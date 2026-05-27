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Aprueban ley para crear Sistema de Cuidados de CDMX, colectivas piden que su implementación “no quede en papel”

El colectivo FIEM señaló que aún falta asignar presupuesto, infraestructura y reglas claras para que el sistema funcione

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El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la expedición de la Ley del Sistema de Cuidados capitalino, lo cual fue celebrado por colectivos feministas, quienes hicieron un llamado a que haya una “implementación real” y que no se “quede en papel”.

En un comunicado, el Congreso capitalino detalló que la iniciativa suscrita por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, fue aprobada con 64 votos a favor, como resultado de un extenso proceso de consulta a diversos sectores y a la sociedad en general.

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El diputado Víctor Gabriel Varela López, integrante de las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Igualdad de Género, sostiene que la nueva ley integra propuestas de organizaciones civiles, colectivas feministas, personas cuidadoras y de quienes reciben cuidados, recabadas en audiencias públicas del Congreso capitalino.

“Hay que reducir el peso del trabajo que ha descansado en las mujeres; hay que redistribuir. Como hombres, hay que asumir esta responsabilidad, quitar el rol de género del trabajo de los cuidados. Nada tiene que ver la orientación sexual, el género, con una actividad concreta como son los cuidados”, señala Varela.

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Al fundamentar el dictamen, el legislador precisa que se deriva de la propuesta de Brugada, además de ocho iniciativas presentadas por legisladoras y legisladores de distintas fuerzas políticas con representación en el Congreso.

La diputada Cecilia Vadillo Obregón afirma que la consulta requirió un esfuerzo técnico y físico “muy grande” y que la ley reconoce a mujeres que renuncian a proyectos personales por dedicarse al cuidado. “Porque los cuidados sostienen la vida. Los cuidados son herencia ancestral de nuestras madres y nuestras abuelas; los cuidados son cultura y son tejido social”, señala la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.

Vadillo agrega que el Sistema de Cuidados significa “esperanza, oportunidades, tiempo libre, descanso” y poner en el centro a quienes han sido históricamente invisibilizadas, en su mayoría mujeres. También sostiene que “hoy el 30 por ciento de la economía de la ciudad la sostienen las personas cuidadoras” y que “en un 90 por ciento no reciben ningún pago”.

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa afirmó que “hoy es un día histórico” para la Ciudad de México por la expedición de la ley y subraya que no se trata de un trámite administrativo o legislativo.

“Es un acto de justicia social, de igualdad, de reconocimiento para millones de personas que durante décadas han sostenido la vida cotidiana desde el trabajo invisible del cuidado”, puntualiza la coordinadora de la bancada de Morena.

Colectivas celebran aprobación pero piden que no quede en papel

El colectivo Finanzas Enfocadas en Mujeres (FIEM) celebró la aprobación de la iniciativa; sin embargo, afirmó que “todavía hay cosas pendientes”.

En una publicación en Instagram, señaló que la Ley del Sistema Público de Cuidados reconoce el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado, además de sentar bases para crear un sistema público de cuidados en la ciudad.

Sin embargom, FIEM sostiene que el reto inmediato es la “implementación real”: presupuesto, infraestructura, centros de cuidado, coordinación institucional y “reglas claras para que el sistema funcione y no quede solo en el papel".

También apunta que deben emitirse lineamientos y mecanismos de evaluación, señalando que el siguiente paso será la publicación oficial y el arranque gradual del Sistema Público de Cuidados en la Ciudad de México, con programas, servicios y profesionalización de personas cuidadoras, y advierte que el desafío político será sostener el financiamiento para convertir el cuidado en una política pública permanente.

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