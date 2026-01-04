Costillitas de elote, una receta sencilla con sabor ahumado

"Costillitas" de elote, un platillo ligero y delicioso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las costillitas de elote se han posicionado como una alternativa creativa para disfrutar el maíz tierno con una presentación distinta. Al cortarse en pequeñas tiras, el elote adquiere una forma similar a las costillas tradicionales, lo que facilita su manejo y cocción.

Este platillo destaca por su equilibrio entre sabores suaves, la mantequilla, las especias y el queso parmesano aportan profundidad, mientras que la parrilla añade un ligero tostado que realza cada ingrediente sin opacar el sabor natural del maíz.

El acompañamiento de un aderezo de jocoque con chipotle completa la preparación con una textura cremosa y un toque picante moderado, convirtiendo esta receta en una opción versátil para compartir.

Receta de costillitas de elote

Para comerlas se prepara un aderezo que permite resaltar el sabor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 45 minutos en realizarlo.

Ingredientes

Aderezo de jocoque con chipotle

400 g de jocoque seco

80 g de chiles chipotle en adobo

Costillas de elote

4 elotes tiernos, deshojados

2 cucharadas de mantequilla, fundida

1 cucharada de aceite de oliva

1 ajo, picado

1/2 cucharadita de paprika

1/2 taza de queso parmesano rallado

1 cucharadita de chile en polvo

1/2 cucharadita de tomillo fresco, picado

sal y pimienta negra molida

Preparación

Aderezo de jocoque con chipotle

Licua todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea

Costillas de elote

Corta los elotes en cuartos a lo largo para formar las “costillas”

En un tazón pequeño, mezcla la mantequilla derretida con el aceite de oliva, y el resto de los ingredientes hasta formar una pasta homogénea

Con una brocha, unta cada costilla con esta mezcla, asegurándote de cubrir todos los lados

Asa en una parrilla durante 10 a 12 minutos, volteando con cuidado para que se doren sin quemarse

Sirve con el aderezo de jocoque

El aderezo de jocoque con chipotle

El aderezo y su contraste hace que el sabor sea ligero pero a la vez intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aderezo se prepara de manera sencilla al licuar el jocoque seco junto con los chiles chipotle en adobo. El resultado es una salsa espesa y uniforme, lista para acompañar el platillo.

La combinación del jocoque con el chipotle genera un contraste entre lo ácido y lo ahumado, aportando carácter sin dominar el conjunto. Esta mezcla complementa la suavidad del elote asado.

Al servirse junto a las costillitas, el aderezo permite que cada bocado tenga una capa adicional de sabor, haciendo que la receta resulte agradable al paladar.

¿Para qué sirve el elote?

Elote es un ingrediente muy utilizado dentro de la cocina mexicana- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elote es la mazorca de maíz en su etapa tierna, ampliamente utilizada en la cocina mexicana. Su sabor ligeramente dulce y su textura suave lo convierten en un ingrediente base para múltiples preparaciones.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, “el elote es un alimento rico en carbohidratos complejos, lo que lo convierte en una fuente importante de energía de lenta absorción”.

También se destaca que “contiene fibra dietética, que favorece la salud intestinal y contribuye a una digestión saludable. Aporta vitaminas del complejo B, como tiamina (B1) y niacina (B3), esenciales para el metabolismo y la función neurológica, así como ácido fólico, relevante en la formación celular”.