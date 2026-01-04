México

Costillitas de elote, una receta sencilla con sabor ahumado

Una preparación a la parrilla que transforma el maíz tierno en un platillo cremoso y especiado, ideal para comer en familia

Guardar
"Costillitas" de elote, un platillo
"Costillitas" de elote, un platillo ligero y delicioso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las costillitas de elote se han posicionado como una alternativa creativa para disfrutar el maíz tierno con una presentación distinta. Al cortarse en pequeñas tiras, el elote adquiere una forma similar a las costillas tradicionales, lo que facilita su manejo y cocción.

Este platillo destaca por su equilibrio entre sabores suaves, la mantequilla, las especias y el queso parmesano aportan profundidad, mientras que la parrilla añade un ligero tostado que realza cada ingrediente sin opacar el sabor natural del maíz.

El acompañamiento de un aderezo de jocoque con chipotle completa la preparación con una textura cremosa y un toque picante moderado, convirtiendo esta receta en una opción versátil para compartir.

Receta de costillitas de elote

Para comerlas se prepara un
Para comerlas se prepara un aderezo que permite resaltar el sabor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 45 minutos en realizarlo.

Ingredientes

Aderezo de jocoque con chipotle

  • 400 g de jocoque seco
  • 80 g de chiles chipotle en adobo

Costillas de elote

  • 4 elotes tiernos, deshojados
  • 2 cucharadas de mantequilla, fundida
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 ajo, picado
  • 1/2 cucharadita de paprika
  • 1/2 taza de queso parmesano rallado
  • 1 cucharadita de chile en polvo
  • 1/2 cucharadita de tomillo fresco, picado
  • sal y pimienta negra molida

Preparación

Aderezo de jocoque con chipotle

  • Licua todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea

Costillas de elote

  • Corta los elotes en cuartos a lo largo para formar las “costillas”
  • En un tazón pequeño, mezcla la mantequilla derretida con el aceite de oliva, y el resto de los ingredientes hasta formar una pasta homogénea
  • Con una brocha, unta cada costilla con esta mezcla, asegurándote de cubrir todos los lados
  • Asa en una parrilla durante 10 a 12 minutos, volteando con cuidado para que se doren sin quemarse
  • Sirve con el aderezo de jocoque

El aderezo de jocoque con chipotle

El aderezo y su contraste
El aderezo y su contraste hace que el sabor sea ligero pero a la vez intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aderezo se prepara de manera sencilla al licuar el jocoque seco junto con los chiles chipotle en adobo. El resultado es una salsa espesa y uniforme, lista para acompañar el platillo.

La combinación del jocoque con el chipotle genera un contraste entre lo ácido y lo ahumado, aportando carácter sin dominar el conjunto. Esta mezcla complementa la suavidad del elote asado.

Al servirse junto a las costillitas, el aderezo permite que cada bocado tenga una capa adicional de sabor, haciendo que la receta resulte agradable al paladar.

¿Para qué sirve el elote?

Elote es un ingrediente muy
Elote es un ingrediente muy utilizado dentro de la cocina mexicana- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elote es la mazorca de maíz en su etapa tierna, ampliamente utilizada en la cocina mexicana. Su sabor ligeramente dulce y su textura suave lo convierten en un ingrediente base para múltiples preparaciones.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, “el elote es un alimento rico en carbohidratos complejos, lo que lo convierte en una fuente importante de energía de lenta absorción”.

También se destaca que “contiene fibra dietética, que favorece la salud intestinal y contribuye a una digestión saludable. Aporta vitaminas del complejo B, como tiamina (B1) y niacina (B3), esenciales para el metabolismo y la función neurológica, así como ácido fólico, relevante en la formación celular”.

Temas Relacionados

Costillitas de eloteEntradaRecetasmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Esmeralda Camacho respalda causa de Ángela Aguilar en medio de rumores de tensiones con Nodal

Una serie de interacciones en el escenario entre el cantautor y la violinista generaron versiones de un supuesto romance que no ha sido negado hasta el momento

Esmeralda Camacho respalda causa de

Gobierno de la CDMX desplegará operativo con 14 mil policías por el Día de Reyes

Las acciones incluyen centros de monitoreo tecnológico, atención médica, tránsito fluido y refuerzos en transporte público durante una de las jornadas con mayor movimiento

Gobierno de la CDMX desplegará

Silvia Navarro regresa a las telenovelas tras compaginar actuación con maternidad ​

La actriz retoma el género que la consolidó tras una etapa dedicada a series, cine y proyectos audiovisuales

Silvia Navarro regresa a las

Exabogada de Mayito Gordo es jueza federal en Mexicali, Baja California desde 2025

El nombramiento, avalado por el máximo órgano judicial, genera inquietud social sobre los criterios y controles para cargos clave en la judicatura mexicana

Exabogada de Mayito Gordo es

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exabogada de Mayito Gordo es

Exabogada de Mayito Gordo es jueza federal en Mexicali, Baja California desde 2025

Vuelos encubiertos y pasaportes diplomáticos: el Modus Operandi de Maduro para traficar droga con el Cártel de Sinaloa revelado por EEUU

Ejecutaron a un hombre y dos mujeres en el municipio de Tula, Hidalgo

Detienen a dos mujeres con más de cien dosis de droga en Tulum

Detienen en Michoacán a presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora

ENTRETENIMIENTO

Esmeralda Camacho respalda causa de

Esmeralda Camacho respalda causa de Ángela Aguilar en medio de rumores de tensiones con Nodal

Silvia Navarro regresa a las telenovelas tras compaginar actuación con maternidad ​

Óscar Burgos, ‘El Perro Guarumo’, reaparece en medio de rumores de su muerte

Regresos y nuevas telenovelas que marcarán la televisión en 2026

Luisito Comunica y su novia, Ary Tenorio, califican la situación que se vive en Venezuela como “tensa” tras la captura de Nicolás Maduro

DEPORTES

Rayados y Atlas se enfrentarán

Rayados y Atlas se enfrentarán en la final de la Copa Pacífica 2026

Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers: cuándo y dónde ver en México

Fulham vs Liverpool: a qué hora y dónde ver en vivo a Raúl Jiménez en la Premier League

Sudáfrica vs Camerún: cuándo y dónde ver al rival de México en el mundial 2026

NBA hoy: lista completa de los juegos programados para este 4 de enero