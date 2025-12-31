México

Cómo preparar carne apache, un platillo proteico con mucho sabor

Ingredientes que contienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que benefician el sistema digestivo y inmunológico

Ceviche de carne o "carne apache", un platillo con proteína y mucho sabor

La carne apache es una preparación que combina ingredientes frescos y un sabor intenso, ideal para quienes buscan un platillo nutritivo y fácil de preparar en casa.

Esta comida se distingue por su textura suave y la combinación de cítricos con especias, que le dan un toque único y refrescante.

El ingrediente principal es la carne de res, que se marina en jugo de limón y sal. Este proceso permite que la carne absorba los sabores y se suavice, logrando una consistencia perfecta para mezclar con vegetales frescos como jitomate, cebolla morada y chiles serranos. El toque final lo aporta el cilantro, que potencia el aroma del platillo.

Receta de carne apache

La carne apache es una opción diferente y variada

Ingredientes

  • 500 g de diezmillo o aguayón de res
  • el jugo de 6 limones
  • 2 cucharadas de sal + al gusto
  • 1/2 cebolla morada, picada finamente
  • 2 jitomates, picados
  • 2 chiles serrano, picados
  • 1/2 taza de cilantro, finamente picado
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • totopos de maíz, al gusto

Preparación

  • Coloca la carne de res en un procesador, muélela y colócala en un recipiente junto con el jugo de limón, la sal y refrigérala durante 1 hora
  • Retira la carne del refrigerador, añádele la cebolla, los jitomates, el chile serrano, el cilantro, el aceite de oliva y el orégano seco y mezcla
  • Añade sal al gusto, refrigera durante 15 a 30 minutos y sirve con totopos de maíz

¿Para qué sirve el cilantro?

El cilantro es un ingrediente que aporta versatilidad, sabor y color a los platillos

El cilantro es una planta muy utilizada en la gastronomía mexicana, sus hojas frescas aportan un aroma característico y un sabor que combina perfectamente con carnes, salsas, ensaladas y guarniciones.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, “el cilantro contiene vitaminas C y K, y en menor cantidad vitaminas A, B1 y B2. También contiene minerales como hierro, calcio, fósforo y magnesio”.

Además está compuesto de antioxidantes que contribuyen a la salud digestiva y pueden ayudar a reducir la inflamación en el organismo. Su inclusión en los platillos no solo mejora el sabor, sino que también aporta valor nutricional a las preparaciones.

En la carne apache, el cilantro juega un papel clave al equilibrar la acidez del limón y el picor del chile, generando un contraste de sabores fresco y agradable.

¿Cuáles son las propiedades del limón?

El limón es es elemento que con su acidez y sabor contraste de manera perfecta con diversos ingredientes dentro de las recetas

Es un ingrediente fundamental en la cocina por su sabor ácido y refrescante, que realza el gusto de carnes, mariscos, ensaladas y bebidas. Su jugo aporta frescura inmediata a cualquier preparación, convirtiéndose en un aliado en recetas como la carne azteca.

“El limón contiene, vitaminas C y B; proporciona calcio, fósforo y hierro, además de considerarse refrescante y con propiedades antisépticas, por mencionar algunas”, según en un artículo publicado por la Procuraduría Federal del Consumidor.

Incorporar limón en las comidas no solo potencia el sabor, sino que también convierte los platillos en opciones más saludables. En la carne apache, su acidez ayuda a suavizar la carne y resaltar los demás ingredientes.

