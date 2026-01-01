Gelatina de ponche de frutas, una forma diferente de disfrutar un clásico

La gelatina de ponche de frutas combina sabores tradicionales en un postre festivo, dulce y lleno de colores vibrantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina de ponche de frutas es una alternativa deliciosa que combina la suavidad de la gelatina con los sabores intensos y aromáticos del ponche.

Este postre no solo es visualmente atractivo, sino que también permite aprovechar frutas frescas, ofreciendo un equilibrio perfecto entre dulzura, acidez y textura crujiente.

Prepararla es más sencillo de lo que parece, con unos pocos ingredientes y pasos básicos, cualquier persona puede lograr un resultado vistoso y sabroso. Su versatilidad permite adaptar la receta según las frutas disponibles o los gustos personales, sin perder la esencia del ponche.

Además, este postre es ideal para reuniones familiares o celebraciones, ya que combina tradición y creatividad en un solo postre.

Receta de gelatina de ponche de frutas

Una combinación de frutas que aporta nutrientes a la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y tardarás aproximadamente cinco horas con 45 minutos en realizarla.

Ingredientes

3 cucharadas de grenetina en polvo

1/4 de taza de agua fría

1 litro de ponche navideño

1/2 taza de azúcar

1 manzana roja, pelada y cortada en cubos pequeños

5 guayabas, cortadas en cubos pequeños

1/2 taza de ciruela pasa, deshuesada y cortada en cuartos

1/4 de taza de nuez pecana, troceada

Preparación

Coloca la grenetina en el agua fría y deja que absorba el líquido durante 5 minutos

Calienta el ponche en una olla a fuego bajo; añade azúcar y revuelve hasta que se integre por completo

Retira la cacerola del fuego y añade la grenetina hidratada. Mezcla suave hasta que quede completamente disuelta

Coloca la fruta y la nuez en el molde y luego vierte el ponche. Deja que la mezcla alcance temperatura ambiente y luego refrigera al menos 5 horas o hasta que la gelatina esté firme y sirve

¿Qué es el ponche?

El ponche es la bebida tradicional de las fiestas decembrinas- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ponche es una bebida tradicional mexicana que se prepara a base de frutas frescas o secas, agua, azúcar y especias aromáticas como canela y clavo. Su sabor dulce y ligeramente ácido lo hace perfecto para combinar con gelatinas, ya que aporta cuerpo, aroma y un toque festivo que caracteriza a este tipo de postres.

Más allá de su sabor, el ponche es valorado por la variedad de frutas que incluye. Cada fruta contribuye con texturas y nutrientes diferentes, enriqueciendo la preparación y haciendo que cada bocado sea equilibrado y lleno de matices.

Además, el ponche es un elemento cultural que evoca tradición y celebración. Incorporarlo en la gelatina no solo aporta sabor, sino que también conecta con los aromas y recuerdos característicos de reuniones y festividades.

¿Cuáles son los beneficios de las guayabas?

La guayaba es una fruta rica en Vitamina C. Foto: (iStock)

Las guayabas no solo aportan sabor y color a la gelatina, sino que también ofrecen múltiples beneficios para la salud. Son una fruta rica en vitamina C, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y protege al cuerpo contra resfriados o infecciones comunes.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), “la guayaba contiene mucha agua y pocas calorías, es rica en vitamina A, E, D12 y especialmente en vitamina C, incluso más que los cítricos. También es rica en hierro, cobre, calcio, magnesio, potasio, manganeso y fósforo”.

Incorporar guayabas en la gelatina transforma un postre delicioso en una opción más nutritiva.