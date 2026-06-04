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Revelan las razones por las cuales André Jardine salió del club América

El estratega brasileño tuvo una etapa exitosa que dejó un tricampeonato de liga y 6 títulos en total

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Paulo Victor dejó de ser el auxiliar de Jardine en el club América (REUTERS/Raquel Cunha)
El Club América hizo oficial la salida de André Jardine el día de ayer a través de un comunicado en sus redes sociales después de una etapa exitosa que dejó un tricampeonato de liga y 6 títulos en total (REUTERS/Raquel Cunha)

El Club América hizo oficial la salida de André Jardine el día de ayer a través de un comunicado en sus redes sociales después de una etapa exitosa que dejó un tricampeonato de liga y 6 títulos en total.

La partida del estratega brasileño se da luego de que el equipo azulcrema fuera eliminado en los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante Pumas, además, de la eliminación del torneo de Concacaf ante el Nashville de la MLS.

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El técnico braisleño hizo tricampeón a las Águilas en torneos cortos
El técnico braisleño hizo tricampeón a las Águilas en torneos cortos (André Jardine celebra el título con América )

¿Por qué se fue André Jardine del América?

Hasta ahora, ni Jardine ni América han comunicado las razones de la salida. No obstante, circularon diversas versiones, entre ellas la de Andrés Vaca, quien aseguró que el técnico brasileño decidió no continuar porque la directiva rechazó las bajas y altas de jugadores que él solicitaba.

“Confirmado: Jardine tuvo una junta donde pidió altas y bajas del equipo. Le fueron denegadas ambas, sobre todo las bajas: le dijeron que las bajas eran más difíciles que cualquier otra cosa. Al no existir ese apoyo, André salió. Jardine quiere volver al Club América y sabía que la única forma de volver era salir en este momento, antes de que se rompiera todo. Almada es nuevo entrenador del Club América”, escribió el narrador de TUDN.

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La incertidumbre generada por la salida de Jardine se centra ahora en el futuro banquillo azulcrema. De acuerdo con diversas fuentes, Guillermo Almada emerge como el principal candidato para asumir la dirección técnica. El uruguayo, quien recientemente concluyó su vínculo laboral con el Real Oviedo de España, se encuentra disponible y con experiencia en el fútbol mexicano, lo que refuerza su perfil para el puesto.

En los próximos días se espera que la dirigencia de América defina el nombre del nuevo entrenador. Mientras tanto, la afición permanece a la expectativa sobre el rumbo que tomará el equipo tras el cierre de uno de los ciclos más laureados de su historia reciente.

El exitoso paso de Jardine el Las Águilas

La etapa de André Jardine con América finaliza tras tres años en los que el club conquistó seis títulos nacionales. El técnico brasileño desempeñó un papel central en la obtención del tricampeonato, una hazaña inédita en la era de torneos cortos.

Jardine arribó en 2023 y logró consolidarse de inmediato, consiguiendo títulos en tres campeonatos consecutivos. Bajo su dirección, el equipo también levantó el trofeo de Campeón de Campeones, la Supercopa de México y la Campeones Cup.

El entrenador de América, Andre Jardine, habla durante una rueda de prensa. Imagen de archivo. EFE/ Hilda Ríos
El entrenador de América, Andre Jardine, habla durante una rueda de prensa. Imagen de archivo. EFE/ Hilda Ríos

Su salida también podría estar relacionada con los resultados recientes y con el nuevo proyecto impulsado por la directiva azulcrema. Así, el final de este ciclo reflejaría la exigencia de mantener al club en la cima y de perseguir nuevos desafíos tanto nacionales como internacionales.

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