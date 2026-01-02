Tras sismo de 6.5 AFAC reporta daños menores en el AICM y en aeropuerto internacional de Acapulco

La presidenta Claudia Sheinbaum estaba dando una conferencia de prensa cuando comenzó el terremoto en México

Tras el reciente sismo de magnitud 6.5 ocurrido en las primeras horas de este 2 de enero de 2026 en San Marcos, Guerrero, autoridades han implementado protocolos de seguridad en infraestructuras clave del país.

Entre los reportes más relevantes, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó la presencia de daños menores en los principales aeropuertos de la región, aunque sin impactos en la operación ni riesgos para los usuarios. Paralelamente, se han registrado incidentes lamentables en zonas residenciales, donde el movimiento telúrico provocó pérdidas humanas e incidentes vinculados a las evacuaciones de emergencia.

Daños menores en aeropuertos: operación sin afectaciones

La AFAC informó que, tras el sismo registrado a las 07:58 hora local, se activaron los protocolos de revisión y verificación en las instalaciones aeroportuarias. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), específicamente en la Terminal 2, se identificaron daños menores en acabados, como vidrios rotos y caída de plafones.

No obstante, la dependencia aseguró que estas afectaciones no comprometen la operación aeroportuaria ni pusieron en riesgo a los usuarios.

De igual forma, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco se presentaron daños menores en los acabados del edificio terminal comercial, consistentes en vidrios rotos, así como en la Torre de Control donde se reportó la caída de plafón, sin que estas circunstancias repercutieran en el funcionamiento de las instalaciones ni en la seguridad de trabajadores ni pasajeros.

Usuario de TikTok muestra el movimiento al interior de su casa tras sismo de 6.5 en México (TikTok: belmon.t)

La AFAC mantiene una coordinación estrecha con las autoridades aeroportuarias y otras instancias competentes, realizando un seguimiento constante y verificando las condiciones de seguridad operacional tras el evento sísmico.

Evacuaciones y accidentes: saldo mortal en la Ciudad de México

Mientras se ejecutaban los protocolos de seguridad, se registró un incidente fatal en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Un hombre de 67 años perdió la vida al intentar evacuar su domicilio tras activarse la Alerta Sísmica.

El suceso ocurrió en la calle Obrero Mundial, cerca del cruce con 5 de Febrero, en la colonia Álamos. Según relataron vecinos, el adulto mayor descendía por las escaleras del edificio cuando sufrió una caída de varios metros, resultando en su fallecimiento.

Servicios de emergencia acudieron al lugar para brindar asistencia, pero confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

Vecinos del conjunto habitacional detallaron que, en cumplimiento del protocolo de seguridad, decenas de personas comenzaron a evacuar de inmediato al escuchar la Alerta Sísmica, lo que generó una movilización considerable en la zona.

El sismo fue de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado la mañana de hoy viernes (X/@porktendencia)

Guerrero: víctimas mortales y lesionados tras el movimiento telúrico

En el estado de Guerrero, las consecuencias del sismo también incluyeron la pérdida de vidas humanas. La gobernadora Evelyn Salgado confirmó el fallecimiento de una mujer de 56 años debido al colapso de su vivienda durante el temblor de magnitud 6.5.

Además, la mandataria reportó que varias personas resultaron con lesiones menores y actualmente reciben atención médica especializada.

La situación en Guerrero y la Ciudad de México ilustra el impacto de este fenómeno natural, no solo en la infraestructura, sino también en la vida de los habitantes, quienes enfrentaron emergencias mientras se seguían los protocolos de evacuación y seguridad establecidos por las autoridades.

Datos destacados sobre el sismo de 6.5 con epicentro en Guerrero

El reciente sismo de magnitud 6,5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, dejó al menos dos personas fallecidas: una mujer en Guerrero debido al colapso de su vivienda y un hombre en la Ciudad de México durante una evacuación. El Servicio Sismológico Nacional reportó 546 réplicas del sismo principal hasta las 14:00 horas, siendo la de mayor intensidad de magnitud 4,7. Autoridades informaron de daños estructurales en hospitales del IMSS en la Ciudad de México y posibles afectaciones en instalaciones del ISSSTE en Chilpancingo. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que en la Ciudad de México hubo 12 personas lesionadas, así como la caída de postes y árboles, y algunas interrupciones menores en el servicio eléctrico. Se activaron protocolos de emergencia, movilizando bomberos y ambulancias, y se pidió a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil.