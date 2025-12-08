Sheinbaum destaca en el top de las personas más elegantes del 2025 junto a Bad Bunny y Sabrina Carpenter, según The New York Times

La presidenta de México destaca por su estilo al incorporar vestimenta tradicional con bordados y tejidos indígenas. | Crédito: Jesús Aviles, Infobae México.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, fue incluida en una lista realizada por un medio internacional, donde incluyen a 67 personas, reconocidas como las más elegantes del 2025.

La directora de Moda del diario de corte internacional The New York Times, Vanessa Friedman incluyó a la mandataria “por la forma en que combina la vestimenta tradicional con bordados y tejidos indígenas de México”.

Friedman acompañó la mención con una fotografía de Sheinbaum y explicó: “En su primer año en el cargo, la presidenta de México ha llamado la atención sobre la moda indígena del país al vestir ropa bordada y tomar medidas energéticas contra las grandes marcas que copian a los artesanos locales”.

Sheinbaum respalda a los artesanos oaxaqueños

En agosto se produjo una controversia cuando autoridades mexicanas reprocharon a Adidas la comercialización de la sandalia Oaxaca Slip-On, inspirada en una región tradicional, pero lanzada sin consultar ni incluir a las comunidades originarias.

Este caso desencadenó no solo críticas públicas, sino un proceso de revisión legal promovido por Sheinbaum para salvaguardar los derechos de los artesanos:

“Las grandes empresas suelen tomar productos, ideas y diseños de comunidades indígenas. Estamos revisando la parte legal para poder apoyarlas”, puntualizó la presidenta.

¿Quién diseña la ropa de la presidenta?

Desde su llegada a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó por su interés para mostrar al mundo sus raíces mexicanas a través de prendas creadas por mujeres artesanas originarias de distintas regiones del país.

Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. (Gobierno de México)

El equipo de la mandataria ha recurrido a varias diseñadoras mexicanas para confeccionar sus atuendos, empleando técnicas y bordados de distintas regiones del país.

Olivia Trujillo Cortez ha sido responsable de varios de los vestidos más emblemáticos, incluyendo el que Sheinbaum utilizó en su boda con Jesús María Tarriba y el que portó durante la toma de protesta el 1 de octubre de 2024.

CIUDAD DE MÉXICO, 01OCTUBRE2024.- Claudia Sheinbaum tomó protesta como Presidenta Constitucional de México en la Cámara de Diputados. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

En este último, la empresa textil Lari Guie’, con sede en Oaxaca, informó que el diseño floral y el bordado estuvieron a cargo de Claudia Vasquez Aquino, mientras que el armado fue realizado por Saúl Mosqueda y la propia Trujillo, con el diseño general supervisado por el equipo de Sheinbaum.

Crédito: Presidencia

El 1 de septiembre de 2025, la presidenta vistió un traje de tres piezas compuesto por un saco negro, una blusa con bordado originario de Chiapas y una falda larga negra. De acuerdo con Cuna de Grillos, la diseñadora detrás del traje de la presidenta de México es de Thelma Islas, quien ofrece prendas con bordados mexicanos a través de su página Line traditional clothing.

Además, en la confección de los atuendos presidenciales han participado también Crystel Martínez Torres y la maestra Virginia Verónica Arce Arce, reconocida por su especialización en blusas y camisas bordadas de Tlaxcala.

El año de la mujer indígena y la política de Sheinbaum

Su ropa refleja su política, pues cabe destacar que para su primer año al frente del país, Sheinbaum determinó que sería el “Año de la Mujer Indígena”

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Draw - John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C., U.S. - December 5, 2025 Mexico's President Claudia Sheinbaum draws Mexico during the draw Pool via REUTERS/Mandel Ngan

Así se confeccionó la banda presidencial que usará Claudia Sheinbaum. (Sedena)

Así se confeccionó la banda presidencial que usará Claudia Sheinbaum. (Sedena)

Información en proceso....