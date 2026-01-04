México

Samantha, joven con cinco meses de embarazo, fue asesinada a balazos en León, Guanajuato

El ataque, ocurrido la noche del 3 de enero en la colonia Parques La Noria, podría tratarse del primer asesinato doloso registrado en el municipio en 2026

Embarazo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Embarazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samantha, una joven de 25 años con cinco meses de embarazo, fue asesinada a balazos la noche del 3 de enero en la colonia Parques La Noria, en León, Guanajuato.

Tras los hechos, testigos habrían señalado que la joven, quien esperaba el nacimiento de una niña, regresaba a su domicilio cuando ocurrió el ataque.

Este caso podría tratarse del primer asesinato doloso registrado en León en el 2026, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado información sobre las primeras indagatorias o detalles del ataque.

Asesinato de Samantha

Los primeros reportes extraoficiales señalaron que la víctima, identificada como Samantha, de 25 años y con cinco meses de embarazo, caminaba rumbo a su hogar la noche del sábado 3 de enero de 2026, aproximadamente a las 11 de la noche.

Tras recorrer las calles de la colonia Parques La Noria, la joven habría avanzado por la zona ubicada entre Parque Colombia y Parque Uruguay, un área residencial con casas y conjuntos habitacionales.

Según testigos en la zona, Samanta se aproximaba al acceso de su vivienda cuando un hombre en motocicleta se acercó a ella.

La colonia Parques La Noria
La colonia Parques La Noria de León fue el escenario del ataque en el que perdió la vida Samantha. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin mediar palabra, el agresor la habría interceptado y herido en varias ocasiones, provocando que Samantha cayera en la entrada de su domicilio.

Al escuchar las detonaciones, los vecinos salieron de sus casas y llamaron al 911 para solicitar auxilio. El atacante habría escapado rápidamente del lugar a bordo de la motocicleta, dejando a Samantha sin vida en el sitio.

Los reportes señalan que tras los hechos, familiares reconocieron el cuerpo de la joven y habrían detallado que Samantha era ama de casa.

En las últimas horas, diversos medios locales han informado nuevos detalles, señalando que el presunto asesino habría llegado en un automóvil y no en motocicleta, como se mencionó inicialmente. Sin embargo, las autoridades no han realizado pronunciamientos oficiales al respecto.

Investigación y contexto

Reportes de testigos en la zona confirmaron que en un principio fue la policía municipal de León quien llegó a la zona para poder asegurar los indicios y pruebas presentes. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado procesó la escena y aseguró indicios balísticos para la carpeta de investigación.

Se trataría del primero homicidio
Se trataría del primero homicidio doloso del 2026 en el municipio. Crédito: Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León

Según los reportes, este hecho marcó el primer homicidio doloso del año en León, después de casi tres días sin muertes violentas en el municipio.

El ataque reavivó la preocupación por los episodios de violencia registrados en la ciudad durante los últimos meses y motivó llamados de vecinos y familiares para que las autoridades refuercen la presencia policial y avancen en las investigaciones.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el móvil del crimen ni sobre posibles detenidos relacionados con el caso de Samantha.

Datos relevantes del asesinato de Samantha

  • Samantha tenía 25 años y cinco meses de embarazo al momento del ataque.
  • El asesinato ocurrió la noche del 3 de enero en la colonia Parques La Noria, en León.
  • Testigos indicaron que la joven esperaba el nacimiento de una niña y regresaba a su domicilio cuando fue atacada.
  • Existen versiones contradictorias sobre la huida del agresor; algunos reportes señalan que escapó en motocicleta y otros mencionan que fue en un automóvil.
  • El caso podría tratarse del primer homicidio doloso registrado en León en 2026, tras casi tres días sin muertes violentas en el municipio.

