Localizan el cadáver calcinado de un niño dentro de una maleta en Tecate, Baja California

Científicos forenses investigan y recolectan evidencia en un campo, usando herramientas especializadas para resolver casos criminales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo del cuerpo calcinado de un niño dentro de una maleta en Tecate abrió una investigación de la FGE para identificar a la víctima y ubicar a los responsables, en un caso detectado este miércoles 3 de junio en una zona rural donde no había fichas de búsqueda activas del menor.

El reporte de emergencia quedó registrado a las 12:58 horas del miércoles 3 de junio, de acuerdo con información del C5. La localización ocurrió en un camino vecinal de la Sección Cafetalera, en la delegación Nueva Colonia Hindú, también referida como zona agrícola de la colonia Cerro Azul.

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La víctima tendría entre cinco y seis años, según la información preliminar de las autoridades. En una versión posterior, la fiscalía estatal confirmó que se trata de un menor de cinco años, aunque hasta la tarde del miércoles no había informado su identidad ni su género.

Policías municipales acudieron al sitio tras un reporte ciudadano por un incendio. En el lugar localizaron la maleta y después confirmaron que en su interior había restos humanos calcinados.

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Una persona carga un bolso de viaje negro en el maletero de un coche, preparándose para una escapada o regreso a casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo fue localizado en un camino vecinal de la zona cafetalera

La escena quedó bajo resguardo para preservar indicios y permitir el trabajo de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Tampoco se informó sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

Los primeros reportes que circularon sobre el hallazgo señalaron una edad distinta para la víctima: en un inicio se habló de un menor de entre dos y tres años. Después, la autoridad ajustó esa estimación y la ubicó en el rango de cinco a seis años, antes de precisar que tendría cinco.

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Otra línea preliminar indica que el menor habría estado maniatado, pero ese dato no fue corroborado por la fiscalía. La autoridad tampoco confirmó la versión de que el cuerpo hubiera sido trasladado hasta el sitio dentro de la maleta antes de ser incendiado.

En el lugar, los investigadores encontraron un cuerpo con quemaduras graves y parcialmente consumido por el fuego. También se reportó la presencia de restos de tela y herrería que presuntamente formarían parte del equipaje donde estaba oculto.

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Imagen ilustrativa Infobae

La investigación también considera la marca de arrastre visible sobre el suelo, correspondiente a un objeto cuadrado que habría sido movido por varios metros antes de que le prendieran fuego. Esa observación forma parte de los indicios revisados por los peritos en la escena.

La falta de cámaras complica la identificación de responsables

La zona donde apareció el cuerpo carece de cámaras de vigilancia, una condición que complica la identificación de quienes abandonaron e incendiaron la maleta. El sitio se ubica en un tramo rural y despoblado de Nueva Colonia Hindú, a espaldas de la fábrica Probatec, según los reportes disponibles.

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La intervención de las autoridades ocurrió porque la presencia de humo alertó a vecinos cercanos sobre un conato de incendio. Ese aviso derivó en la movilización de policías municipales hacia el camino vecinal donde estaba el cuerpo.

Hasta ese momento, las autoridades no contaban con reportes de búsqueda de un menor con esas características en la zona. Ante esa ausencia, los investigadores comenzaron a revisar denuncias por violencia familiar y reportes de menores desaparecidos tanto en el área como en delegaciones aledañas.

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Esa revisión forma parte de las hipótesis abiertas por la investigación. Entre ellas, los agentes no descartan que el crimen pudiera estar vinculado con violencia dentro del entorno familiar o doméstico.

El caso quedó en manos de la FGE de Baja California, que concentra los trabajos periciales y ministeriales para establecer la identidad del menor, determinar cómo ocurrió el homicidio y reconstruir el trayecto de la maleta hasta el sitio del hallazgo.

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La información oficial disponible hasta ahora ubica el descubrimiento alrededor de las 12:50 horas y el registro del reporte en 12:58 horas del miércoles 3 de junio de 2026. La diferencia entre ambos horarios forma parte de los datos difundidos en los reportes iniciales del caso.

Hay otros casos similares donde se han encontradoa a menores de edad en condiciones similares. En septiembre de 2020 el cuerpo de una niña de entre 10 y 14 años fue hallado en una hielera. La Fiscalía ha difundido el retrato de una menor que murió de neumonía y tenía parálisis cerebral infantil.

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En agosto de 2016 el cuerpo de una niña de dos años fue descubierto al interior de una bolsa de equipaje que pretendía cruzar de Estados Unidos hacia México peatonal de San Ysidro, que conecta la ciudad mexicana de Tijuana y San Diego (California) y cuando fueron interrogados por agentes de la aduana mexicana la mujer huyó del lugar, abandonando al hombre que llevaba consigo una bolsa de equipaje.

Cuerpo niña Neza (Foto: Twitter@fernand17704066)

Otro caso que consternó al país fue con “Estrellita” (también conocida como la “Beba de Aragón”) ocurrió el 28 de junio de 2020, quien fue hallada muerta en una mochila (maleta) tenía dos meses de vida con golpes cotidianos y rastros de abuso sexual. Su madre y padre fueron vinculados posteriormente.

Estos casos se suman a la decena de bebés y niños asesinados y tirados en la las calles y terrenos baldíos en México en los últimos años, lo que demuestra la grave situación de vulnerabilidad de los infantes en el país.

El cuerpo calcinado de un menor de aproximadamente cinco años fue encontrado dentro de una maleta en un camino vecinal de la zona cafetalera de Tecate.

El reporte de emergencia por incendio se registró a las 12:58 horas del miércoles 3 de junio y derivó en la intervención de policías municipales y peritos de la fiscalía estatal.

La FGE no ha confirmado la identidad ni el género de la víctima, no reportó detenciones y revisa denuncias de violencia familiar y desaparición de menores en la región.