Enmoladas de pollo, tradición y sabor en cada bocado

Enchiladas de pollo bañadas en salsa de mole negro, espolvoreadas con ajonjolí, un clásico mexicano de sabor profundo y aromático. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enmoladas de pollo son un platillo emblemático de la cocina mexicana, que combina la suavidad de las tortillas con la riqueza de una salsa de mole casera. Este platillo se caracteriza por su sabor profundo, ligeramente dulce y especiado, que se equilibra con el pollo deshebrado y los acompañamientos tradicionales.

Prepararlas en casa es muy sencillo, ya que se ocupan ingredientes como jitomate, cebolla, ajo, almendras, ajonjolí y chocolate, haciendo posible lograr un mole rápido y sabroso que puede convertirse en el centro de la mesa.

Servidas con crema ácida, queso añejo y cebolla fileteada, las enmoladas no solo son un platillo vistoso, sino también una experiencia culinaria completa. Acompañadas de arroz rojo, se convierten en una opción ideal para comidas familiares o celebraciones especiales.

Receta de enmoladas de pollo

Un platillo fácil y rápido de hacer - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y solo tardarás 30 minutos en realizarlas. Al finalizar el rendimiento total será de cuatro porciones.

Ingredientes

Mole rápido

2 cucharadas de aceite

1 jitomate cortado en cuartos

¼ de cebolla

1 diente de ajo

2 cucharadas de ajonjolí tostado

4 cucharadas de almendras

2 tazas de caldo de pollo

200 g mole en pasta

½ tableta de chocolate

sal al gusto

Terminado

¼ de taza de aceite

12 tortillas de maíz

2 tazas de mole

2 tazas de pechuga de pollo deshebrada

Crema ácida al gusto

queso añejo desmoronado al gusto

cebolla fileteada al gusto

arroz rojo al gusto

Preparación

Mole rápido

Caliente en un sartén el aceite y sofría el jitomate, la cebolla y el ajo durante 5 minutos y retire. Sofría en el mismo aceite, el ajonjolí durante 3 minutos retire y repita el paso con las almendras

Licue el jitomate, la cebolla y el ajo con el caldo de pollo y vierta sobre una cacerola a fuego medio. Deje hervir durante 5 minutos e incorpore el mole en pasta y la tableta de chocolate, mueva constantemente hasta obtener una salsa ligeramente espesa. Añada sal al gusto y deje enfriar

Terminado

Caliente el aceite en un sartén y sumerja una por una las tortillas durante un par de segundos. Deje las tortillas escurrir sobre papel absorbente

Cubra cada tortilla con un poco de mole, distribuya un poco de pollo deshebrado y enróllelas. Reserve

Vierta un poco de mole sobre los platos y acomode, encima de éste, las enmoladas de pollo

Decore las enmoladas con crema ácida, queso desmoronado y cebolla fileteada al gusto

¿Cuáles son los beneficios de la cebolla?

La cebolla es un ingrediente clave dentro de la cocina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cebolla es un ingrediente clave en la preparación del mole y de muchas otras recetas mexicanas. Su sabor particular aporta profundidad y equilibrio a las salsas y guisos, convirtiéndola en un componente indispensable en la cocina.

Algunos de sus beneficios de acuerdo con la Inicio Procuraduría Federal del Consumidor, “son una buena fuente de potasio, y presentan cantidades significativas de calcio, hierro, magnesio y fósforo. El calcio vegetal no se asimila tanto comparado con el de los lácteos u otros alimentos que se consideran buena fuente de este mineral”.

Más allá de su aporte culinario, la cebolla también contiene compuestos antioxidantes y flavonoides que pueden favorecer la salud cardiovascular y ayudar a controlar la presión arterial.

El maíz, como un alimento de tradición

El maíz se puede comer dentro de muchos platillos– (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maíz es la base de las tortillas que envuelven las enmoladas, y su consumo aporta múltiples beneficios. Rico en fibra, vitaminas del complejo B y minerales como el magnesio, es un alimento energético que contribuye a la digestión y al metabolismo saludable.

Además, el maíz blanco “tiende a tener un contenido ligeramente inferior de carotenoides, que son pigmentos naturales presentes en el maíz y que pueden tener beneficios para la salud”, según menciona Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Al preparar enmoladas de pollo, el maíz no solo funciona como soporte del relleno y la salsa, sino que también añade sabor y textura, creando un equilibrio perfecto con el mole y los demás ingredientes del platillo.