México

“Les van a seguir lloviendo bombazos”, presuntos miembros del CJNG se adjudican ataque con explosivos a policías en Zacatecas

Las autoridades aseguraron que podría tratarse de una represalia tras la neutralización de 7 civiles armados en un enfrentamiento

Guardar
El Grupo X ha aparecido
El Grupo X ha aparecido en diferentes acciones ligadas al CJNG (Foto: Cuartoscuro)

Un grupo de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazó a policías estatales de Zacatecas con realizar “bombazos” al acusarlos de apoyar a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

A través de un video, presuntos integrantes de esta organización criminal alertaron a los elementos de seguridad de la entidad, encabezada por David Monreal Ávila, de la realización de nuevos ataques con explosivos.

Esto ocurrió a la par de que se registró una agresión a elementos de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de Luis Moya el pasado viernes 19 de diciembre, quienes atendían un reporte en los alrededores del panteón municipal.

El material fue compartido por el periodista José Luis Morales, en el que los presuntos sicarios también amenazan con “limpiar la zona” y advirtieron toque de queda para los habitantes de los municipios de Luis Moya, San Pedro, Tierra Blanca, Maravillas, Ojocaliente y zonas aledañas.

“A partir de las 9 de la noche no quiero ver gente por la calle, ya que se estará limpiando la zona y no queremos afectar a gente civil. Resguárdense en su casa, no queremos que gente civil salga lastimada”, dijo el portavoz del grupo.

Foto: Captura de pantalla /
Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

En el video también acusaron al gobierno Zacatecano de presuntamente proteger a la facción liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

Además, amenazaron con realizar nuevos ataques contra elementos estatales y que los únicos que podrán circulan de manera normal y sin agresiones son los elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN).

Así fue el ataque contra policías estatales en Zacatecas

Un grupo de policías estatales de Zacatecas fue atacado con explosivos en el municipio de Luis Moya la tarde del 19 de diciembre, mientras respondían a un reporte en las inmediaciones del panteón municipal.

El ataque, que fue captado en un video compartido en redes sociales, no dejó agentes heridos, aunque una de las unidades oficiales resultó con daños materiales.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad indicó que existen indicios preliminares para considerar que esta agresión constituye una represalia por la reciente neutralización de siete civiles armados durante un enfrentamiento ocurrido el 17 de diciembre en Villa García, específicamente en la comunidad de Los Campos, cerca de los límites con Jalisco.

Foto: Captura de pantalla /
Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

En ese incidente, agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) repelieron un ataque armado y uno de los elementos resultó, según reportes, lesionado y trasladado en un helicóptero Bell 407 de la Secretaría de Seguridad Pública a un hospital.

El video del atentado muestra dos vehículos oficiales desplazándose por un camino de terracería mientras se escucha a dos hombres planificar la detonación del artefacto.

La grabación registra el instante en que los vehículos detienen su marcha cerca de una zona arbolada y se observa la explosión.

Los sujetos atacaron a balazos
Los sujetos atacaron a balazos a los uniformados cuando se encontraban en la comunidad de Los Campos. Foto: SSP Zacatecas

Autoridades estatales señalaron que la reciente agresión con explosivos podría formar parte de una estrategia para “obstaculizar las acciones operativas de las Fuerzas de Seguridad en la zona”.

Christian Paul Camacho, fiscal estatal, informó que el primer reporte que recibió sobre la situación se originó por el avistamiento de civiles armados en la frontera entre Aguascalientes y Zacatecas, lo que motivó el despliegue del operativo policial.

Temas Relacionados

CJNGZacatecasAtaque policíasExplosivoNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Lilly Téllez envía mensaje de Navidad y critica a Morena por tener a México sumido en la violencia

A pesar de reportes de reducciones en homicidios, la senadora destacó que la inseguridad persiste de manera desigual en el país

Lilly Téllez envía mensaje de

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy 24 de diciembre

El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los ganadores del sorteo 4152 dados a conocer por la Lotería Nacional

Melate, Revancha y Revanchita resultados

Esta es la lista de nombres para bebés que fueron más usados en México del 2025

La tendencia de nombres cortos y de fácil pronunciación dominó los registros civiles en México durante 2025, según el INEGI

Esta es la lista de

Ángela Aguilar comparte fotografías de su celebración de Navidad junto a Christian Nodal

Las imágenes difundidas por la artista revelaron un festejo íntimo marcado por el apego a las raíces y el ambiente familiar

Ángela Aguilar comparte fotografías de

Bad Bunny en CDMX: desde una peregrinación hasta el Museo de Antropología

El puertorriqueño también lanzó un mensaje para sus fans mexicanos tras llenar ocho veces el Estadio GNP

Bad Bunny en CDMX: desde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Catean domicilios relacionados con Ryan

Catean domicilios relacionados con Ryan Wedding en CDMX y Edomex, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Vehículos blindados “Ocelotl” de la Defensa cuidarán la Nochebuena en Aguascalientes

Violencia no cesa en Sinaloa: reportan balaceras y explosión en Escuinapa en vísperas de Nochebuena

Capturan al presunto responsable del asesinato del director del DIF de El Salto, Jalisco

Dan prisión preventiva a sujetos que llevaban 37 millones de pesos en camioneta blindada sobre Naucalpan, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar comparte fotografías de

Ángela Aguilar comparte fotografías de su celebración de Navidad junto a Christian Nodal

Bad Bunny en CDMX: desde una peregrinación hasta el Museo de Antropología

Maribel Guardia comparte cómo celebra la Navidad desde el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa

Exatlón México: por qué Paulette Gallardo tuvo que ir al hospital de emergencia

MasterChef Celebrity México estaría alistando un formato 24/7 para la edición de 2026

DEPORTES

Los fichajes más decepcionantes de

Los fichajes más decepcionantes de la Liga MX en 2025

El once ideal del Apertura 2025

Julio César Chávez confiesa que regañó a su hijo Junior por sus adicciones y posterior arresto en Estados Unidos

Así reaccionó Emilio Azcárraga a la “venta” del 49% de club América a General Atlantic

Sebastián Córdova llegaría a Toluca para el Clausura 2026 por esta razón