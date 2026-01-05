VIDEO | El jugo natural que te ayuda a bajar de peso y eliminar toxinas tras el exceso de las comidas de fin de año

La combinación de estos ingredientes proporciona hidratación gracias al alto contenido de agua presente en el pepino y la manzana. Crédito: (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de las celebraciones de fin de año, muchas personas buscan opciones naturales para restablecer el equilibrio en el organismo.

Los jugos elaborados con frutas y verduras frescas se presentan como una alternativa para quienes desean eliminar toxinas y favorecer la recuperación tras los excesos alimentarios habituales en estas fechas.

Una combinación de manzana, pepino, espinaca y limón destaca por su aporte de nutrientes y su capacidad para hidratar, aportar fibra y contribuir al bienestar general del cuerpo.

El jugo verde aporta vitaminas y minerales esenciales como hierro, magnesio, vitamina K, vitamina C y potasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de tomar un jugo de manzana, pepino, espinaca y limón

El jugo elaborado con manzana, pepino, espinaca y limón reúne propiedades nutricionales de cada uno de sus ingredientes. Consumir este tipo de jugos puede aportar los siguientes beneficios:

Hidratación : El pepino y la manzana contienen un alto porcentaje de agua, lo que contribuye a mantener el cuerpo hidratado.

Aporte de vitaminas y minerales : Las espinacas son fuente de hierro, magnesio y vitamina K. La manzana y el pepino aportan vitamina C y potasio. El limón refuerza el contenido de vitamina C.

Propiedades antioxidantes : La combinación de estos ingredientes proporciona antioxidantes naturales que ayudan a combatir el daño celular.

Favorece la digestión : El pepino y la manzana contienen fibra, lo que puede facilitar el tránsito intestinal.

Refuerzo del sistema inmunológico : El limón y la espinaca aportan nutrientes clave para fortalecer las defensas del organismo.

Bajo aporte calórico: Este jugo ofrece un bajo contenido de calorías, por lo que suele incluirse en planes de alimentación balanceada.

El consumo de este jugo favorece el tránsito intestinal por su contenido de fibra proveniente de la manzana y el pepino.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de jugo de manzana, pepino, espinaca y limón

Esta es la receta ideal para obtener beneficios de este delicioso jugo, de acuerdo con Recetas TV.

Ingredientes

Media manzana

Medio pepino grande

1 taza de hojas de espinaca frescas

Jugo de 1 limón

1 vaso de agua fría

Preparación

Lava bien las manzanas, el pepino y las hojas de espinaca. Corta las manzanas y el pepino en trozos medianos. No es necesario pelar el pepino ni las manzanas, pero puedes hacerlo si prefieres un sabor más suave. Coloca las manzanas, el pepino y la espinaca en la licuadora. Añade el jugo del limón y el vaso de agua fría. Licúa todo hasta obtener una mezcla homogénea. Si lo deseas, puedes colar el jugo para eliminar la pulpa. Sirve de inmediato.

En este video puedes ver la receta de un jugo ideal para bajar de peso y a eliminar toxinas. Crédito: Fb: Recetas TV

Sin duda este jugo es ideal para volver a los buenos hábitos tras las comidas y festejos de fin de año.