Aseguran chalecos con las siglas del CJNG y destruyen 15 campamentos delictivos en Zacatecas tras ataque

Uno de los campamentos destruidos (Guardia Nacional)

Elementos de seguridad realizaron el aseguramiento y destrucción de diversos campamentos usados por integrantes de un grupo criminal en Zacatecas, además de que fueron incautadas armas de fuego. Los hechos sucedieron en el municipio de Villanueva, sitio dende los efectivos fueron víctimas de un ataque.

Cabe destacar que parte del material asegurado contaba con las letras CJNG, el cual es usado comúnmente por el Cártel Jalisco Nueva Generación, según puede verse en el material publicado por las autoridades el 4 de enero.

La Secretaría de Seguridad del estado detalló que elementos del Ejército en conjunto de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) en conjunto con la Guardia Nacional acudieron a la comunidad Junta de los Ríos.

Agentes de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo en la zona como consecuencia de una agresión en su contra, del cual no hubo personas (ni civiles ni elementos de seguridad) heridas.

campamento destruido en Zacatecas (Guardia Nacional)

Una docena de puntos de observación

En cambio, en el sitio fueron localizados 12 puntos de observación que eran usados por un grupo delictivo y que estaban escondidos con camuflaje, piedras y ramas.

Como consecuencia del operativo, también fueron asegurados:

20 cargadores de diferentes calibres

490 cartuchos útiles

26 granadas

Dos chalecos balísticos color arena con camuflaje

Una imagen compartida por la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad deja ver que las letras de lo chalecos son CJNG.

Los chalecos tenían las letras CJNG (X/@voceria_spz)

Fueron 15 campamentos destruidos, asegura la Guardia Nacional

Por su parte, la Guardia Nacional también informó sobre las actividades en Zacatecas. Dicha institución informó la ubicación y destrucción de 15 campamentos usados por un grupo criminal.

El reporte de la institución añade que los elementos de seguridad realizaban trabajos de patrullaje en la localidad de La Encarnación, lugar donde ocurrió el ataque del cual los agresores huyeron.

Además de lo informado por las autoridades estatales, la Guardia Nacional, señala que fueron asegurados 17 artefactos explosivos improvisados, nueve granadas y cuatro placas balísticas.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran algunos de los campamentos hallados, así como el material bélico.

Material asegurado (X/@voceria_spz)

Sujetos armados trataron de usar escuela como campamento en Zacatecas

Apenas el pasado 23 de diciembre fue informado que un grupo de sujetos armados mantuvieron un enfrentamiento con agentes de la Policía Estatal Preventiva tras querer utilizar las instalaciones de una escuela como campamento.

El resultado de lo anterior fue que dos uniformados quedaron heridos durante la percusión de los atacantes, estos últimos huyeron de la comunidad de Tierra Blanca, en el municipio de Loreto, hacia Aguascalientes.

Tras el ataque los agentes heridos recibieron atención médica especializada y fueron reportados como estables y fuera de peligro, según detalló la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en sus canales oficiales.