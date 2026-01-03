Vendedor del Mercado de Sonora se vuelve viral al ofrecer limpias “para quitar lo pend...”

La grabación provocó debate entre humor, creencias y viralidad digital. (TikTok / @circulopoliticomx)

Un video grabado en el tradicional Mercado de Sonora, en la Ciudad de México, se ha convertido en uno de los contenidos más comentados de las últimas horas en redes sociales.

En las imágenes se observa a un joven que asegura ofrecer un peculiar “servicio espiritual” con el que promete “quitar lo pendejo” a quienes acudan con él, situación que ha generado sorpresa, burlas y debate entre los internautas.

El material audiovisual muestra al joven mientras conversa con una reportera, a quien le explica en qué consiste la supuesta limpia que realiza. De acuerdo con su testimonio, el procedimiento incluye distintos elementos rituales y, además, puede pagarse en parcialidades.

“Va con Rayamiento, con Mano de Orula y en pagos”, declaró ante la cámara, mientras promocionaba su servicio de manera directa.

El video generó miles de comentarios y volvió a poner al Mercado de Sonora en tendencia. (TikTok / @circulopoliticomx)

Durante la entrevista, el joven aseguró que su presencia en el mercado atrae diariamente a numerosas personas interesadas en someterse al ritual. Según explicó, algunos llegan por iniciativa propia, mientras que otros son llevados por familiares o conocidos, aunque afirmó que, una vez ahí, todos acceden a realizarse la limpia.

Dijo que hasta su ubicación llegan muchas personas, algunas por voluntad propia y otras porque las llevan. De cualquier modo, aseguró que todas se dejan realizar la limpia.

El entrevistado se mostró confiado en la popularidad que ha alcanzado su peculiar oferta, al grado de expresar sorpresa por la cantidad de personas que acuden a buscarlo dentro del mercado capitalino.

“Viene muchísima gente aquí a buscarme, ¿usted cree?”, comentó, frase que rápidamente se viralizó y fue replicada en distintos perfiles y páginas de entretenimiento.

Usuarios compartieron el clip como una curiosidad urbana que no tardó en viralizarse.

Lejos de moderar su discurso, el joven aprovechó el espacio para recomendar abiertamente su “tratamiento”, utilizando un lenguaje que no pasó desapercibido para los usuarios de redes sociales.

Recomendó el “tratamiento” a “todos los pendejos que anden ahí caminando por la ciudad“.

Incluso, dio detalles precisos sobre su ubicación para que más personas puedan acudir a buscarlo, mencionando referencias claras dentro de la zona.

“Mercado de Sonora, en la calle Del Canal, esquina Cuitláhuac. Como referencia, está ahí la torre de los bomberos, mire”.