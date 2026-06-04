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¿Seguirá en el Tri? Javier Aguirre aclara el futuro de Rafa Márquez rumbo al Mundial 2030

Aguirre también respaldó la integración de la lista definitiva para el Mundial 2026, al considerar que el plantel cuenta con elementos capaces de cubrir distintas funciones dentro del campo

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(REUTERS/Henry Romero)
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A pocos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, habló sobre el futuro de Rafa Márquez dentro del combinado nacional y aseguró que el exseleccionado nacional continúa firme en el proyecto que contempla su llegada al banquillo tras la conclusión de esta etapa mundialista.

Además, el estratega respaldó la conformación de la lista para el torneo y destacó la versatilidad de varios de sus futbolistas.

Rafa Márquez mantiene su camino rumbo al banquillo del Tri

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Las versiones que apuntaban a una posible salida de Rafa Márquez del cuerpo técnico fueron descartadas por Aguirre, quien afirmó que el exfutbolista sigue enfocado en su crecimiento como entrenador y en la continuidad del proyecto tricolor.

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De acuerdo con el actual técnico de México, Márquez ya analiza los desafíos que vendrán después de la Copa del Mundo, incluido el siguiente ciclo internacional.

“Está feliz con la Selección, está viendo qué sigue, Copa Oro, está más que preparado para continuar, hombro con hombro. La evolución de Rafa es a pasos agigantados, hoy lo ves y sabes que es el entrenador, yo me hago costalito, no le veo mayor problema al respecto”, señaló Aguirre.

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El entrenador nacional destacó que el papel de Rafa ha adquirido mayor peso dentro del proceso mundialista y consideró que su evolución en los banquillos ha sido constante durante los últimos años.

La versatilidad de los jugadores, una de las claves de la convocatoria

(Especial)
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Aguirre también respaldó la integración de la lista definitiva para el Mundial, al considerar que el plantel cuenta con elementos capaces de cubrir distintas funciones dentro del campo.

El seleccionador puso como ejemplo a Edson Álvarez, quien inició su carrera como defensa central, y a Israel Reyes, futbolista que puede desempeñarse en varias posiciones defensivas y en el mediocampo.

“Edson tiene una historia de defensa central, fue reclutado por América, era por quitar la carga a Montes. Hoy en día sólo el arquero es especialista. No vamos a meter a Memote de contención, pero lo ponemos adelante para sacar. Igual a Montes de 9 si se quema el rancho. Pongo jugadores que me den posibilidades. Reyes puede jugar de central, lateral, pivote. No es algo que nos inquiete o perturbe, estamos tranquilos”, explicó.

México disputará este jueves 4 de junio su último partido de preparación antes de la Copa del Mundo cuando enfrente a Serbia en el Estadio Nemesio Díez de Toluca.

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