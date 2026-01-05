Ella es Olivia Trujillo, la creadora de los vestidos más icónicos de Sheinbaum

Olivia Trujillo comenzó su trayectoria en la moda mexicana trabajando desde un taller familiar al sur de la Ciudad de México. | Crédito: Jesús Aviles /Infobae México

La historia de Olivia Trujillo se nació al sur de la Ciudad de México, donde desde los 12 años comenzó a experimentar con la máquina de coser de su madre en un taller familiar instalado al fondo de su casa.

Con el paso de las décadas, la habilidad de Trujillo para transformar tela en prendas se consolidó, llevándola a vestir a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha ganado reconocimiento internacional por su estilo.

Sin formación universitaria, Trujillo atribuye su aprendizaje a la vida y a la necesidad de crear a partir de materiales sencillos:

“No tengo un título como tal, porque no fui a ninguna universidad. A mí me enseñó la vida; me enseñó el gusto que tenía por realizar algo con un pedazo de tela(…) Ahora, mira, nada más le hago sus vestidos a la presidenta. Me gradué con honores”, contó Trujillo a EFE.

Sheinbaum compartió imágenes firmando su compromiso con Jesús María Tarriba Credito:IG@claudia_shein

Al repasar su trayectoria, manifiesta sentirse graduada con honores al haber confeccionado algunos de los atuendos más representativos de Sheinbaum, incluyendo vestidos para eventos personales y políticos relevantes.

Entre estas prendas, resalta el vestido de boda de la presidenta y el conjunto morado con bordados indígenas que Sheinbaum usó en su encuentro con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el sorteo del Mundial 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum sostiene el nombre del país durante el sorteo para el Mundial del 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025.(AP Foto/Evan Vucci)

El 1 de octubre de 2024, mientras veía por televisión la toma de protesta presidencial, Trujillo experimentó una profunda satisfacción al observar a Sheinbaum portar un vestido blanco hecho por Thelma Islas Lagunas y decorado con más de cien flores silvestres, bordadas por la artesana oaxaqueña Claudia Vásquez Aquino. Ese momento marcó un antes y un después tanto para la moda mexicana como para el estilo de la mandataria, quien antes prefería trajes sastre y mascadas.

Reconocimiento internacional a las prendas confeccionadas de Trujillo

En 2025, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, fue incluida por The New York Times (NYT) en la lista de las 67 personas más elegantes del año, destacando el uso de vestimenta tradicional confeccionada con tejidos indígenas mexicanos.

El reconocimiento internacional al trabajo de Trujillo llegó con la mención de Sheinbaum por el NYT, ante esto Trujillo considera que su labor contribuye a que el bordado artesanal no quede relegado a celebraciones patrias ni sea opacado por grandes marcas.

La costurera mexicana Olivia Trujillo habla durante una entrevista con EFE este viernes, en Ciudad de México Crédito: EFE

La costurera respalda la descripción del periódico, y asegura que la presidenta impulsa los bordados típicos mexicanos, ahora solicitada por personas dentro y fuera del país, ha ayudado a reactivar la economía de quienes, como ella, se dedican a la costura artesanal.

Trujillo defiende que la presidenta “no necesita de diseñadores famosos, porque tiene en sus país muchos mexicanos y mexicanas que nos dedicamos, algunos a bordar o, en mi caso a costurear”, dijo.

¿Qué sigue para la costurera presidencial?

A pesar de sus logros, Olivia Trujillo no planea retirarse y confía en que seguirá vistiendo a la presidenta durante todo su sexenio.

El taller familiar también tiene futuro: su nieta Isabella, de 12 años, participa en la confección de detalles en los trajes que se ven en las conferencias matutinas presidenciales y muestra interés en continuar el oficio.

La costurera mexicana Olivia Trujillo habla durante una entrevista con EFE este viernes, en Ciudad de México Crédito: EFE

Con la perspectiva de heredar su pasión y experiencia, Trujillo visualiza el cierre de su carrera como un trabajo hecho “con broche de oro”.