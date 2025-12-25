“Les van a seguir lloviendo bombazos”, presuntos miembros del CJNG se adjudican ataque con explosivos a policías en Zacatecas

El Grupo X ha aparecido en diferentes acciones ligadas al CJNG (Foto: Cuartoscuro)

Un grupo de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazó a policías estatales de Zacatecas con realizar “bombazos” al acusarlos de apoyar a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

A través de un video, presuntos integrantes de esta organización criminal alertaron a los elementos de seguridad de la entidad, encabezada por David Monreal Ávila, de la realización de nuevos ataques con explosivos.

Esto ocurrió a la par de que se registró una agresión a elementos de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de Luis Moya el pasado viernes 19 de diciembre, quienes atendían un reporte en los alrededores del panteón municipal.

El material fue compartido por el periodista José Luis Morales, en el que los presuntos sicarios también amenazan con “limpiar la zona” y advirtieron toque de queda para los habitantes de los municipios de Luis Moya, San Pedro, Tierra Blanca, Maravillas, Ojocaliente y zonas aledañas.

“A partir de las 9 de la noche no quiero ver gente por la calle, ya que se estará limpiando la zona y no queremos afectar a gente civil. Resguárdense en su casa, no queremos que gente civil salga lastimada”, dijo el portavoz del grupo.

Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

En el video también acusaron al gobierno Zacatecano de presuntamente proteger a la facción liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

Además, amenazaron con realizar nuevos ataques contra elementos estatales y que los únicos que podrán circulan de manera normal y sin agresiones son los elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN).

Así fue el ataque contra policías estatales en Zacatecas

Un grupo de policías estatales de Zacatecas fue atacado con explosivos en el municipio de Luis Moya la tarde del 19 de diciembre, mientras respondían a un reporte en las inmediaciones del panteón municipal.

El ataque, que fue captado en un video compartido en redes sociales, no dejó agentes heridos, aunque una de las unidades oficiales resultó con daños materiales.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad indicó que existen indicios preliminares para considerar que esta agresión constituye una represalia por la reciente neutralización de siete civiles armados durante un enfrentamiento ocurrido el 17 de diciembre en Villa García, específicamente en la comunidad de Los Campos, cerca de los límites con Jalisco.

Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

En ese incidente, agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) repelieron un ataque armado y uno de los elementos resultó, según reportes, lesionado y trasladado en un helicóptero Bell 407 de la Secretaría de Seguridad Pública a un hospital.

El video del atentado muestra dos vehículos oficiales desplazándose por un camino de terracería mientras se escucha a dos hombres planificar la detonación del artefacto.

La grabación registra el instante en que los vehículos detienen su marcha cerca de una zona arbolada y se observa la explosión.

Los sujetos atacaron a balazos a los uniformados cuando se encontraban en la comunidad de Los Campos. Foto: SSP Zacatecas

Autoridades estatales señalaron que la reciente agresión con explosivos podría formar parte de una estrategia para “obstaculizar las acciones operativas de las Fuerzas de Seguridad en la zona”.

Christian Paul Camacho, fiscal estatal, informó que el primer reporte que recibió sobre la situación se originó por el avistamiento de civiles armados en la frontera entre Aguascalientes y Zacatecas, lo que motivó el despliegue del operativo policial.