hernández.

Jorge Becerril fue uno de los primeros en reportar el suceso. (Captura de pantalla / X)

Asimismo, el reportero Jorge Becerril confirmó los bloqueos, compartiendo en su cuenta oficial de X (antes Twitter) un video donde puede observarse una motocicleta estacionada a media avenida con un letrero que dice: “justicia por compañero biker Roberto”.