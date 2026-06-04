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Qué es el proceso de Revisión Salarial 2026 del STPRM y cuáles son las peticiones para este año que son tendencia

Tras el arranque, el proceso ha cobrado gran relevancia en buscadores y redes sociales

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Qué es el proceso de Revisión Salarial 2026 del STPRM y cuáles son las peticiones a Pemex este año (rs)
Qué es el proceso de Revisión Salarial 2026 del STPRM y cuáles son las peticiones a Pemex este año (rs)

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana avanza este junio en el proceso de revisión salarial 2026-2027, una etapa clave para definir condiciones laborales y salariales de quienes integran la plantilla de Petróleos Mexicanos.

Más de 3,500 trabajadoras y trabajadores participaron en las primeras asambleas en la Ciudad de México, marcando el inicio de jornadas que se extenderán hasta el 27 de junio en las 36 secciones sindicales del país.

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STPRM: Revisión Salarial moviliza a sus 36 secciones en todo el país

Las primeras asambleas generales extraordinarias se celebraron en las secciones 34, 43 y 45 del sindicato, con sede en la capital del país. En la Sección 34, la cita se realizó en el Salón Carlos Castillo Delgado, donde la base trabajadora acudió para debatir y aprobar el pliego de peticiones que será presentado ante la administración de Pemex.

De acuerdo con el calendario sindical, entre el 1 y el 27 de junio, las 36 secciones que conforman el STPRM sesionarán para afinar y aprobar las demandas que integrarán la propuesta final. Este proceso busca fortalecer la representación de cada sección y dotar de legitimidad a los acuerdos que la dirigencia llevará a la mesa de negociación.

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Puntos clave del pliego de peticiones 2026

Las principales solicitudes que se discuten y se llevarán ante Pemex incluyen:

  • Mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones petroleras, con el objetivo de reducir riesgos laborales.
  • Atender el deterioro registrado en los servicios de salud para las y los trabajadores sindicalizados y sus familias.
  • Garantizar incrementos salariales acordes con el contexto económico y la inflación prevista para 2026-2027.
  • Fortalecer los apoyos para capacitación y desarrollo profesional dentro de la empresa.
  • Exigir el cumplimiento puntual de los acuerdos previos relacionados con prestaciones laborales y derechos adquiridos.

La postura del STPRM y el mensaje de la dirigencia

Durante la jornada inaugural, Ricardo Aldana Prieto, líder nacional del sindicato, dirigió un mensaje a las y los trabajadores, en el que subrayó la relevancia estratégica de la revisión salarial. Aldana Prieto sostuvo que la organización mantiene disposición para colaborar con Pemex, pero advirtió que esa voluntad no implica tolerancia ante posibles incumplimientos o abusos por parte de la empresa.

El dirigente destacó que esta revisión representa una oportunidad concreta para atender rezagos y problemáticas que afectan el bienestar de la plantilla. Enfatizó la necesidad de buscar soluciones reales y verificables a las demandas que se presentarán en la negociación salarial.

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Participación y unidad sindical

La alta participación en las primeras asambleas refleja el compromiso de la base con el futuro del sindicato y la defensa de los derechos laborales. De acuerdo con la dirigencia, la fortaleza del STPRM radica en la unidad, organización y participación activa de su membresía en cada etapa del proceso.

El arranque del proceso de aprobación del pliego petitorio representa una de las fases más relevantes de la agenda laboral para este año. Con la revisión salarial 2026, el sindicato busca construir una propuesta representativa de las necesidades de quienes integran la operación de Pemex y contribuir al fortalecimiento del capital humano que sostiene a la industria petrolera nacional.

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