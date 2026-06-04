Beca Rita Cetina 2026: quiénes serán los últimos beneficiarios en recibir el pago de junio y cuánto dinero obtendrán

El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre mayo-junio comenzó a distribuirse el lunes pasado para todos los beneficiarios de continuidad.

El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre mayo-junio comenzó a distribuirse el lunes pasado para todos los beneficiarios de continuidad.

Como es costumbre, los recursos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar y ordenadamente según la primera letra de la CURP de cada participante.

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El objetivo del programa es contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

¿Quiénes serán los últimos en recibir el pago de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con el calendario oficial, los últimos beneficiarios en recibir el pago de la Beca Rita Cetina serán aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras T, U, V, W, X, Y, Z. Estos alumnos podrán cobrar su dinero hasta el viernes 12 de junio.

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Calendario oficial de pagos

Lunes 1 de junio: A, B

Martes 2 de junio: C

Miércoles 3 de junio: D, E, F

Jueves 4 de junio: G

Viernes 5 de junio: H, I, J, K, L

Lunes 8 de junio: M

Martes 9 de junio: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 10 de junio: R

Jueves 11 de junio: S

Viernes 12 de junio: T, U, V, W, X, Y, Z

El beneficio de 1,900 pesos se mantiene vigente para quienes cumplen con los criterios de continuidad, es decir, quienes ya formaban parte del programa y han actualizado sus datos oportunamente. Además, cabe recordar que cada padre de familia obtiene 700 pesos adicionales por cada alumno extra que tengan inscritos.

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¿Cómo saber si ya me llegó el depósito?

Para saber si el saldo ya está disponible en la cuenta se puede consultar cualquiera de los cajeros automáticos del Banco Bienestar. Otra opción corresponde a la app del Banco Bienestar, que permite consultar el saldo de la cuenta asociada.

También se encuentra habilitado el Buscador de Estatus en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, donde se debe ingresar la CURP. Por último, la línea 800 900 2000 brinda información sobre el pago al ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.

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Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

Nuevos beneficiarios recibirán su dinero hasta agosto

Por otra parte, los beneficiarios de primaria que se registraron durante la convocatoria pasada continúan recibiendo la tarjeta del Bienestar donde podrán cobrar el depósito de 2,500, sin embargo, el pago les llegará hasta agosto, antes de que inicie el ciclo escolar.

Para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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