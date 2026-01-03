México

Vendedor del Mercado de Sonora se vuelve viral al ofrecer limpias “para quitar lo pend...”

El video grabado en el emblemático mercado capitalino desató risas, críticas y miles de reacciones en redes sociales

Guardar
La grabación provocó debate entre
La grabación provocó debate entre humor, creencias y viralidad digital. (TikTok / @circulopoliticomx)

Un video grabado en el tradicional Mercado de Sonora, en la Ciudad de México, se ha convertido en uno de los contenidos más comentados de las últimas horas en redes sociales.

En las imágenes se observa a un joven que asegura ofrecer un peculiar “servicio espiritual” con el que promete “quitar lo pendejo” a quienes acudan con él, situación que ha generado sorpresa, burlas y debate entre los internautas.

El material audiovisual muestra al joven mientras conversa con una reportera, a quien le explica en qué consiste la supuesta limpia que realiza. De acuerdo con su testimonio, el procedimiento incluye distintos elementos rituales y, además, puede pagarse en parcialidades.

“Va con Rayamiento, con Mano de Orula y en pagos”, declaró ante la cámara, mientras promocionaba su servicio de manera directa.

El video generó miles de
El video generó miles de comentarios y volvió a poner al Mercado de Sonora en tendencia. (TikTok / @circulopoliticomx)

Durante la entrevista, el joven aseguró que su presencia en el mercado atrae diariamente a numerosas personas interesadas en someterse al ritual. Según explicó, algunos llegan por iniciativa propia, mientras que otros son llevados por familiares o conocidos, aunque afirmó que, una vez ahí, todos acceden a realizarse la limpia.

Dijo que hasta su ubicación llegan muchas personas, algunas por voluntad propia y otras porque las llevan. De cualquier modo, aseguró que todas se dejan realizar la limpia.

El entrevistado se mostró confiado en la popularidad que ha alcanzado su peculiar oferta, al grado de expresar sorpresa por la cantidad de personas que acuden a buscarlo dentro del mercado capitalino.

“Viene muchísima gente aquí a buscarme, ¿usted cree?”, comentó, frase que rápidamente se viralizó y fue replicada en distintos perfiles y páginas de entretenimiento.

Usuarios compartieron el clip como
Usuarios compartieron el clip como una curiosidad urbana que no tardó en viralizarse.

Lejos de moderar su discurso, el joven aprovechó el espacio para recomendar abiertamente su “tratamiento”, utilizando un lenguaje que no pasó desapercibido para los usuarios de redes sociales.

Recomendó el “tratamiento” a “todos los pendejos que anden ahí caminando por la ciudad“.

Incluso, dio detalles precisos sobre su ubicación para que más personas puedan acudir a buscarlo, mencionando referencias claras dentro de la zona.

“Mercado de Sonora, en la calle Del Canal, esquina Cuitláhuac. Como referencia, está ahí la torre de los bomberos, mire”.

Temas Relacionados

Mercado de Sonoraviralentrevistaredes socialesservicio espiritualmexico-viralesmexico-noticias

Más Noticias

Joven mexicana muestra cómo es cruzar la frontera de Estados Unidos caminando y gastar sólo 6 pesos

La grabación exhibe lo cotidiano que es este trayecto para miles de fronterizos

Joven mexicana muestra cómo es

Estos son los mejores y peores yogures naturales del mercado, según Profeco

Un estudio de Profeco analizó yogures naturales y reveló cuáles son los mejores, cuáles no se recomiendan y cuál incumple la norma mexicana

Estos son los mejores y

Así fue la última visita del dictador Nicolás Maduro a México

El dictador difundió un video conduciendo una camioneta en el Zócalo de la Ciudad de México antes de participar en la CELAC

Así fue la última visita

Cuántos premios puede ganar Frankenstein de Guillermo del Toro en los Critics Choice Awards

El respaldo de los premios de los sindicatos y la crítica pone a la película de Netflix como favorita en diversas categorías

Cuántos premios puede ganar Frankenstein

Miriam murió al tratar de defender a su hija, fueron atacadas y abusadas en Coyotepec: exigen Alerta de Violencia de Género

La exigencia de medidas urgentes de seguridad al gobierno municipal de la morenista Marisol Luna Cruz

Miriam murió al tratar de
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Cártel de los Soles:

El Cártel de los Soles: la organización criminal vinculada a Maduro y su relación con el Cártel de Sinaloa

Investigan a funcionarias que dispararon en Año nuevo en Chihuahua

El Cártel de Sinaloa avanza hacia el sur tras la caída de líderes criminales en Guatemala

Encuentran en bolsas el cuerpo de un hombre en Salamanca, Guanajuato

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Cuántos premios puede ganar Frankenstein

Cuántos premios puede ganar Frankenstein de Guillermo del Toro en los Critics Choice Awards

Ex participante de La Isla anuncia la muerte de su bebé recién nacido: “Estoy agradecida por cada momento que pasé con él”

Cuánto cuesta comer en el Bar de Diego Luna y en dónde está ubicado en CDMX

Marjorie de Sousa celebra captura de Maduro: “Venezuela libre”

Video de Ángela Aguilar dándole una cachetada a Christian Nodal desata controversia en redes: “Órale, cocazo”

DEPORTES

Ranking UFC 2026: siete peleadores

Ranking UFC 2026: siete peleadores mexicanos comienzan el año clasificados

Calavera Jr. I sobrevive a la jaula y desenmascara a Robin en ‘Sin Salida’ del CMLL

Exjugador de Mazatlán FC celebra la caída del dictador, Nicolás Maduro: “¡Venezuela, todo va a estar bien!”

Cuándo y dónde arranca la Fórmula 1 2026 con el regreso de Checo Pérez

Julián Araujo debuta con el Celtic… pero cae en el Clásico de Escocia