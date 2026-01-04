México

Eugenio Derbez con MrBeast: el actor se une al famoso elenco del nuevo reality

El comediante mexicano destaca entre todos los competidores por ser uno de los pocos latinos que se adentrarán a esta aventura

El mexicano competirá con creadores
El mexicano competirá con creadores de contenido, actores y cantantes de todo el mundo. (Foto: Instagram/@ederbez)

Eugenio Derbez participará junto a MrBeast, Kevin Hart y más de 30 celebridades internacionales en un video especial con motivo del estreno de la segunda temporada de la serie de retos “Beast Games”.

El video incluirá desafíos impulsados por el creador de contenido estadounidense James Stephen Donaldson, conocido como MrBeast, en colaboración con el actor Kevin Hart. Reconocidas figuras internacionales competirán en pruebas, en línea con el estilo característico del proyecto, enfocado en la competencia y la diversión.

El único latino en el elenco

La presencia de Eugenio Derbez forma parte de una estrategia para fortalecer el vínculo con las audiencias de habla hispana. Su incorporación amplía la diversidad del elenco y destaca a los artistas latinos en contextos globales de gran alcance. Esta apuesta refleja la tendencia de sumar celebridades de distintas regiones en proyectos digitales con proyección mundial.

Entre los participantes confirmados figuran Paris Hilton, la banda 5 Seconds of Summer, el dúo musical The Chainsmokers, el DJ Diplo y el actor Josh Peck, junto a otras personalidades del entretenimiento. Aunque los detalles concretos de los retos aún no han sido revelados, se prevé que incluyan desafíos físicos, mentales y pruebas de resistencia, tal como es habitual en el formato de MrBeast. Aquí te dejamos la lista completa:

  • Josh Peck
  • Diplo
  • Steve-O
  • Tiffany Haddish
  • Marsai Martin
  • Alessia Cara
  • Cedric the Entertainer
  • Drew Taggart y Alex Pall (The Chainsmokers)
  • Luke Hemmings, Michael Clifford, Ashton Irwin y Calum Hood (5 Seconds of Summer)
  • Ally Brooke
  • Audrey Nuna
  • Brie García
  • CarryMinati (youtuber indio)
  • Dwight Howard
  • Eugenio Derbez
  • Giada De Laurentiis
  • Hasan Minhaj
  • Howie Mandel
  • Jay Pharoah
  • Kevin Hart
  • Lil Rel Howery
De Diplo a Eugenio Derbez:
De Diplo a Eugenio Derbez: las 30 celebridades que competirán en un nuevo video de MrBeast (Instagram)

¿Cuándo y dónde puedo ver el reality?

El material se publicará el miércoles 7 de enero en el canal oficial de MrBeast en YouTube y tendrá un formato de pruebas con un premio de un millón de dólares destinado a causas benéficas.

El video especial de YouTube es independiente del reality principal “Beast Games”, cuyos nuevos episodios también se estrenarán el 7 de enero en Amazon Prime Video. La serie reúne a competidores que buscan premios millonarios enfrentando desafíos extremos, consolidando su lugar en el entretenimiento digital internacional.

Ambos formatos comparten el énfasis en el espectáculo y la competencia, aunque el video especial sirve principalmente para celebrar el regreso de la serie y destacar la participación conjunta de celebridades de distintos países.

De este modo, la inclusión de figuras de habla hispana como Eugenio Derbez en proyectos globales como el de MrBeast subraya la apuesta de los productores por renovar el entretenimiento digital y acercarse a nuevas audiencias internacionales.

De Diplo a Eugenio Derbez:
De Diplo a Eugenio Derbez: las 30 celebridades que competirán en un nuevo video de MrBeast (Composición/Prime Video/Agencias)

¿De qué trata el programa?

El creador de contenido estadounidense MrBeast prepara el lanzamiento de un desafío con figuras internacionales en su canal de YouTube. El evento reunirá a 30 celebridades que competirán en una serie de pruebas para donar un millón de dólares a causas benéficas.

La dinámica consiste en enfrentar a las celebridades en desafíos preparados por MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, con la promesa de que el premio íntegro será destinado a organizaciones benéficas. Esta iniciativa busca potenciar la visibilidad de las causas elegidas y motivar la participación de figuras públicas en acciones solidarias.

El mismo día, Amazon Prime Video estrenará la segunda temporada de “Beast Games”, el reality de competencia creado por MrBeast, bajo el formato “Strong vs. Smart”, donde 100 competidores con habilidades físicas se medirán contra 100 con destrezas intelectuales. La suma total en premios será de 15 millones de dólares y el ciclo se extenderá hasta el 25 de febrero. Estas propuestas refuerzan la estrategia del youtuber de impulsar retos de alto impacto que combinen espectáculo y responsabilidad social.

