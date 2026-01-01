Gelatina de ponche de frutas, una forma diferente de disfrutar un clásico

La gelatina de ponche de frutas es una alternativa deliciosa que combina la suavidad de la gelatina con los sabores intensos y aromáticos del ponche.
Este postre no solo es visualmente atractivo, sino que también permite aprovechar frutas frescas, ofreciendo un equilibrio perfecto entre dulzura, acidez y textura crujiente.
Prepararla es más sencillo de lo que parece, con unos pocos ingredientes y pasos básicos, cualquier persona puede lograr un resultado vistoso y sabroso. Su versatilidad permite adaptar la receta según las frutas disponibles o los gustos personales, sin perder la esencia del ponche.
Además, este postre es ideal para reuniones familiares o celebraciones, ya que combina tradición y creatividad en un solo postre.
Receta de gelatina de ponche de frutas
Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y tardarás aproximadamente cinco horas con 45 minutos en realizarla.
Ingredientes
- 3 cucharadas de grenetina en polvo
- 1/4 de taza de agua fría
- 1 litro de ponche navideño
- 1/2 taza de azúcar
- 1 manzana roja, pelada y cortada en cubos pequeños
- 5 guayabas, cortadas en cubos pequeños
- 1/2 taza de ciruela pasa, deshuesada y cortada en cuartos
- 1/4 de taza de nuez pecana, troceada
Preparación
- Coloca la grenetina en el agua fría y deja que absorba el líquido durante 5 minutos
- Calienta el ponche en una olla a fuego bajo; añade azúcar y revuelve hasta que se integre por completo
- Retira la cacerola del fuego y añade la grenetina hidratada. Mezcla suave hasta que quede completamente disuelta
- Coloca la fruta y la nuez en el molde y luego vierte el ponche. Deja que la mezcla alcance temperatura ambiente y luego refrigera al menos 5 horas o hasta que la gelatina esté firme y sirve
¿Qué es el ponche?
El ponche es una bebida tradicional mexicana que se prepara a base de frutas frescas o secas, agua, azúcar y especias aromáticas como canela y clavo. Su sabor dulce y ligeramente ácido lo hace perfecto para combinar con gelatinas, ya que aporta cuerpo, aroma y un toque festivo que caracteriza a este tipo de postres.
Más allá de su sabor, el ponche es valorado por la variedad de frutas que incluye. Cada fruta contribuye con texturas y nutrientes diferentes, enriqueciendo la preparación y haciendo que cada bocado sea equilibrado y lleno de matices.
Además, el ponche es un elemento cultural que evoca tradición y celebración. Incorporarlo en la gelatina no solo aporta sabor, sino que también conecta con los aromas y recuerdos característicos de reuniones y festividades.
¿Cuáles son los beneficios de las guayabas?
Las guayabas no solo aportan sabor y color a la gelatina, sino que también ofrecen múltiples beneficios para la salud. Son una fruta rica en vitamina C, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y protege al cuerpo contra resfriados o infecciones comunes.
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), “la guayaba contiene mucha agua y pocas calorías, es rica en vitamina A, E, D12 y especialmente en vitamina C, incluso más que los cítricos. También es rica en hierro, cobre, calcio, magnesio, potasio, manganeso y fósforo”.
Incorporar guayabas en la gelatina transforma un postre delicioso en una opción más nutritiva.