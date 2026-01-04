México

La Ciudad de México celebrará el Día de Reyes con mega rosca y actividades gratuitas

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán acompañados de cientos de obsequios y múltiples actividades en diferentes puntos de la capital

Mega Rosca de Reyes CDMX.
Mega Rosca de Reyes CDMX. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura capitalina, invita a la ciudadanía a participar en la Gran Celebración de Día de Reyes, una jornada festiva que se llevará a cabo en el Ángel de la Independencia y en 15 sedes alternas distribuidas en distintas alcaldías, con el objetivo de preservar una de las tradiciones más queridas y fomentar la convivencia familiar en espacios públicos.

El evento principal tendrá lugar el lunes 5 de enero a partir de las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia, donde se partirá una Mega Rosca de Reyes de 250 metros lineales, con un total de 24 mil porciones.

Esta monumental rosca será elaborada por panaderías afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (CANAINPA), como resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO).

Para complementar la experiencia y ofrecer un ambiente cálido e inolvidable, el Fomento Económico Mexicano (FEMSA) contribuirá con la entrega de 25 mil lechitas, que se distribuirán de manera gratuita entre las y los asistentes. Tanto la rosca como las bebidas serán entregadas sin costo, como parte del esfuerzo institucional por promover el acceso igualitario a la cultura y las tradiciones.

La Mega Rosca de la
La Mega Rosca de la CDMX contó con la participación de integrantes de la CANAINPA. Foto: (Gobierno CDMX)

Asimismo, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (SEBIEN) repartirá más de 15 mil juguetes a niñas y niños, mientras que la Cruz Roja Mexicana sumará más de 7 mil obsequios adicionales. En materia de salud, la Secretaría de Salud instalará cuatro puntos de vacunación, donde se aplicarán gratuitamente alrededor de 2 mil dosis, con el fin de acercar servicios esenciales a la población durante esta celebración.

La jornada también contará con la presencia de Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos, quienes estarán disponibles para que personas de todas las edades puedan tomarse fotografías conmemorativas y reforzar la ilusión que caracteriza esta fecha, especialmente entre las infancias.

Con el propósito de descentralizar las actividades culturales y facilitar el acceso a quienes no puedan trasladarse al centro de la ciudad, se habilitarán otros 15 puntos alternos en distintas alcaldías, donde también se compartirá rosca y se realizarán actividades recreativas:

Domingo 4 de enero:

Foro Cultural Magdalena Contreras: Cam. Real de Contreras 27, La Concepción, La Magdalena Contreras, 10830. - 16 horas

Deportivo Independencia: Jesús Lecuona, Miguel Hidalgo 3ra. Secc., Tlalpan, 14250. - 14 horas

Cancha Campos Revolución: Zona Escolar Oriente, Gustavo A. Madero, 07239. – 16 horas

Deportivo Leandro Valle: Eje 5 Ote. - Av. Javier Rojo Gómez, Iztacalco. - 17 horas

Parque Santiago Xicoténcatl: Isabel la Católica Benito Juárez Álamos, Álamos, Benito Juárez, 03400.- 13 horas

La repartición de la Mega
La repartición de la Mega Rosca de Reyes será gratuita. Foto: (Gobierno CDMX)

Lunes 5 de enero:

Parque Aguascalientes: Penitenciaria 252, Penitenciaría, Venustiano Carranza, 15350. - 16 horas

Parque Calpulli: El Rosario, Azcapotzalco, 02100. - 16 horas

Parque de la Consolación: Esquina San Matías, San Hermilo, Pedregal de Sta. Úrsula, 04650. - 17 horas

Deportivo San Gregorio: Esquina Avenida Chapultepec, Adolfo López Mateos, San Juan Moyotepec, 16630. - 15 horas

Parque Juegos de Palos: Cda. Gastón Melo S/N, Tenantitla, Milpa Alta, 12100 San Antonio Tecómitl. - 15 horas

Martes 6 de enero:

Barco Utopía: Parque Lineal Periférico Oriente Esquina con Av. Luis Méndez, Eje 6 Sur, 09200.- 14 horas

Deportivo Morelos: José María Morelos 93, Niño Jesús, Tlalpan, 14080. - 17 horas

Bosque de Tláhuac: Av. la Turba S/N, Miguel Hidalgo, Tláhuac, 13200. - 16 horas

Parque Tacuba: Calle Aquiles Serdán 16, San Diego Ocoyoacac, Miguel Hidalgo, 11290.- 14 horas

Torres de Potrero: Av. Alta Tensión 94, Torres de Potrero, Álvaro Obregón, 01840. - 12 horas

La Ciudad de México celebra compartiendo, y asistir a la partida de la Rosca de Reyes en los espacios públicos es una oportunidad para convivir, disfrutar de las tradiciones y construir entornos seguros para las infancias y las familias.

