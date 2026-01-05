México

VIDEO | El jugo natural que te ayuda a bajar de peso y eliminar toxinas tras el exceso de las comidas de fin de año

Los días de fiesta suelen dejar huella en el organismo, pero una mezcla sencilla de frutas y verduras frescas puede aportar esa sensación de alivio que se busca al empezar el año

Guardar
La combinación de estos ingredientes
La combinación de estos ingredientes proporciona hidratación gracias al alto contenido de agua presente en el pepino y la manzana. Crédito: (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de las celebraciones de fin de año, muchas personas buscan opciones naturales para restablecer el equilibrio en el organismo.

Los jugos elaborados con frutas y verduras frescas se presentan como una alternativa para quienes desean eliminar toxinas y favorecer la recuperación tras los excesos alimentarios habituales en estas fechas.

Una combinación de manzana, pepino, espinaca y limón destaca por su aporte de nutrientes y su capacidad para hidratar, aportar fibra y contribuir al bienestar general del cuerpo.

El jugo verde aporta vitaminas
El jugo verde aporta vitaminas y minerales esenciales como hierro, magnesio, vitamina K, vitamina C y potasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de tomar un jugo de manzana, pepino, espinaca y limón

El jugo elaborado con manzana, pepino, espinaca y limón reúne propiedades nutricionales de cada uno de sus ingredientes. Consumir este tipo de jugos puede aportar los siguientes beneficios:

  • Hidratación: El pepino y la manzana contienen un alto porcentaje de agua, lo que contribuye a mantener el cuerpo hidratado.
  • Aporte de vitaminas y minerales: Las espinacas son fuente de hierro, magnesio y vitamina K. La manzana y el pepino aportan vitamina C y potasio. El limón refuerza el contenido de vitamina C.
  • Propiedades antioxidantes: La combinación de estos ingredientes proporciona antioxidantes naturales que ayudan a combatir el daño celular.
  • Favorece la digestión: El pepino y la manzana contienen fibra, lo que puede facilitar el tránsito intestinal.
  • Refuerzo del sistema inmunológico: El limón y la espinaca aportan nutrientes clave para fortalecer las defensas del organismo.
  • Bajo aporte calórico: Este jugo ofrece un bajo contenido de calorías, por lo que suele incluirse en planes de alimentación balanceada.
El consumo de este jugo
El consumo de este jugo favorece el tránsito intestinal por su contenido de fibra proveniente de la manzana y el pepino.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de jugo de manzana, pepino, espinaca y limón

Esta es la receta ideal para obtener beneficios de este delicioso jugo, de acuerdo con Recetas TV.

Ingredientes

  • Media manzana
  • Medio pepino grande
  • 1 taza de hojas de espinaca frescas
  • Jugo de 1 limón
  • 1 vaso de agua fría

Preparación

  1. Lava bien las manzanas, el pepino y las hojas de espinaca.
  2. Corta las manzanas y el pepino en trozos medianos. No es necesario pelar el pepino ni las manzanas, pero puedes hacerlo si prefieres un sabor más suave.
  3. Coloca las manzanas, el pepino y la espinaca en la licuadora.
  4. Añade el jugo del limón y el vaso de agua fría.
  5. Licúa todo hasta obtener una mezcla homogénea.
  6. Si lo deseas, puedes colar el jugo para eliminar la pulpa.
  7. Sirve de inmediato.
En este video puedes ver la receta de un jugo ideal para bajar de peso y a eliminar toxinas. Crédito: Fb: Recetas TV

Sin duda este jugo es ideal para volver a los buenos hábitos tras las comidas y festejos de fin de año.

Temas Relacionados

jugodetoxnutriciónbienestarmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

La presidenta explicó que, a partir de 2025, se implementaron reformas legislativas que permitieron la reintegración vertical de Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex

Cómo retomar el ejercicio después de las fiestas de año nuevo y no morir en el intento

Un regreso gradual permite recuperar el movimiento y evitar lesiones mientras se reconstruye el hábito

Cómo retomar el ejercicio después

Rosca de Reyes en microondas; cómo replicar la receta tradicional sin horno

Si tienes poco tiempo pero deseas cumplir un antojo, con esta opción puedes tener listo el postre en pocos minutos

Rosca de Reyes en microondas;

“Trap House” encabeza el ranking de las 10 películas más populares en Prime Video México esta semana

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

“Trap House” encabeza el ranking

Estas son las consecuencias de comer en exceso en la temporada decembrina

Las celebraciones de fin de año impulsan patrones de alimentación poco saludables que favorecen el desarrollo de padecimientos crónicos y complicaciones digestivas, de acuerdo con especialistas de la UNAM

Estas son las consecuencias de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de mil litros

Aseguran más de mil litros de precursores para la creación de droga en los límites entre Sinaloa y Durango

Aseguran chalecos con las siglas del CJNG y destruyen 15 campamentos delictivos en Zacatecas tras ataque

Cocaína, marihuana y una motocicleta asegurada: el saldo de una revisión a dos jóvenes en Ecatepec, Edomex

Inicia 2026 con graves cifras de homicidios: 90 casos en los primeros dos días del año reportan autoridades

Fiscalía investiga la muerte violenta de un hombre hallado en avanzado estado de descomposición en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Montserrat Ontiveros de ‘El Rival

Montserrat Ontiveros de ‘El Rival Más Débil’ vuelve a México tras 17 años y busca trabajo

¿No sabes que ver? Conoce el top 10 de las películas favoritas del público en Netflix México

Eduardo Santamarina revela trágica historia que inspiró ‘El Triste’ de José José, escrita por su ex suegro Roberto Cantoral

Michelle Aguilera, hermana de Aislinn Derbez, comparte emotiva reflexión tras muerte de su mamá Gabriela Michel

Violeta Isfel recuerda cruel comentario de un productor que la rechazó en plena crisis hormonal: “Estás muy llenita”

DEPORTES

Rodrigo Dourado es el nuevo

Rodrigo Dourado es el nuevo refuerzo del club América: así fue la presentación oficial del brasileño

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo: cuándo cuestan los boletos para ver la pelea en San Luis Potosí

Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, denuncia que ha recibido amenazas en redes sociales

Qué pasó en el Pumas vs Juárez: reportan que Efraín Juárez protagonizó discusión en Cantera tras partido amistoso

Chivas Femenil debuta con victoria en la jornada 1 de la Liga Mx Femenil