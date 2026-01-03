Sismo 2 de enero: shock, dolor de cabeza y mareo, entre los síntomas después del primer temblor de 2026

Tras el sismo de este 2 de enero de 2025, usuarios de redes sociales reportaron haber sentido dolores de cabeza o mareo. (Imagen: Jesús Aviles)

Tras el primer sismo en el segunde día del 2026, usuarios de distintas redes sociales aseguraron que durante y después del movimiento de 6.5 la mañana de este viernes, algunos sintieron mareos o dolor de cabeza, entre los síntomas más frecuentes, otros cuantos aseguraron que se sintieron bloqueados para poder actuar y ponerse a salvo, incluso percibieron señales de shock.

Experiencias previas en países como México y Colombia han demostrado que los temblores no solo dejan secuelas materiales, sino que también impactan la salud mental y el bienestar físico de quienes los viven.

El sismo del 2017 en Ciudad de México provocó la caída de edificaciones y la muerte de 370 personas, de las cuales 228 residían en la capital, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Posteriormente, múltiples habitantes reportaron cuadros de estrés postraumático, reflejando la gravedad de los efectos emocionales tras un evento de esta magnitud.

En el caso de Colombia, después del temblor de 6.1 ocurrido el 17 de agosto de 2023, se documentaron casos de personas que, días después del evento, experimentaban mareos, desorientación y la sensación persistente de que la tierra seguía moviéndose, de acuerdo con medios locales.

Síndrome de estrés postraumático tras un sismo

La UNAM explica que el síndrome de estrés postraumático puede permanecer hasta 20 años en quienes lo padecen, especialmente si no reciben tratamiento. El académico Benjamín Domínguez Trejo, de la Facultad de Psicología, señala que quienes sufren este trastorno suelen perder el interés en el trabajo y el contacto social, y en ocasiones recurren al consumo de alcohol o drogas para sobrellevar los síntomas.

“Quienes no se sienten así podría decirse que están desprotegidos porque su organismo no se está defendiendo”, comentó Domínguez Trejo en una publicación de la Gaceta UNAM. Entre las manifestaciones más habituales se encuentran el miedo intenso, los llamados flashbacks, revivir mentalmente escenas traumáticas, y una sensación de constante peligro.

Síndrome post temblor: síntomas y causas

El concepto de síndrome post temblor se popularizó tras el terremoto de Japón en 2011, cuando muchas personas describieron molestias como mareo, vértigo y náuseas que persistían tras el evento, como si el temblor continuara.

Según el sitio especializado Balance and Vestibular Rehab, estos síntomas incluyen una sensación de movimiento del suelo, movimientos involuntarios del cuerpo y dolor de cabeza.

El origen de estas sensaciones estaría vinculado con el sistema vestibular, situado en el oído interno, responsable del equilibrio y de informar al cerebro sobre la posición de la cabeza en el espacio.

Cuando el movimiento repetitivo provocado por un sismo afecta este sistema, se puede generar un desbalance en la información que recibe el cerebro, lo que provoca la aparición de síntomas como el mareo y la desorientación.

Recomendaciones para afrontar el malestar físico y emocional tras un sismo

Para mitigar el impacto del estrés postraumático, la UNAM sugiere priorizar el descanso, ya que dormir adecuadamente permite al organismo recuperarse. Si el sueño es reparador, los síntomas deberían desaparecer aproximadamente en tres meses.

También aconseja limitar la exposición a noticias sobre el sismo y buscar apoyo en redes sociales y familiares para incrementar el sentido de protección. En el caso de persistencia de síntomas físicos como mareo o náuseas, el sitio Balance and Vestibular Rehab recomienda mantener la calma, evitar permanecer mucho tiempo sentado, fijar la vista en un punto, y practicar respiración lenta y profunda.

Por su parte, información del Gobierno Federal de México señala que es normal experimentar corazón acelerado, falta de aire, sudoración en las manos, presión en el pecho, deseo de llorar, pensamientos negativos y confusión después de un sismo.

Frente a estas reacciones, se recomienda controlar la respiración inhalando, reteniendo y exhalando durante cinco segundos, repitiendo el ejercicio cuatro veces para aliviar la ansiedad. Si las emociones resultan abrumadoras y no mejoran con el tiempo, se aconseja buscar ayuda profesional.

Puntos más destacados sobre síntomas post-temblor

El síndrome de estrés postraumático puede durar hasta 20 años si no se trata adecuadamente.

Mareos, náuseas y sensación de movimiento son síntomas comunes del síndrome post temblor.

Dormir bien, limitar la exposición a noticias y mantener redes de apoyo son claves para la recuperación.

El control de la respiración y la consulta a especialistas son recomendados si los síntomas persisten.