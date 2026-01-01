México

Gelatina de ponche de frutas, una forma diferente de disfrutar un clásico

Un postre fresco y colorido que combina frutas, nuez y ponche con ingredientes que aportan vitaminas y ayudan al sistema inmunológico

Guardar
La gelatina de ponche de
La gelatina de ponche de frutas combina sabores tradicionales en un postre festivo, dulce y lleno de colores vibrantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina de ponche de frutas es una alternativa deliciosa que combina la suavidad de la gelatina con los sabores intensos y aromáticos del ponche.

Este postre no solo es visualmente atractivo, sino que también permite aprovechar frutas frescas, ofreciendo un equilibrio perfecto entre dulzura, acidez y textura crujiente.

Prepararla es más sencillo de lo que parece, con unos pocos ingredientes y pasos básicos, cualquier persona puede lograr un resultado vistoso y sabroso. Su versatilidad permite adaptar la receta según las frutas disponibles o los gustos personales, sin perder la esencia del ponche.

Además, este postre es ideal para reuniones familiares o celebraciones, ya que combina tradición y creatividad en un solo postre.

Receta de gelatina de ponche de frutas

Una combinación de frutas que
Una combinación de frutas que aporta nutrientes a la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y tardarás aproximadamente cinco horas con 45 minutos en realizarla.

Ingredientes

  • 3 cucharadas de grenetina en polvo
  • 1/4 de taza de agua fría
  • 1 litro de ponche navideño
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1 manzana roja, pelada y cortada en cubos pequeños
  • 5 guayabas, cortadas en cubos pequeños
  • 1/2 taza de ciruela pasa, deshuesada y cortada en cuartos
  • 1/4 de taza de nuez pecana, troceada

Preparación

  • Coloca la grenetina en el agua fría y deja que absorba el líquido durante 5 minutos
  • Calienta el ponche en una olla a fuego bajo; añade azúcar y revuelve hasta que se integre por completo
  • Retira la cacerola del fuego y añade la grenetina hidratada. Mezcla suave hasta que quede completamente disuelta
  • Coloca la fruta y la nuez en el molde y luego vierte el ponche. Deja que la mezcla alcance temperatura ambiente y luego refrigera al menos 5 horas o hasta que la gelatina esté firme y sirve

¿Qué es el ponche?

El ponche es la bebida
El ponche es la bebida tradicional de las fiestas decembrinas- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ponche es una bebida tradicional mexicana que se prepara a base de frutas frescas o secas, agua, azúcar y especias aromáticas como canela y clavo. Su sabor dulce y ligeramente ácido lo hace perfecto para combinar con gelatinas, ya que aporta cuerpo, aroma y un toque festivo que caracteriza a este tipo de postres.

Más allá de su sabor, el ponche es valorado por la variedad de frutas que incluye. Cada fruta contribuye con texturas y nutrientes diferentes, enriqueciendo la preparación y haciendo que cada bocado sea equilibrado y lleno de matices.

Además, el ponche es un elemento cultural que evoca tradición y celebración. Incorporarlo en la gelatina no solo aporta sabor, sino que también conecta con los aromas y recuerdos característicos de reuniones y festividades.

¿Cuáles son los beneficios de las guayabas?

La guayaba es una fruta
La guayaba es una fruta rica en Vitamina C. Foto: (iStock)

Las guayabas no solo aportan sabor y color a la gelatina, sino que también ofrecen múltiples beneficios para la salud. Son una fruta rica en vitamina C, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y protege al cuerpo contra resfriados o infecciones comunes.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), “la guayaba contiene mucha agua y pocas calorías, es rica en vitamina A, E, D12 y especialmente en vitamina C, incluso más que los cítricos. También es rica en hierro, cobre, calcio, magnesio, potasio, manganeso y fósforo”.

Incorporar guayabas en la gelatina transforma un postre delicioso en una opción más nutritiva.

Temas Relacionados

Gelatina de ponche de frutasPonche de frutasPostre navideñoRecetasmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

SRE envía condolencias a víctimas de incendio en pleno festejo de Año Nuevo en bar de Suiza

Las autoridades diplomáticas informan igualmente que la embajada mexicana no ha reportado connacionales entre los afectados por este hecho en Crans-Montana

SRE envía condolencias a víctimas

La Liga MX registra una inversión récord en transferencias durante el Apertura 2025

El mercado de fichajes del torneo reflejó un crecimiento sostenido, impulsado principalmente por operaciones dentro del futbol mexicano

La Liga MX registra una

“Gasto medio millón de pesos”: así ayuda Santa Fe Klan a los Reyes Magos en su barrio con regalos para niños

El rapero platicó sobre la importancia de retribuir a la comunidad que lo vio crecer

“Gasto medio millón de pesos”:

Junior H sorprende en Guadalajara: el cantante visita casas hogar para ayudar a niños vulnerables

Entre regalos y convivencia, el artista impulsa su iniciativa BrigaSAD para transformar la vida de jóvenes en la Perla Tapatía

Junior H sorprende en Guadalajara:

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 1 de enero

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Frontera Norte deja más

Operación Frontera Norte deja más de 10 mil detenidos y 116 toneladas de droga asegurada en 2025

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y armas largas: así fue la detención de “El Sagitario”, allegado de “El Chapo Isidro”

La llegada de expandilleros de los Maras reforzó al CJNG en México

Ellos son los líderes del crimen organizado que identificados como objetivos prioritarios en 2026

Capturan a Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

ENTRETENIMIENTO

“Gasto medio millón de pesos”:

“Gasto medio millón de pesos”: así ayuda Santa Fe Klan a los Reyes Magos en su barrio con regalos para niños

Junior H sorprende en Guadalajara: el cantante visita casas hogar para ayudar a niños vulnerables

Guillermo del Toro ya tiene su propio “hongo zombi” descubierto en México

Ellas fueron las artistas más escuchadas del 2025 en México: ¿cuánto ganaron?

¿Liberado, sentenciado o extraditado? Sin rastro en EEUU del paradero de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

DEPORTES

La Liga MX registra una

La Liga MX registra una inversión récord en transferencias durante el Apertura 2025

Alejandro Kirk representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Gignac se presenta a entrenamiento opcional de Tigres rumbo al Clausura 2026

Anthony Martial no terminó el entrenamiento y genera expectativa en Rayados

Osmar Olvera va por la medalla que le falta en 2026: ¿cuál es?