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Pay de mazapán: el postre cremoso que conquista reuniones familiares y celebraciones

Una propuesta dulce y fácil de preparar que combina tradición, suavidad y un sabor inconfundible para sorprender en cualquier ocasión

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Tarta de queso, postre horneado, base de galleta triturada, rebanada cremosa, repostería casera, sabor dulce, merienda perfecta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El pay de mazapán se convirtió en una receta buscada por quienes quieren preparar un postre diferente sin complicarse en la cocina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pay de mazapán se ha convertido en una de las recetas más buscadas por quienes desean preparar un postre diferente sin complicarse en la cocina. Su sabor característico y su textura cremosa lo convierten en una opción ideal para compartir en familia o con amigos.

La combinación del tradicional mazapán con ingredientes lácteos crea una mezcla equilibrada que destaca por su dulzura y consistencia. Además, su presentación lo convierte en un atractivo protagonista de la mesa en celebraciones y reuniones especiales.

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Otro de sus puntos fuertes es la facilidad de preparación. Con pocos pasos y productos que suelen encontrarse fácilmente en casa o en cualquier supermercado, este postre puede elaborarse sin necesidad de experiencia previa en repostería.

Un clásico reinventado para los amantes de lo dulce

Tarta de queso, postre horneado, base de galleta triturada, rebanada cremosa, repostería casera, sabor dulce, merienda perfecta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de pay de mazapán combina mazapán de cacahuate e ingredientes lácteos para lograr una mezcla equilibrada y cremosa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mazapán es uno de los dulces más populares y reconocidos por varias generaciones. Su incorporación en recetas de repostería ha permitido crear nuevas propuestas que conservan su esencia y potencian su sabor.

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En formato de pay, este ingrediente adquiere una textura diferente que resulta suave y agradable al paladar. Cada porción ofrece una combinación equilibrada entre cremosidad y el característico toque del cacahuate.

Gracias a estas cualidades, el postre ha ganado popularidad entre quienes buscan alternativas sencillas para consentir a sus invitados sin recurrir a preparaciones complejas.

Ingredientes y preparación para elaborar el pay de mazapán

Tarta de queso, postre horneado, base de galleta triturada, rebanada cremosa, repostería casera, sabor dulce, merienda perfecta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El pay de mazapán puede prepararse con pocos pasos y con ingredientes que suelen encontrarse en casa o en el supermercado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 base para pay de galleta o masa para pay
  • 10 mazapanes de cacahuate (aproximadamente 300 g)
  • 1 lata de leche condensada
  • 1 lata de leche evaporada
  • 190 g de queso crema
  • 3 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

  1. Precalienta el horno a 180 °C.
  2. Coloca en la licuadora los mazapanes, la leche condensada, la leche evaporada, el queso crema, los huevos y la vainilla.
  3. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Vierte la preparación sobre la base para pay.
  5. Hornea durante 40 a 50 minutos o hasta que el centro esté firme.
  6. Retira del horno y deja enfriar a temperatura ambiente.
  7. Refrigera al menos dos horas antes de servir.
  8. Decora con trozos de mazapán triturado al gusto.

Seguir cada paso permitirá obtener una consistencia firme y cremosa, ideal para disfrutar fría y resaltar todos los matices de sabor que aporta el mazapán.

El toque final que marca la diferencia

Tarta de queso, postre horneado, base de galleta triturada, rebanada cremosa, repostería casera, sabor dulce, merienda perfecta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El reposo en refrigeración mejora el corte del pay de mazapán y la decoración con mazapán triturado refuerza la presentación de la receta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez refrigerado, este pay alcanza una textura más estable que facilita el corte y mejora la experiencia al momento de servir. Además, el reposo permite que los sabores se integren de manera más uniforme.

Para darle una presentación más atractiva, puede añadirse una ligera capa de mazapán triturado sobre la superficie. Este detalle aporta contraste visual y refuerza el ingrediente principal de la receta.

Su sencillez, sabor y versatilidad convierten a este postre en una excelente alternativa para quienes desean sorprender con una preparación casera que combina tradición y creatividad en cada rebanada.

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