México

Proyecto turístico de Royal Caribbean no se realizará en Mahahual pero podría ser en otra área “que no tenga impactos ambientales”

Destacó que buscará protegerse más a esta zona del país

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Siete activistas de Greenpeace con overoles rojos y cascos azules protestan. Detrás, un parque acuático con toboganes y una cabeza de jaguar gigante está tachado con una 'X' roja.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto turístico Perfect Day de Royal Caribbean no se realizará en Mahahual por su impacto ambiental negativo; sin embargo, podría buscarse una ubicación alternativa donde no existan riesgos para los ecosistemas, detalló durante conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esto, luego de afirmar que “Royal Caribbean decidió retirar su proyecto, pero previamente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya había dicho que el proyecto no iba a ser aprobado”.

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la iniciativa de Royal Caribbean para desarrollar un parque acuático en la zona de Mahahual fue cancelada debido a los posibles daños ambientales. Explicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) analizó el proyecto conforme a la normatividad vigente, en especial la de impacto ambiental y uso de zona federal marítima.

“¿Qué hizo la Semarnat? Pues evaluar el proyecto, si tenía impactos ambientales o no. Cuando vino mucha oposición a que se desarrollara el proyecto, porque ahí hay una zona arrecifal muy importante y además hay dos áreas naturales protegidas en la zona para la protección de los ecosistemas, la Semarnat estaba haciendo la evaluación y ya se había orientado porque era un proyecto demasiado invasivo en la zona”, detalló.

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La mandataria indicó que se mantiene el diálogo con la compañía para explorar alternativas fuera de zonas ambientalmente sensibles: “Se está hablando con la empresa para ver si hay algún lugar, pues que no tenga estos impactos ambientales donde pudiera desarrollarse el proyecto y que previamente se analizara si realmente tiene una viabilidad ambiental o no”, declaró desde Palacio Nacional.

Evaluación ambiental y supervisión de proyectos turísticos privados

Sobre la naturaleza de este y otros proyectos, Sheinbaum explicó que se trata de inversiones de empresas privadas que deben cumplir con la legislación mexicana, especialmente en zonas costeras: “¿Qué normatividad deben de cumplir, particularmente cuando están en zonas costeras? Pues la normatividad de impacto ambiental y de uso de zona federal. Todo eso le corresponde a la Semarnat”.

Subrayó el papel de la Semarnat, encabezada por Alicia Bárcena, y la importancia de equilibrar la inversión privada con la conservación ambiental: “Cuando se presenta un proyecto, y hay gente muy profesional en la Semarnat, coordinada por Alicia Bárcena, que son ambientalistas y que visualizan los dos temas, por un lado, que haya inversión en el país, pero al mismo tiempo que en zonas que no es apto un proyecto se redefina el proyecto para que no tenga esos impactos o se reubique en otro lado o de plano se dé una negativa para que no se desarrolle”.

Posible regulación de actividades ecoturísticas en Mahahual

La presidenta informó que la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama y la Semarnat evalúan otorgar una categoría adicional de protección para Mahahual, la cual podría limitar las actividades únicamente a ecoturismo bajo condiciones específicas, con el fin de proteger uno de los arrecifes más importantes del mundo.

Esto se sumaría a las áreas naturales protegidas ya existentes, con el objetivo de evitar futuros intentos de desarrollos turísticos de alto impacto: “Están evaluando, además de las áreas naturales protegidas que ya están en esa zona, qué otra protección adicional pudiera tener para que ya no se desarrollaran estos proyectos en esta zona”, declaró.

Caso Loreto, Baja California Sur y regulación portuaria

En relación con casos similares, Claudia Sheinbaum mencionó la situación en Loreto, Baja California Sur, el cual recientemente fue nombrado puerto de altura y cabotaje, permitiendo la entrada de barcos que cuya presencia afecta a las ballenas que habitan el Golfo de California.

La presidenta aclaró que se emitió un decreto para asegurar que no habrá desarrollos adicionales que puedan poner en riesgo los ecosistemas marítimos: “Se malinterpretó porque se pensó que se iba a hacer ahí un puerto de altura y que iban a llegar barcos y que iba a afectar también a los ecosistemas marítimos de la zona. Para quitar cualquier problema, ya emitimos otro decreto de que en efecto no estamos pensando en tener un gran desarrollo en la zona, sino sencillamente lo que ocurre hasta la fecha”.

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