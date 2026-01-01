La llegada de expandilleros de los Maras reforzó al CJNG en México

La llegada de expandilleros salvadoreños a México responde a la presión de las políticas de Nayib Bukele y endurece la crisis de violencia en el país. (Infobae México/ Jesús Avilés)

Existe la teoría de que el flujo de expandilleros salvadoreños hacia México fue causado por la presión de las políticas en El Salvador, impulsadas por Nayib Bukele, de acuerdo con especialistas de la Universidad de Guadalajara.

Sumado a esto, las restricciones migratorias de Estados Unidos, han hecho que antiguos miembros de las maras encontraran refugioen México, principalmente, en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La incorporación de estos individuos a las organizaciones criminales mexicanas añade experiencia en delitos complejos, como la extorsión y el préstamo “gota a gota”, lo que podría agudizar la violencia en el pais.

El CJNG reclutó sobrevivientes de las maras salvadoreñas, quienes aportan experiencia en delitos como la extorsión y los préstamos 'gota a gota'. (Reuters)

Presencia de Maras en México, consecuencias migratorias

La llegada de miembros de las maras salvadoreñas a México es un fenómeno con antecedentes largos, vinculados a dinámicas migratorias y expulsiones de Estados Unidos.

De acuerdo con información proporcionada por Juan Carlos Montero, politólogo y profesor universitario, se trata de “una vieja historia, producto de, sobre todo, las deportaciones de los Estados Unidos.”

Estas expulsiones han desplazado a los maras hacia la frontera norte de México, en ciudades como Ciudad Juárez, Tijuana e incluso la Ciudad de México, donde la Mara Dieciocho estableció una fuerte presencia.

Sin embargo, también la Mara Salvatrucha o MS-13 ha llegado a establecer alianzas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la situación actual de El Salvador, Francisco Jimenez Reynoso, abogado y profesor de la Universidad de Guadalajara, aseguró que ha propiciado una oleada reciente de migración forzada. “Peligrosos expandilleros de las maras salvadoreñas ahora luchan contra sus rivales por el territorio como miembros del cártel Jalisco Nueva Generación”, adviertió el analista.

Las deportaciones masivas desde EEUU facilitaron el establecimiento de la M18 en la frontera norte de México, especialmente en Ciudad Juárez, Tijuana y Ciudad de México. (AP/Salvador Meléndez, Archivo)

Los Maras dentro del CJNG

Para Reynoso, quienes logran eludir los controles migratorios en Centroamérica encuentran oportunidades en el crimen organizado mexicano: “Da sicarios, maras que vienen a hacer el frente con su expertise y violencia al cartel Jalisco.”

Estos expandilleros asumen funciones como sicarios y extorsionadores, recurriendo a prácticas como el “gota a gota”, un método de préstamos con intereses desproporcionados y cobros violentos, que se ha expandido en el país, “huyen de ser capturados en sus países de origen, suben al norte, pero ya no pueden pasar la frontera a Norteamérica”, expuso el especialista.

Montero, llamó la atención sobre la difusión de prácticas delictivas: “Criminales profesionales. Y al dispersarse por México y otros países, contribuyen también a dispersar estos procedimientos, porque son profesionistas. O sea, sé que no gusta mucho identificarlos como profesionistas, pero son especialistas en lo que saben hacer.”

Las políticas recientes de Nayib Bukele, caracterizadas por la narrativa de “cero tolerancia” y la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), han provocado un desplazamiento hacia México.

Claudia María Suárez, politóloga y académica, señaló que “el régimen de excepción vino como a sellar y a ponerle ese marco”, por lo que reconoce la presencia de expandilleros salvadoreños vinculados a grupos criminales mexicanos y destacó su impacto en la imagen internacional del país.

Las políticas de 'cero tolerancia' y la creación del Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador han intensificado el éxodo de expandilleros hacia México. (REUTERS/José Cabezas)

Los Maras y el bajo perfil en México

“Es preocupante porque, en términos de política internacional, no nos deja bien parados El Salvador, ¿verdad? Prácticamente están llegando… Somos vistos los salvadoreños, y hay que decirlo así, como una plaga, que está llegando a invadir diferentes países.”

Por otro lado, las políticas migratorias más estrictas de Estados Unidos han canalizado los flujos hacia México. Montero expresó que “han tenido políticas de deportación indiscriminada y han visto a México históricamente como un receptor de migrantes, de tal manera que prefieren mandarlos acá en vez de mandarlos a El Salvador o a Honduras", por lo que consideró que este mecanismo facilitó el asentamiento de criminales en México y dificultó la respuesta regional al fenómeno.

La presencia de expandilleros, con experiencia en organización violenta, amplía la capacidad operativa de los cárteles mexicanos. Según las voces expertas, estos individuos, al establecerse en México, propagan métodos de control y extorsión que contribuyen a la “profesionalización del crimen” en el país.

Además, la creciente dificultad para distinguir a los expandilleros de la masa migrante —por la eliminación de tatuajes y distintivos usados tradicionalmente para su identificación— aumentó el riesgo de su integración inadvertida en comunidades migrantes y estructuras criminales.

Especialistas advierten la necesidad de acuerdos regionales para enfrentar el impacto del traslado de expandilleros, que ya refuerzan la capacidad operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación y complican la seguridad en México. (SSC CDMX/Handout via REUTERS)

El fortalecimiento del CJNG

En medio de la expansión de estas redes, hay opiniones divididas sobre la respuesta política adecuada. Por un lado, el gobierno de Bukele busca endurecer la legislación salvadoreña para repatriar y encarcelar a los expandilleros:

“La gente, sí, la van a hacer regresar bajo los mecanismos que tengan que ser, ¿verdad? Y creo que eso va a sentar un precedente también para El Salvador…”, explica Suárez.

No obstante, Montero muestra escepticismo: sostiene que la presión desde El Salvador solo incentivará la evasión y el tránsito clandestino. Para él, los delincuentes harán “todo lo posible para no ser identificados y ser llevados de vuelta a la justicia de El Salvador”.

También hay quienes llaman la atención sobre la falta de acuerdos regionales: “Lo que hace Bukele sirve en su país para su país, pero trae afectaciones y consecuencias para otros lugares como México si no hay un acuerdo homologado en el continente americano, en mi opinión, para hacerle frente a esta problemática de la inseguridad y violencia…”, señala el otro especialista.

El cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más influyentes de México, fortalece sus filas aprovechando la experiencia de los expandilleros, lo que aumenta su capacidad para operar frente a la crisis del Cártel de Sinaloa.

Los especialistas advirtieron que la persecución intensificada contra las maras ha permitido la proliferación de criminales altamente especializados que logran camuflarse en los flujos migratorios y pasan inadvertidos en sus nuevas comunidades de destino, planteando nuevos retos en materia de seguridad.